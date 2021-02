La forma más simple de convertir vídeos de Youtube a mp3 en 2021

febrero 1, 2021

Es cierto que este año puede que haya empezado con mal pie en algunos aspectos y eso que teníamos tantas esperanzas teniendo en cuenta lo mal que ha ido el año pasado, sin embargo, esto no debe ser una razón para que nos hundamos ni nos desesperemos. Muchos durante estos meses de cuarentena hemos recurrido al resguardo y al confort que nos proporciona la música, tanto sus letras como sus ritmos son capaces de evadirnos aunque sea solo durante un unos minutos de la situación que nos rodea.

Sin embargo, ahora que ya podemos disfrutar del aire libre a muchos nos ha surgido un problema y es que cuando estábamos en casa era fácil encontrar música de manera sencilla gracias a la utilidad de nuestros ordenadores y de la conexión wifi de la que disfrutamos en la comodidad de nuestra casa. Pero ahora, a la hora de salir a la calle, si queremos escuchar música tenemos que recurrir al gasto de nuestros datos móviles y esto puede suponer un gran inconveniente sobre todo para aquellos que tenemos datos limitados y nada baratos. Es por eso que la mejor opción es tener la música que queramos escuchar guardada en nuestros móviles y poder disfrutar así de ella cuando y donde queramos mediante un convertidor Youtube que es muy sencillo de utilizar.

Existe una forma muy sencilla de conseguir esto, además de que no solo descarga música, si no que podéis descargar también cualquier vídeo de youtube que queráis sea cual sea. Estoy hablando de lo que se conoce como Youtube converter que es muy útil ya que puedes decidir si quieres descargar solamente el audio del vídeo o si quieres descargar todo, el audio y el vídeo simultáneamente. Además te guarda el vídeo en tu galería como si lo hubieses grabado tú mismo.

Ahora, en cuanto a cómo se utiliza, no puede ser más sencillo y ahora os voy a explicar a grandes rasgos cómo se hace. Tenéis que entrar en un convertidor mp3 o también conocido como convertidor youtube to mp3 ya que ambos nombres son válidos. Una vez estéis dentro pegáis en la barra central el enlace del vídeo que os queráis descargar en vuestros dispositivos. Después tan solo tendréis que darle al botón de descargar y cuando se termine de llenar la barra del procesado se os empezará a descargar únicamente el vídeo en nuestro ordenador. Este proceso se puede llevar a cabo también para smartphones o tablets o cualquier dispositivo con conexión a internet y se guardará en el dispositivo al igual que en el ordenador, es aquí cuando vosotros elegiréis dónde descargar este archivo seleccionando la carpeta en la que preferís que se descargue.

Algunos pensaréis que esto es demasiado bonito para ser verdad y solamente he de decir que tal vez sois un poco desconfiados ya que además de que este proceso es rápido también es completamente gratuito. Además, la calidad tanto del audio como del vídeo al descargarse es de gran calibre, no decepciona en absoluto y cumple con la gran calidad que prometen. Algunos otros pensarán que esta gratuidad viene proporcionada a costa de bombardearte con anuncios a cualquier paso de la descarga que das pero no, durante todo el proceso no te encuentras con ningún anuncio, no vas a encontrar ninguna publicidad que te moleste. Así que como veis podéis hacer casi todo lo que queráis con cualquier vídeo de youtube que queráis obtener ya sea para volver a escucharlo o verlo en otro momento cuando no tengáis conexión a internet y que por lo tanto no podéis verlos a no ser que tengáis ya el vídeo descargado con anterioridad, así que puede ser una herramienta muy útil y desconocida para algunas personas que puede que su conexión no sea la mejor de las posibles.

