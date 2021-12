Las 15 mejores computadoras portátiles de 2021

diciembre 11, 2021

Las mejores computadoras portátiles de 2021 pueden ser de gran variedad de marcas, precios y características. La gente de The Verge trató de seleccionarlas de acuerdo a las necesidades del usuario. Nos referimos a computadoras portátiles para empresas con Windows 10, plataformas de juegos, Chromebooks, computadoras portátiles para la escuela y convertibles 2 en 1. La elección actual para la mejor computadora portátil de 2021 fue la MacBook Air. Es un dispositivo que hace casi todo bien. Si bien ciertamente no es un dispositivo perfecto, no tiene fallas importantes. Es una excelente opción para la productividad, la navegación e incluso los juegos ligeros.

Vivimos en un mundo donde los teléfonos inteligentes son omnipresentes, las tabletas son un lugar común e incluso los relojes inteligentes son algo de lo que la gente habla con regularidad. Pero a lo largo de todos estos avances, la humilde computadora portátil ha perseverado, y por una buena razón. Cuando llega el momento de trabajar, ya sea para editar fotos, escribir muchos correos electrónicos, redactar documentos o mantenerse en contacto con colegas y familiares, nada como una computadora. Por eso estamos aquí con la mejores opciones para ayudarlo a decidir entre las mejores computadoras portátiles de 2021.

Cada vez es más difícil comprar una mala computadora portátil, pero lo que separa a las mejores de las buenas es cómo equilibran la potencia, la eficiencia, la portabilidad y la comodidad. La computadora portátil superior debe tener un teclado y un panel táctil fantásticos; después de todo, esas son las dos razones principales por las que elegiría una computadora portátil en lugar de un teléfono inteligente o una tableta. Su pantalla debe ser agradable a la vista, brillante y lo suficientemente nítida como para que no te distraigan los bordes irregulares y los píxeles visibles. Debería ser lo suficientemente potente para casi cualquier cosa que no sea edición de video intensiva y juegos avanzados. Debe ser fácil de transportar de un lugar a otro y debe poder durar todo el día sin necesidad de enchufarlo.

Según este ranking, la mejor computadora portátil para compradores de bajo presupuesto es la HP Envy x360 13. Por un precio de menos de 1.000 dólares, ofrece un rendimiento a la par con computadoras portátiles mucho más caras.

Las otras selecciones para las mejores computadoras portátiles, Chromebooks y 2 en 1 de 2021 incluyen la Asus ROG Zephyrus G15, la MacBook Pro 16 y la HP Spectre x360 14. Consulte la lista completa de las mejores selecciones de computadoras portátiles a continuación:

LAS MEJORES COMPUTADORAS PORTÁTILES 2021

1. MACBOOK AIR (FINALES DE 2020) – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL DE 2021

La MacBook Air de finales de 2020, con el procesador M1 de Apple, es la mejor computadora portátil que puede comprar. El modelo base, que incluye 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, tiene un precio inicial de $ 1.000.

En apariencia, esta computadora portátil tiene mucho en común con la MacBook Air con tecnología Intel que Apple lanzó a principios de este año, incluida la misma pantalla de 2560 x 1600, Touch ID, cámara web de 720p, sensor de huellas dactilares y teclado con interruptor de tijera.

Pero el nuevo procesador es la estrella del espectáculo aquí; es rápido. En las pruebas, manejó intensas cargas de trabajo de edición de fotos y videos mejor que casi cualquier computadora portátil con tecnología Intel que hayamos probado este año. También pudo ejecutar Shadow of the Tomb Raider a velocidades de cuadro cercanas a las jugables, lo cual es una gran hazaña para los gráficos integrados. En el lanzamiento, estas aplicaciones aún no se habían optimizado para el procesador M1 y se estaban ejecutando a través de la capa de traducción Rosetta 2 de Apple, pero aún funcionaban bien.

Y la potencia de procesamiento ni siquiera afectó la duración de la batería: obtuvimos entre ocho y 10 horas de trabajo sostenido.

Otro beneficio del procesador M1 es que permite que MacBook Air ejecute aplicaciones de iPhone y iPad de forma nativa en macOS. Al momento de escribir este artículo, todavía no hay una gran selección de aplicaciones móviles disponibles, y algunas que se han lanzado no están del todo optimizadas para la pantalla del portátil. Aún así, es un beneficio que podemos esperar con el paso del tiempo.

En general, no hay ninguna razón por la que un cliente de uso general no deba considerar la MacBook Air. Es un dispositivo confiable con un rendimiento excelente, así como la excelencia en la calidad de construcción por la que se conoce a Apple. Los usuarios avanzados que necesitan una MacBook Pro probablemente sepan quiénes son; el Air debería estar bien para todos los demás.

2. MACBOOK PRO (16 PULGADAS, 2021) – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL PARA CREADORES

MacBook Pro de 16 pulgadas es el portátil más potente que jamás haya fabricado Apple. Si está dispuesto a pagar el precio (y es un precio elevado), es casi seguro que estará satisfecho con lo que puede hacer esta máquina.

En los puntos de referencia, que prueban una variedad de tareas creativas, incluida la codificación, la reproducción y el tiempo de exportación, la MacBook Pro 16 funcionó mejor que cualquier computadora portátil que hayamos usado: las únicas otras máquinas que se han acercado a igualar esto en algunos de nuestros puntos de referencia son PC de escritorio de alta gama. La duración de la batería también es récord. La configuración de 16 pulgadas con el procesador M1 Pro duró 16 horas en las pruebas, lo que la convierte en la computadora portátil más duradera que hemos revisado. (La configuración del M1 Max no dura tanto, pero llegó a superar un día de trabajo).

En otros aspectos, básicamente no tenemos quejas sobre la MacBook Pro más nueva. Tiene una pantalla hermosa que puede alcanzar 1,000 nits cuando se reproduce contenido HDR. Combina eso con el mejor conjunto de altavoces que jamás hayamos escuchado en una computadora portátil. Si está buscando una máquina que pueda adaptarse a una carga de trabajo exigente y al mismo tiempo sirva como un excelente dispositivo multimedia cuando no trabaja, la MacBook Pro 16 es el mejor dispositivo para usted. Su precio ronda los $ 2.500.

3. MACBOOK PRO (14 PULGADAS, 2021) – UNA GRAN OPCIÓN PARA USUARIOS AVANZADOS DE MAC

Si eres un profesional creativo que no quiere pagar el precio de la MacBook Pro 16, o estás buscando algo más compacto, probablemente te adaptes mejor a la MacBook Pro de 14 pulgadas. Este dispositivo es más delgado, liviano y menos costoso que su contraparte de 16 pulgadas, pero viene con las mismas opciones de procesador monstruoso y la misma pantalla estelar, aunque en un tamaño más pequeño.

No vimos mucha diferencia en los puntajes de referencia entre los MacBooks de 14 y 16 pulgadas con los mismos procesadores; el de 14 pulgadas en realidad superó a los de 16 pulgadas en algunas de nuestras pruebas. La principal diferencia a considerar, además de los tamaños de estos dispositivos, es la duración de la batería. El chasis de 16 pulgadas permite una batería significativamente más grande, y el modelo M1 Pro de 16 pulgadas duró varias horas más que el modelo M1 Pro de 14 pulgadas en nuestras pruebas.

En el exterior, Apple ha solucionado muchos de los problemas que los usuarios tenían con los modelos anteriores de MacBook Pro. Hay muchos puertos en este dispositivo, incluido un HDMI, una ranura SD y varios puertos Thunderbolt 4. La tan difamada Touchbar tampoco existe. Si bien puede obtener una gran cantidad de excelentes computadoras portátiles de 14 pulgadas por la mitad del precio de $2.000 de esta MacBook, es la que debe comprar si el dinero no es un problema.

4. HP SPECTRE X360 14 – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL 2 EN 1 CON WINDOWS

Es difícil presentar una sola queja sobre el Spectre x360 14. Es una máquina increíblemente hermosa con una construcción robusta y una apariencia y sensación premium.

Pero el Spectre x360 14 no solo es bonito a la vista: también es un placer usarlo como un controlador de trabajo diario. Los últimos procesadores Intel de 11a generación y los gráficos integrados Iris Xe brindan un rendimiento ágil sin desaceleraciones ni congelaciones. Y obtuvimos un promedio de 10 horas de duración de la batería del dispositivo, uno de los mejores resultados que hemos visto.

En el exterior, el Spectre incluye una amplia pantalla 3:2, y si la resolución FHD no se adapta a su gusto, hay opciones OLED y 1.000 nits disponibles. Incluso hay un lápiz óptico empaquetado, que se adhiere magnéticamente al costado del Spectre, útil si está usando el dispositivo como una tableta. Prácticamente todos los demás aspectos de esta computadora portátil, desde su cómodo teclado y su suave panel táctil hasta su audio de graves intensos y su práctica selección de puertos, compiten o superan a los mejores convertibles del mercado.

Un paquete de características tan excepcional no es barato ($ 1.500) y muchos clientes encontrarán todo lo que necesitan en un producto menos costoso. Pero el Spectre x360 14 es el nuevo estándar de oro de los convertibles de Windows. En general, es la mejor computadora portátil con Windows que puede comprar.

5. ASUS ROG ZEPHYRUS G15 – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL PARA JUEGOS EN 2021

Con poco más de cuatro libras, la Zephyrus G15 es una de las computadoras portátiles para juegos de 15 pulgadas más livianas que puede comprar. Pero no está comprometiendo el rendimiento por esa portabilidad. El G15 funciona con los mejores chips móviles que AMD y Nvidia tienen para ofrecer, y lo combina con una rápida pantalla QHD de 165Hz. En las pruebas, el sistema pudo manejar incluso los títulos AAA más difíciles con una resolución QHD.

Casi todo lo demás sobre el G15 también es genial: el audio suena bien, el teclado y el panel táctil son algunos de los mejores del mercado, la selección de puertos tiene casi todo lo que necesita y la batería puede durar más de ocho horas y media con una carga. Si está buscando una máquina de juegos de alta potencia que también funcione muy bien como PC de diario, el Zephyrus G15 ( $ 2.400) debería estar en la parte superior de su lista.

6. ASUS CHROMEBOOK FLIP CX5 – EL MEJOR CHROMEBOOK DE 14 PULGADAS

Asus sorprendió este año con su Chromebook Flip CX5, una hermosa computadora portátil de $ 730 que ejecuta Chrome OS. Es tan resistente y está tan bien construido como cualquier computadora portátil con Windows más cara y tiene una textura suave única. Incluye especificaciones completas para computadora portátil, incluidos los procesadores Intel de 11a generación y una batería de 57 Wh, que brindan un rendimiento rápido, larga duración y una carga rápida.

Obtienes todo tipo de puertos, incluido un HDMI y una ranura microSD. Los altavoces suenan muy bien y el teclado es cómodo. Asus no ha escatimado en el chasis del CX5 ni en su rendimiento; es absolutamente el producto que debe comprar si está buscando un Chromebook con una pantalla grande.

7. LG GRAM 17 (2021) – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL EN 2021 PARA FANÁTICOS DE LA PANTALLA GRANDE

Incluso si ha usado una computadora portátil liviana antes, es difícil explicar qué tan liviano es el LG Gram 17. Tiene una pantalla masiva de 17 pulgadas, pero de alguna manera solo pesa tres libras. Levantarlo te fastidia la mente; sientes que no estás sosteniendo nada.

Pero el peso del Gram 17 no es la única característica destacada. También tiene una de las mejores duraciones de batería que puede obtener, con una duración de más de 12 horas en nuestras pruebas. Agregue un gran teclado, una sólida selección de puertos, ventiladores silenciosos y un procesador rápido, y hay muy poco que no guste de este dispositivo. Su precio $ 1.600.

No todo el mundo necesita una pantalla de 17 pulgadas, y muchas personas que la necesitan buscan una estación de trabajo más pesada que probablemente no se mueva con mucha frecuencia. Pero si realmente desea una pantalla grande para su trabajo diario de oficina y Netflix, es el grupo demográfico objetivo para esta máquina. Es un dispositivo de nicho, pero realmente impresionante, sin mucha competencia real en el mercado actual.

8. HP ENVY X360 (2020) – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL 2 EN 1 ECONÓMICA EN 2021

No necesita gastar $ 1.000 para obtener una computadora portátil que se vea y se sienta premium. La HP Envy x360 2020 es la mejor computadora portátil económica que puede comprar, gracias a su construcción robusta y compacta, su elegante diseño convertible y su excelente rendimiento.

Parte de lo que hace que el Envy sea tan grandioso es que HP ha portado varios elementos de su excelente buque insignia de 2019, el Spectre x360, incluido el chasis delgado y liviano y la pantalla casi sin bisel con un 88 por ciento de pantalla a pantalla. proporción corporal. La pantalla táctil (que admite el lápiz MPP2.0 de HP) es brillante y se ve muy bien. (Puede elegir un panel de 300, 400 o 1000 nits). Y HP ha agregado una fila de convenientes teclas de acceso rápido al teclado, que incluyen interruptores de apagado para el micrófono y la cámara web.

Pero la característica más emocionante está en el interior: el nuevo Envy x360 funciona con la serie Ryzen 4000 de AMD. El Ryzen 5-4500U hizo un trabajo sobresaliente con una carga bastante pesada de multitarea. Y los gráficos Radeon integrados de AMD ofrecieron un buen rendimiento de juego comparable al que esperarías de una GPU discreta de menor potencia. Es precio de la mejor computadora portátil barata de 2021 es $ 880.

9. MACBOOK PRO 13 (FINALES DE 2020) – LA MEJOR MACBOOK PRO PARA USUARIOS COTIDIANOS

Si está buscando comprar una MacBook M1 para cargas de trabajo más pesadas que no sea tan increíblemente costosa como las versiones más recientes, querrá mirar la MacBook Pro de finales de 2020. Comienza en $ 1.150, que es $ 150 más que el MacBook Air de finales de 2020.

La MacBook Pro tiene un diseño y una apariencia ligeramente diferentes a la Air, así como algunas características adicionales como la barra táctil. Pero los dos tienen el mismo procesador. La principal diferencia es que el Pro incluye un ventilador (el Air no tiene ventilador), lo que significa que puede soportar cargas de trabajo pesadas durante un período de tiempo más largo sin necesidad de reducir su rendimiento. Pero no notará mucha diferencia de rendimiento entre las dos MacBooks a menos que esté presionando rutinariamente tareas pesadas durante largos períodos de tiempo.

Sin embargo, si ese es usted, elija el Pro. Pudimos ejecutar una serie de importantes exportaciones de Premiere Pro y no vimos una caída en los tiempos. El Pro también logró una puntuación significativamente más alta que el Air en un ciclo de 30 minutos de Cinebench R23; las puntuaciones estaban más juntas después de una sola corrida.

10. DELL XPS 13 2 EN 1 – UNA GRAN COMPUTADORA PORTÁTIL 2 EN 1

Si está buscando una computadora portátil convertible que haga casi todo bien, le recomendamos la última XPS 13 2 en 1 de Dell. Cuenta con un chasis robusto y bien hecho, una pantalla táctil 16:10 casi sin bisel y los procesadores Intel de 11a generación más nuevos.

El modelo base, por $ 1.200, incluye un Core i3-1154G4, 8GB de RAM, una pantalla de 1920 x 1200 y un SSD de 256GB. Puede personalizar eso hasta una pantalla de 3840 x 2400, un Core i7-1165G7, 32 GB de RAM y un SSD de 1 TB. También hay varios complementos: puede pagar $ 50 adicionales por un modelo blanco y $ 60 para actualizar a Windows 10 Pro. Básicamente, hay algo para todos.

Dell ha realizado algunos ajustes menores en el 2 en 1 desde el modelo del año pasado. La cámara web ahora es compatible con Windows Hello y se han actualizado la memoria RAM y el lector de microSD. Pero la emocionante noticia es el nuevo chip y, en particular, los nuevos gráficos integrados de Intel. El XPS 13 2-en-1 hizo un mejor trabajo que cualquier portátil de décima generación con una iGPU en la prueba de exportación de Adobe Premiere Pro e incluso puedes jugar algunos juegos. Con Rocket League, League of Legends y Overwatch rompió los 60 fps, e incluso logró 36 fps en Shadow of the Tomb Raider en su configuración más baja. Esa es una mejora con respecto a los resultados que vimos en los sistemas de décima generación, y también supera a algunos sistemas de undécima generación (incluido el Dell XPS 13 tipo concha).

Por supuesto, no es perfecto. La selección de puertos es limitada (como es habitual en los modelos XPS modernos) y el teclado es más plano de lo deseable. Pero en general, el 2 en 1 sobresale en los fundamentos: calidad de construcción, pantalla, rendimiento y duración de la batería. ¿Qué más podrías querer?

11. DELL XPS 13 (FINALES DE 2020) – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL PARA LA UNIVERSIDAD

La Dell XPS 13 es una computadora portátil compacta y confiable. Su hermoso chasis, excelente pantalla 16:10 y gran rendimiento lo convierten en una excelente opción para usuarios de uso general.

Este modelo de finales de 2020 viene con los nuevos procesadores Tiger Lake de Intel, desde un Core i3-1154G4 hasta un Core i7-1165G7. Comienza en $ 1.100, por lo que es un poco más barato que el 2 en 1.

El modelo i7 superó las tareas de trabajo que necesitaba que hiciera sin desaceleración ni calor. Lo hizo bastante bien y superó cómodamente a su predecesor de la décima generación tanto en juegos como en medios. No funcionó tan bien como el XPS 13 2 en 1, por lo que ese modelo ocupa un lugar más alto en esta lista. Pero si le gusta el aspecto y la sensación del XPS 13 y prefiere un modelo tipo concha o necesita un teclado menos plano, este XPS sigue siendo una gran opción.

También hay un modelo OLED del XPS 13, que cuesta $ 300 más que el modelo FHD. Este modelo tiene una duración de batería inferior, pero ofrece una imagen impresionante.

12. LENOVO THINKPAD X1 NANO – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL PARA VIAJES DE NEGOCIOS

En muchos sentidos, el ThinkPad X1 Nano es un ThinkPad tradicional. Tiene un chasis sólido y resistente, clics discretos, un obturador de privacidad física, un TrackPoint rojo en el medio del teclado y todo tipo de funciones de seguridad y administración específicas para la empresa.

Pero el modelo Nano es especial porque es el ThinkPad más liviano que Lenovo haya fabricado. También es una de las computadoras portátiles más livianas que puede comprar, con solo 900 gramos. No está sacrificando el rendimiento para obtener ese peso alucinante: el Nano se mantuvo al día con las pesadas cargas de trabajo de prueba sin ningún ruido de ventilador ni calor perceptible. Si está buscando una computadora portátil empresarial confiable que se sienta como nada en su maletín, esta es la adecuada para usted. Su precio ronda los $ 2.000.

13. LENOVO CHROMEBOOK DUET – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL PARA ESTUDIANTES

El Chromebook Duet de Lenovo es un gran portátil convertible para los más pequeños o para cualquiera que desee un PC secundario fiable para navegar y jugar. Es un dispositivo de 10 pulgadas atractivo y bien hecho que viene con un teclado y base desmontables.

El Duet está hecho a medida para usarse en la casa o mientras viaja. Pesa solo 900 gramos y ofrece más de 11 horas de duración de la batería. Su procesador MediaTek no está diseñado para soportar cargas pesadas, pero está bien para navegar en un par de pestañas, ver Netflix o jugar juegos de Android; incluso maneja bastante bien la edición de fotos. El Duet también presenta un nuevo «modo tableta» para Chrome OS, que admite un sistema de navegación por gestos inspirado en Android y un diseño exclusivo de Chrome optimizado para el uso de tabletas.

El Chromebook Duet es una ganga absoluta por su bajo precio menos de $ 300, y es el Chromebook que debe comprar si tiene un presupuesto ajustado.

El Chromebook Duet cuenta con una batería de larga duración y tiene una pantalla con una relación de aspecto de 16:10 para adaptarse a más contenido en la pantalla a la vez. El Duet se puede utilizar como tableta o computadora portátil. En el lado negativo, solo tiene un puerto USB-C y no tiene conector para auriculares de 3,5 mm.

14. RAZER BOOK 13 – UN PORTÁTIL DE PRODUCTIVIDAD POTENTE Y ELEGANTE

Razer es mejor conocido por sus computadoras portátiles para juegos, pero la compañía está causando un gran revuelo en el espacio comercial y de productividad con su nuevo Razer Book 13. Con 15 milímetros de grosor y 1.4 Kg, el Book 13 es una estación de trabajo portátil con una hermosa y robusta estructura de aluminio. Cuenta con una buena selección de puertos que incluye Thunderbolt 4, USB-A, HDMI 2.0 y una ranura microSD, y es una de las pocas computadoras portátiles que no son para juegos que vienen con un teclado RGB por tecla.

Por dentro, este portátil es aún más impresionante. Su potente chip funcionó mejor que cualquier otra computadora portátil con Windows de su tamaño en la prueba de exportación de medios Premiere Pro. Y aunque el Book 13 no es una computadora portátil para juegos, ofrece el mejor rendimiento de juego que he visto en gráficos integrados; incluso puede ejecutar Shadow of the Tomb Raider a más de 30 fps. Si bien el precio de $ 1.500 significa que el Razer Book 13 no será ideal para todos, sigue siendo una computadora portátil excepcional en todos los aspectos, que combina un chasis de alta calidad con un potente rendimiento de productividad.

15. LENOVO YOGA 9I – LA MEJOR COMPUTADORA PORTÁTIL MULTIMEDIA

La mayoría de las computadoras portátiles delgadas y livianas comparten una debilidad significativa: el audio plano y metálico. Ese no es el caso del Lenovo Yoga 9i. Este convertible de 14 pulgadas tiene una barra de sonido giratoria en su bisagra, lo que significa que no importa cómo esté colocado, los parlantes miran hacia afuera. Puede esperar un sonido claro y profundo, ya sea que esté usando el 9i en modo tableta, tienda o concha.

También tiene una excelente pantalla táctil de 1080p y un lápiz óptico incorporado para facilitar las ilustraciones y la toma de notas. Los procesadores de 11ª generación ofrecen un rendimiento satisfactorio y una batería que dura todo el día. La calidad de audio, la pantalla y el factor de forma convertible se suman a una máquina inmejorable para el entretenimiento multimedia. Su precio ronda los $ 1.900

Origen: The Verge

