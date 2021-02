Google eliminará tu biblioteca de Play Music a finales de este mes

febrero 5, 2021

Google Play Music dejó de funcionar a principios de diciembre, pero los archivos que cargó en el casillero en la nube y otros datos siguen disponibles para la exportación. Eso cambiará y todo el contenido desaparecerá de los servidores de Google el próximo 24 de febrero de 2021. Se eliminarán todas las canciones que ha subido al casillero en la nube desde el inicio del servicio en 2011, los datos de la aplicación incluyen compras, listas de reproducción, estaciones, álbumes / canciones guardados en su biblioteca y Me gusta / No me gusta.

Tras el cierre de las aplicaciones, Google originalmente planeó darles a los usuarios hasta finales de 2020 para transferir esos datos a YouTube Music usando la herramienta incorporada o descargar una copia sin conexión a través de Google Takeout: «Una lista de las pistas, listas de reproducción, estaciones de radio, cargas y compras en su biblioteca de Google Play Music, así como su historial de reproducción y búsqueda».

Esa fecha límite de fin de año se deslizó hasta 2021, pero Google ahora está procediendo con sus planes de «eliminar todos sus datos de Google Play Music». Esto es según un correo electrónico que algunos clientes comenzaron a recibir hoy. «El 24 de febrero de 2021, eliminaremos todos sus datos de Google Play Music. Esto incluye su biblioteca de música con cualquier carga, compra y todo lo que haya agregado desde Google Play Music. Después de esta fecha, no habrá forma de recuperarlo».

Google toma nota si ya usó la herramienta de transferencia y le da la opción de usarla por última vez:

«Ya te has transferido a YouTube Music. Pero, si ha realizado algún cambio, aún tiene la opción de transferir nuevamente para que su biblioteca de música esté actualizada. Si desea descargar su biblioteca y datos de Google Play Music, puede hacerlo con Google Takeout antes del 24 de febrero de 2021».

Este correo electrónico aún no se ha enviado a todos los usuarios de la aplicación, pero parece que todos tienen la misma fecha límite. Visita play.google.com/music para revisar tus opciones de exportación antes de que se elimine.

