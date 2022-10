Lanzan 2-en-1 Microsoft Surface Pro 9 con CPU Intel Alder Lake-U

octubre 13, 2022

Microsoft realizó un evento de lanzamiento el día de hoy en el que anunció nuevos dispositivos y hardware. Entre los productos lanzados, la compañía presentó el nuevo convertible Surface Pro 9 (de computadora portátil a tableta). El dispositivo trae actualizaciones modestas en comparación con Surface Pro 8 junto con nuevas opciones de color. Echemos un vistazo al dispositivo con más detalle.

Especificaciones y características de Microsoft Surface Pro 9

Comenzando, Surface Pro 9 conserva la pantalla de 13 pulgadas de su predecesor junto con los 2880 x 1920 píxeles, 120 Hz y una relación de aspecto de 3:2. Pesa alrededor de 879 gramos y viene con procesadores Alder Lake-U actualizados.

El dispositivo está disponible con Core i5-1235U o Core i7-1255U. Estos procesadores tienen un consumo de energía base de 15 W. Las opciones de RAM en el dispositivo incluyen 8 GB, 16 GB y 32 GB de RAM LPDDR5, y la compañía ofrece 256 GB, 512 GB y 1 TB de opciones de almacenamiento extraíble.

El puerto Surface Connect de Microsoft y la autenticación facial de Windows Hello son compatibles con Surface Pro 9 como de costumbre. No hay un conector para auriculares de 3,5 mm, a pesar de que Microsoft incluye dos conectores USB tipo C (USB 4.0/Thunderbolt 4).

Microsoft afirma que la batería de 47,7 Wh debería durar hasta 15:30 horas, lo que probablemente sea una estimación de batería increíblemente optimista. Surface Pro 9 está disponible en las combinaciones de colores: Platinum, Sapphire, Forest y Graphite.

Precios y disponibilidad

En el lanzamiento, los precios comienzan desde 999,99 dólares con el Core i5-1235U, 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. El modelo Core i5-1235U está limitado a 256 GB de almacenamiento. Mientras que el Core-i7-1255U obtiene opciones de almacenamiento adicionales de 512 GB y 1 TB. Puede ver los precios completos de las diferentes configuraciones en el sitio web de Microsoft. Tenga en cuenta que estos precios no incluyen Type Cover o Slim Pen 2.

Surface Pro 9 ya está disponible para su compra en muchas regiones, y el envío a EE. UU. comenzará el 25 de octubre. Por otro lado, el dispositivo no estará disponible en lugares como el Reino Unido hasta principios de noviembre.

Origen: Gizmochina