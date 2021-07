Guía del nómada digital: 20 consejos para trabajar de forma remota mientras viajas

julio 23, 2021

Ya sea que estés buscando trabajar de forma remota mientas estás viajando alrededor del mundo o si deseas crear un estilo de vida permanente de trabajo y viaje, es posible que no sepas dónde comenzar. Aunque convertirse en nómada digital es más fácil de lo que piensas, hay algunas cosas que debes considerar antes de reservar tu boleto y zarpar o despegar para ver el mundo.

No hay una forma correcta de vivir como nómada digital. Sin embargo, ciertamente hay algunas cosas que cualquier persona que esté considerando el estilo de vida debe tener en cuenta, así como algunas buenas prácticas que recomendamos a continuación.

1. Pon tus asuntos en orden

Si vas a pasar mucho tiempo viajando, es una buena idea asegurarse de tener todo lo que necesitas desde el lado administrativo de las cosas, así como de tener todo en orden desde el hogar.

Asegúrate de tener varias tarjetas de débito en caso de que una se pierda o se rompa para que no te encuentres en un país extranjero sin la posibilidad de obtener efectivo. Una tarjeta de crédito también es útil para reservar vuelos y alojamiento debido a las políticas de cancelación.

Otra cosa crucial es tener algún tipo de seguro. El seguro de viaje por tiempo prolongado puede ser increíblemente costoso, así que considera contratar un seguro médico internacional. Si bien esto no cubrirá cosas como pertenencias robadas o vuelos cancelados, asegura de que puedas obtener atención médica en caso de accidente, que es mucho más importante.

2. Ten en cuenta la disponibilidad de WiFi

No en todas partes hay una excelente conexión WiFi para trabajar de forma remota. Entonces, cuando estés considerando un lugar para visitar, investiga un poco para averiguar qué tipo de conectividad tendrás allí. Por ejemplo, probablemente no quieras instalar una tienda en un pequeño pueblo en una isla remota o en las montañas del Himalaya si necesitas estar disponible para videollamadas..

3. Cuenta con el hardware y equipos adecuados para trabajar de forma remota

El equipo más obvio que necesitarás para trabajar de forma remota mientras viaja es una computadora portátil con las especificaciones requeridas. Un monitor portátil también es una gran idea, ya que es sorprendentemente barato y no ocupa mucho espacio en tu equipaje. Hablando de equipaje, encuentra una buena mochila y/o maleta en la que puedas guardar todas tus cosas y que sea fácil de cargar. Obviamente, hay un montón de otras opciones geniales en el estilo que prefieras.

4. Ten copias de seguridad para las fallas de conexión y hardware

Que tu computadora portátil se averíe o te desconectes de Internet mientras viajas y trabajas puede ser desastroso, por lo que es mejor prepararse. Obtén una tarjeta SIM cuando llegues a un nuevo país para asegurarte de que puedes conectarse a través de datos móviles y considera llevar una computadora portátil adicional (preferiblemente barata y liviana) como una Chromebook para ayudarlo si tu computadora portátil principal falla.

5. Usa herramientas de software adecuadas para trabajar de forma remota

Es muy probable que tu equipo sea más vulnerable cuando viajas en comparación con estar sentado en casa, por lo que es importante proteger sus pertenencias digitales. Nunca guardes algo importante en el almacenamiento local, ya que incluso las unidades externas están más expuestas cuando viajas.

Almacenar sus datos en la nube es la única forma de asegurarte de que puedes acceder a ellos desde cualquier lugar, en cualquier dispositivo. Esto es más fácil para algunas profesiones que para otras, así que piensa en cuantos datos genera su trabajo y averigua cuánto almacenamiento en la nube necesitarías.

Otras valiosas herramientas de software para trabajar de forma remota incluyen soluciones de gestión de proyectos como Trello, especialmente si trabajas como autónomo. Una buena VPN es crucial para la seguridad e incluso podría ser un requisito para tu trabajo. También hay muchas extensiones de navegador tanto para la seguridad como para la productividad que pueden ser útiles para los nómadas.

6. Encuentra oportunidades para la interacción social

Cuando estás lejos de casa y de tu red de apoyo social existente, encontrar personas con las que pasar tiempo a veces puede ser difícil. Por esta razón, muchos nómadas digitales informan que la soledad es el desafío número uno que encuentran.

Una buena forma de evitar esto es pasar un tiempo en albergues o usar las redes sociales como Facebook para encontrar eventos sociales, grupos de expatriados y otros nómadas digitales afines donde sea que te encuentres.

7. Tampoco te distraigas demasiado

Por otro lado, es fácil distraerse con todas las cosas emocionantes y los nuevos entornos que te rodean cuando viajas. Asegúrate de no dejar que todo se te suba a la cabeza y recuerda reservar tiempo para hacer el trabajo. Disfrutar de tu tiempo en el extranjero es importante, pero debes evitar que esto te aleje de tus responsabilidades durante demasiado tiempo.

8. Ubica lugares con otros nómadas digitales

Cuando viajas, lo más probable es que la mayoría de las personas que conozca vayan y vengan con bastante rapidez, ya que la mayoría estará en un viaje o de vacaciones de corta duración. Entonces, es una buena idea encontrar puntos de acceso digitales para nómadas. Un espacio de coworking es un gran lugar para conocer a otros nómadas digitales y para que puedas formar relaciones a más largo plazo y un sentido de comunidad con otros trabajadores remotos.

9. Manténte al tanto de las zonas horarias

Si tu trabajo implica realizar tareas en momentos específicos, como reuniones o fechas límite, asegúrate de conocer la diferencia horaria entre el lugar donde te encuentras y el lugar donde se encuentra tu trabajo.

El horario de verano puede hacer que esto sea aún más complicado, por lo que mantener uno de tus dispositivos en «horario de oficina» es una buena idea para evitar confusiones.

10. Encuentra buenos entornos de trabajo

A menos que te alojes en lugares diseñados especialmente para nómadas digitales, es probable que tu alojamiento no sea tan adecuado como lugar de trabajo. Afortunadamente, los espacios de coworking dedicados son fáciles de encontrar, por lo que es una buena idea buscar uno cuando exploras un nuevo destino. Establecer un lugar dedicado para trabajar es una gran idea, especialmente si trabajas a tiempo completo.

11. Establece una rutina de trabajo saludable

Es fácil dejarse llevar por todas las cosas nuevas y emocionantes para ver y hacer cuando llegas a un nuevo destino, por lo que establecer una rutina firme para tu trabajo, y apegarse a ella, es crucial para asegurarte de mantener un equilibrio saludable entre el placer y el trabajo. Encuentra un punto de equilibrio entre días laborales y días libres a la semana, y cumple tu agenda.

12. Comunícate con tu equipo y empleador

Si tu jefe o empleador está de acuerdo con que viajes mientras trabajas, es probable que tengan cierto nivel de comprensión de las cosas que pueden salir mal cuando estás de viaje. La clave aquí es una comunicación clara, así que asegúrate de informarle a tu empleador cuando estés planeando hacer una mudanza o si sucede algo inesperado.

13. Determina tus necesidades de alojamiento

Muchas personas que viajan prefieren quedarse en albergues, pero los trabajadores remotos pueden sentirse más productivos en alojamientos más privados. Si tener tu propio espacio personal no es algo que te importe, vivir en habitaciones de posadas y hostales es una excelente manera de ahorrar dinero. Sin embargo, para muchos, esta no es una forma cómoda de vivir a largo plazo.

Si compartir una habitación con un grupo de personas te parece una pesadilla, probablemente sea mejor que busques habitaciones privadas de hoteles o Airbnbs. Además, si sabes que vas a pasar un período prolongado de tiempo en un lugar, la forma más barata de encontrar tu propio lugar suele ser acudiendo a agencias de alquiler locales o grupos de Facebook para obtener alojamiento.

14. No viajes demasiado rápido

Es posible que desees moverte de un lugar a otro rápidamente para ver cosas nuevas, pero llegar a una nueva ciudad o pueblo cada pocos días puede dificultar el mantenimiento de un horario de trabajo productivo. En nuestra experiencia, reducir la velocidad y tomarse el tiempo para conocer los lugares a los que vas hace que sea mejor y más fácil hacer el trabajo. Sin embargo, esto es muy personal, por lo que el kilometraje es tu elección.

15. Tampoco te quedes atascado

Por otro lado, es fácil sentirse cómodo en un solo lugar y quedarse mucho más tiempo de lo planeado o incluso realmente deseado. En estos casos, recuerda que la razón por la que estás haciendo esto en primer lugar es para viajar, no simplemente para trabajar desde casa en un país diferente. Dicho esto, haz lo que quieras y si eso significa quedarte en un lugar a largo plazo, ¿quiénes somos para decirte que no hagas eso?

16. Haz un presupuesto y cúmplelo

Aunque es probable que pases mucho tiempo en lugares con un costo de vida relativamente bajo, es importante mantener un presupuesto. Los tours, las experiencias y el transporte pueden volverse costosos rápidamente. Por lo tanto, si no tienes cuidado, puedes terminar fácilmente en una situación en la que gastes más en sus viajes de lo que ganas con el trabajo remoto.

17. Se flexible

A diferencia de la mayoría de las personas que viajan de vacaciones, no tendrás una fecha fija en la que debas salir y volver a casa. Esto te permite ser flexible en cuanto a las ciudades y lugares a los que vas y cuándo vas, lo que, a su vez, significa que puedes ahorrar mucho dinero en cosas como vuelos y alojamiento. Si retrasas una semana más para llegar a un destino pero eso significa un vuelo a mitad de precio, definitivamente vale la pena considerarlo.

18. Aunque seas flexible, intenta planificar con anticipación

Tener una idea de lo que quieres hacer y adónde quiere ir en el futuro cercano puede ser increíblemente útil. Aunque tener un plan no significa necesariamente que debas cumplirlo, es bueno tener un marco flexible resuelto con anticipación, especialmente si necesitas mantener a tu empleador o gerente al tanto de tu paradero.

19. Considera mantener una base de operaciones

Incluso si estás trabajando de forma remota y viajando, no es una mala idea encontrar un lugar que te guste tener como base de operaciones. Esto puede ser en tu país de origen o en otro lugar. Será inmensamente útil simplemente tener un lugar al cual regresar cuando te sientas cansado de mudarte y necesites algo de paz y tranquilidad.

20. No te olvides de pagar los impuestos

El hecho de que te encuentres en un país diferente no significa que no estés sujeto a impuestos. Por lo general, siempre que te encuentres en un país diferente con una visa de turista, seguirás siendo residente de su país de origen. Es decir, en lo que respecta al gobierno, todavía estás trabajando en su territorio y no donde te encuentras físicamente. Si eres residente de EE.UU. incluso obtener la residencia legal en otro país no te eximirá de pagar impuestos estadounidenses, aunque existen programas fiscales en cada país que pueden ayudarte a evitar esto. Las leyes y regulaciones relacionadas con los impuestos son notoriamente complicadas (especialmente para los nómadas), así que considera consultar a un experto para averiguar qué requiere tu situación de trabajo remoto.

