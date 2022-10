Guía de compra de portátiles para juegos del Cyber Wow

octubre 24, 2022

Una laptop es un dispositivo que se puede utilizar para fines personales y profesionales. Es un dispositivo portátil que permite realizar diferentes tareas. Las computadoras portátiles se clasifican en tres categorías, que son las siguientes:

Laptop de reemplazo de escritorio: estas computadoras portátiles son las más potentes y tienen las mejores características.

Estación de trabajo móvil: estas computadoras portátiles tienen potentes tarjetas gráficas y procesadores. Son utilizadas principalmente por profesionales para el diseño de gráficos de alta gama, edición de video, etc.

Computadoras portátiles de entretenimiento: estas computadoras portátiles se utilizan principalmente para jugar y ver películas en ellas. Tienen procesadores y tarjetas gráficas menos potentes que los otros dos tipos de portátiles mencionados anteriormente.

La Guía de compra de Cyber Wow laptops para juegos, te brinda toda la información que necesitas saber para encontrar una computadora portátil para juegos que satisfaga tus necesidades y requisitos de presupuesto.

Laptops para juegos Cyber Wow 2022: lo que tienes que saber

Una laptop cyber wow para juegos es una computadora portátil de alta gama diseñada para personas que quieren jugar mientras viajan. Estas son algunas de las cosas más importantes que debe saber sobre las laptops Perú para juegos en 2022:

Lo primero que debes saber sobre las computadoras portátiles para juegos en 2022 es que serán más delgadas y livianas que nunca, con un tamaño más pequeño que los modelos anteriores.

Lo segundo, es que tendrán frecuencias de actualización más altas, lo que las hace ideales para jugar con acción de ritmo rápido.

En tercer lugar, tendrán biseles más delgados y pantallas más grandes, lo que las hace perfectas para los jugadores a los que les gusta jugar en modo de pantalla dividida.

Finalmente, las mejores laptops en oferta Perú para juegos en 2022 vendrán con más duración de la batería y menos acumulación de calor para que puedas jugar más tiempo sin preocuparse de que tu computadora portátil se sobrecaliente o muera en la mitad del juego.

Preparándose para una computadora portátil para juegos Cyber Wow 2022

Cuando compramos una computadora portátil para juegos, generalmente lo hacemos por una de dos razones: para jugar nuestros juegos favoritos o para ejecutar juegos específicos que requieren computadoras portátiles.

Siempre es mejor ver si el juego que queremos es compatible con las especificaciones de nuestra computadora portátil para juegos comprobándolo en Can You Run It. Esto asegurará que pueda ejecutar el juego y nos brindará una variedad de requisitos para cualquier plataforma de juego que compremos.

Una vez que conocemos las especificaciones exactas del juego deseado, podemos decidir qué computadora portátil de nuestra lista de computadoras portátiles Cyber Wow es adecuada para nosotros.

Las mejores laptops gamer

ASUS ROG Strix SCAR III

La ASUS ROG Strix SCAR III es una computadora portátil para juegos que ha sido diseñada para ser una potencia para todos los jugadores. Tiene una pantalla de 17,3 pulgadas, que es perfecta para jugar y también para ver videos mientras viajas.

La computadora portátil Cyber Wow 2022 viene con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1070, que es una de las más potentes del mercado actual.

El ASUS ROG Strix SCAR III también viene con un procesador Intel Core i7, 16 GB de RAM y una unidad SSD de 256 GB. Esto significa que puedes jugar cualquier juego que quieras sin demoras ni ralentizaciones porque tiene suficiente potencia para manejar casi cualquier cosa que le arrojes. También dispone de un SSD ultrarrápido y está VR Ready para que puedas disfrutar de los últimos juegos en realidad virtual.

Esta computadora portátil está disponible en una variedad de configuraciones y precios en el Cyber Wow Perú, por lo que debe adaptarse a todos los presupuestos.

El precio de esta laptop ronda los $1999 al cambio, que es bastante caro, pero el rendimiento lo compensa. Si estás buscando una computadora portátil para juegos de alta gama, esta debería ser tu primera opción.

Gigabyte Aero

Los jugadores de portátiles son un público específico que debe tenerse en cuenta al diseñar portátiles para juegos. Con Gigabyte Aero, tienen una computadora portátil que no solo es potente sino también liviana y portátil.

La Gigabyte Aero es una poderosa computadora portátil para juegos para jugadores en movimiento. Tiene un procesador Intel Core i7-8750H, 16 GB de RAM DDR4, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX1060 y más.

También tiene una pantalla FHD antirreflejo de 14 pulgadas con una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 3 ms, así como una frecuencia de actualización de 144 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms para la pantalla 4K UHD opcional.

Esta computadora portátil está equipada con un teclado RGB Fusion con iluminación programable por tecla y un teclado retroiluminado ergonómico para que también pueda jugar en condiciones de poca luz.

También tiene una ranura SSD M2 para almacenamiento adicional y una unidad óptica para leer discos como DVD o Blu-ray.

El Gigabyte Aero es uno de los portátiles para juegos más potentes del mercado. Tiene todo el hardware necesario para ejecutar los juegos más recientes con la configuración máxima. Sin embargo, también es uno de los portátiles más caros de su categoría, pero en ofertas Cyber Wow.

ASUS ROG Strix G15

La ASUS ROG Strix G15 es una computadora portátil para juegos diseñada para jugadores incondicionales. Cuenta con una pantalla de 1080p de 17,3 pulgadas, procesador Intel Core i7-7700HQ, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1050Ti y SSD de 512 GB.

El ASUS ROG Strix G15 es uno de los portátiles para juegos más potentes del mercado actual. Cuenta con algunos de los mejores hardware del mercado y ha sido diseñado pensando en los jugadores.

La computadora portátil viene con una pantalla de 1080p de 17 pulgadas que ofrece buenos ángulos de visión y una reproducción de color decente, aunque no se vuelve tan brillante como otros modelos en esta lista.

El teclado cuenta con retroiluminación RGB que se puede personalizar para adaptarse a sus preferencias, mientras que tanto el panel táctil como los botones del mouse responden y se sienten cómodos de usar.

Lo importantes que sabemos cuándo es el Cyber Wow 2022 y es del 24 al 28 de octubre.