La revolución de los microcontroladores: venden un millón de Raspberry Pi Pico en un mes

marzo 7, 2021

The Raspberry Pi Foundation ha compartido datos de ventas y en sólo un mes ya ha logrado 1 millón de unidades vendidas. Una cifra que es una auténtica locura si se tiene en cuenta lo que tardaron otras placas anteriores en conseguir tales números. La Raspberry Pi Pico, al igual que la primera Raspberry Pi, no se creó con el objetivo que cualquier otra compañía tecnológica podría tener con respecto a sus productos.

La idea inicial era nuevamente ofrecer una placa de desarrollo fácil de usar, potente, flexible y con un precio lo más ajustado posible. Pues bien, todo eso lo consiguieron y con un precio de 4 dólares lograron poner a la venta un producto que en cuestión de sólo un mes de vida ya ha demostrado que va camino del estrellato. La Raspberry Pi Pico es todo un éxito y desde que se presentó el pasado 21 de enero (tras un mes a la venta) ha logrado vender 1 millón de unidades.

Conseguir unas cifras de este tipo es algo realmente muy meritorio, pues no es un producto como la Raspberry Pi original que cuenta con todo lo necesario para comenzar a usarla incluso por quienes no tienen muchos conocimientos. Y es que no es lo mismo conectar un monitor HDMI, teclado, ratón y fuente de alimentación y empezar a ver en pantalla todo el sistema a tener que liarse un poco más.

La acogida que ha tenido este microcontrolador ha sido sorprendente y las cifras lo demuestran

Tanto es así que en The MagPi, una revista que The Raspberry Pi Foundation edita y que puedes descargar en formato PDF totalmente gratis muestra algunas ideas que puedes hacer con ella. Por ejemplo, acompañado con alguno de los módulos más interesantes para Raspberry Pi Pico que ya existen podrías crearte tu propio temporizador para aplicar la técnica de productividad pomodoro.

Entendiendo la revolución de los microcontroladores…

