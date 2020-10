iOS 14 / iPadOS 14: lista de apps que se pueden configurar como correo electrónico predeterminado

octubre 5, 2020

Apple iOS 14 y iPadOS 14 permiten a los usuarios configurar aplicaciones de terceros como aplicaciones de navegador predeterminadas para iPhone y iPad. Además, los usuarios también pueden configurar aplicaciones de terceros como Google Gmail como la aplicación de correo predeterminada para dispositivos iOS. Según un informe reciente, debido a la presencia de información confidencial en los correos electrónicos, Apple dijo a los desarrolladores que las aplicaciones de correo electrónico «deben cumplir con estándares funcionales específicos para garantizar la privacidad y precisión del acceso de los usuarios». Esto también significa que todas las aplicaciones de correo electrónico de terceros pueden tardar algún tiempo en adaptar el software a los requisitos de Apple.

A partir de ahora, muchas aplicaciones de correo electrónico alternativas no cumplen con los estándares de Apple. Sin embargo, esto no significa que los desarrolladores no vayan a mejorar aún más sus aplicaciones. Los desarrolladores que no obtuvieron la verificación necesaria ya están trabajando en sus aplicaciones para cumplir con el estándar. Después de eso, pueden volver a presentar una solicitud a Apple para una posible aprobación. Por lo tanto, si su aplicación alternativa de correo electrónico favorita no está en la lista, no perderá toda esperanza.

Hasta ahora, las aplicaciones de correo electrónico predeterminadas alternativas oficiales de Apple incluyen

Airmail

Boomerang

Canary

Gmail

Hey

Outlook

Polymail

Spark

Spike

Twobird

Yandex.Mail

Actualmente, hay algunas aplicaciones muy populares que no están en la lista. Creemos que estos desarrolladores trabajarán para mejorar su seguridad. En la actualidad, no sabemos cuándo las aplicaciones de correo electrónico de terceros como NetEase Mail, QQ Mail, Yahoo, Edison Mail, etc. admitirán la nueva configuración predeterminada de iOS 14. Los usuarios pueden abrir la aplicación «Configuración», desplácese hacia abajo para estas aplicaciones de buzón en la lista de aplicaciones y seleccione “Aplicación de correo predeterminada” para configurar la aplicación como la aplicación de correo electrónico predeterminada en ‌iPhone‌ o ‌iPad‌‌.

Solución para problemas de pérdida de datos de GPS y descarga de batería de iOS 14 y watchOS 7

En otros informes, los usuarios recientemente lamentaron algunos problemas con iOS 14 y watchOS 7. Hubo informes de que estas actualizaciones estaban causando una descarga masiva de la batería, pérdida de datos del GPS y otros problemas. Sin embargo, Apple ahora ha proporcionado una solución a este problema.

Según Apple, si su dispositivo experimenta alguno de los problemas, debe intentar lo siguiente

Desemparejar el Apple Watch

Haga una copia de seguridad de todos los archivos en su iPhone y Apple Watch

Restablecer los dos dispositivos (iPhone y Apple Watch)

Restaura todos tus datos desde la copia de seguridad.

Sin embargo, también hay informes no oficiales que afirman que la desvinculación y restauración del Apple Watch soluciona los problemas. Dado que este es un proceso bastante sencillo, no será una mala idea intentarlo primero.

Origen: iOS 14 / iPadOS 14 anuncia una lista de aplicaciones de correo electrónico predeterminadas –

