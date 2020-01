Huawei P30 Lite New Edition se renueva con más memoria y mejores selfies

enero 9, 2020

Huawei anuncia un relanzamiento de uno de sus teléfonos inteligentes más vendidos durante 2019: el P30 Lite. Un producto que se confirma que es fundamental también en este 2020 para la propuesta del fabricante. La prohibición ciertamente no está ayudando a la compañía en la creación de nuevos productos y para llevar al mercado los teléfonos inteligentes con todos los servicios y la certificación de Google, renovar algunos modelos es una forma posible.

Huawei P30 Lite New Edition, que probablemente encontrará en línea también con el nombre P30 Lite 2020 en varias tiendas, trae consigo todo lo bueno visto en el modelo «anterior» con pequeñas mejoras de hardware que sin duda son apreciadas. En particular, la memoria se ha incrementado a 6 GB para RAM y 256 GB completos para almacenamiento interno. Teniendo en cuenta que la memoria es más ampliable y que estamos hablando de un producto de gama media, el espacio de almacenamiento ciertamente no será un problema.

El procesador y el resto de los componentes no han cambiado, siempre tenemos el Kirin 710, la única opción posible para tener todas las aplicaciones de Google instaladas regularmente y la certificación completa. Las cámaras traseras no cambian, son 3, la principal de 48 Mpx, la gran angular de 8 Mpx y una de 2 Mpx de profundidad.

Existe el modo Handheld Super Night mejorado por la estabilización de imagen AI, que le permite tomar fotos de múltiples cuadros y larga exposición incluso por la noche, para garantizar mejores detalles, colores y nitidez incluso en entornos con poca luz.

Mejora la cámara frontal para Selfies, que sube a 32 Mpx en comparación con los 24 Mpx anteriores. El sistema operativo se basa en Android 9 Pie con interfaz personalizada EMUI 9.1 y se actualizará en los próximos meses a Android 10.

Especificaciones técnicas del Huawei P30 Lite New Edition

Sistema operativo : Android Pie 9.0 + EMUI 9.1

: Android Pie 9.0 + EMUI 9.1 Pantalla : 6.15 «LCD IPS FHD + (2312×1080 píxeles)

: 6.15 «LCD IPS FHD + (2312×1080 píxeles) Procesador : Kirin 710 (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53)

: Kirin 710 (4x 2.2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53) GPU : Mali-G51 MP4

: Mali-G51 MP4 Memoria : 6 GB de RAM – 256 eMMC Almacenamiento ampliable a través de la ranura Micro SD de hasta 512 GB

: 6 GB de RAM – 256 eMMC Almacenamiento ampliable a través de la ranura Micro SD de hasta 512 GB Cámara trasera : 48 Mpx, f / 1.8 + 8 Mpx, f / 2.4 + 2 Mpx- video FULL HD

: 48 Mpx, f / 1.8 + 8 Mpx, f / 2.4 + 2 Mpx- video FULL HD Cámara frontal : 32 Mpx – Video FULL HD

: 32 Mpx – Video FULL HD Conectividad : 802.11 ac Wi-Fi (2.4 e 5GHz), Bluetooth 4.2, 4G LTE, Tipo-C 2.0

: 802.11 ac Wi-Fi (2.4 e 5GHz), Bluetooth 4.2, 4G LTE, Tipo-C 2.0 Dual nano-SIM : doble

: doble Posicionamiento : GPS, Glonass, BeiDou

: GPS, Glonass, BeiDou Batería : 3340 mAh (soporte de carga rápida de 18 W)

: 3340 mAh (soporte de carga rápida de 18 W) Dimensiones : 152.9 x 72.7 x 7.4 mm

: 152.9 x 72.7 x 7.4 mm Peso: 159 gramos

Origen: https://www.androidplanet.it/smartphones-android/30317-huawei-p30-lite-new-edition-annunciato-ufficialmente/

