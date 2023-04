Las mejores tabletas Android baratas en 2023

marzo 31, 2023

Si bien las mejores tabletas Android prácticamente pueden servir como reemplazos de computadoras portátiles de alta gama, no tiene que desembolsar una tonelada de efectivo para obtener algo conveniente y razonablemente poderoso. De hecho, hemos visto algunos lanzamientos recientes con hardware sorprendentemente potente e interfaces optimizadas por alrededor de $300 o menos.

También hay una tendencia reciente de aplicaciones de Android optimizadas para tabletas diseñadas para pantallas más grandes del tamaño de una tableta en lugar de teléfonos inteligentes. Y gracias a la capacidad y la eficiencia del hardware en constante aumento, tendrá la mejor selección de tabletas de bajo costo que haya existido.

La mejor en general

Xiaomi Redmi Pad

Casi todo en la Xiaomi Redmi Pad está por encima del promedio, especialmente cuando se tiene en cuenta su bajo precio. Una lujosa construcción unibody y una gran pantalla con alta frecuencia de actualización, resolución y brillo máximo contribuyen a su apariencia premium. También tiene componentes potentes y cuatro altavoces habilitados para Dolby Atmos, y puede elegir entre tres configuraciones, incluida una con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento. Su precio es de 226 dólares en Amazon.

Ventajas

Pantalla nítida y brillante

Frecuencia de actualización de 90 hercios

Rendimiento superior a la media

Batería de larga duración

Desventajas

Sin conector para auriculares

Sin cubierta de teclado o lápiz a juego

La Xiaomi Redmi Pad no cuesta tanto, pero tiene un ajuste y un acabado igualmente buenos, incluido un chasis de metal de una pieza con líneas limpias y un aspecto elegante. En el interior, está repleto de mejor hardware que una tableta de ese mismo precio. Por poco más de $200, obtienes 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, con una actualización opcional a 6 GB de memoria del sistema. Hay una versión de 64 GB/3 GB disponible, pero no es mucho más barata y esos gigas adicionales pueden marcar la diferencia. Combine los componentes capaces con la pantalla de alta resolución que funciona a 90 hercios y hasta 400 nits, y es difícil imaginar un mejor equilibrio entre precio y rendimiento.

Selección premium

Lenovo Tab P11 Pro Gen 2

Una pantalla OLED de gama alta diferencia a la Lenovo Tab P11 Pro Gen 2 de la mayoría de la competencia. También es incluso más delgada que la mayoría, con un cuerpo de menos de 7 milímetros. Si eso no fuera suficiente, también es uno de los pocos con un teclado y un lápiz óptico a juego opcionales, los cuales son de primera categoría. Su precio es de 300 dólares en Amazon y 400 dólares en Lenovo.

Ventajas

Pantalla OLED de primera línea

Grandes altavoces habilitados para Dolby Atmos

Teclado y lápiz óptico acoplados opcionales

Desventajas

Relativamente costoso

Cámara frontal mediocre

Si está dispuesto a gastar un poco más, no puede ignorar la segunda iteración de la Tab P11 Pro de Lenovo. Principalmente, su pantalla OLED de 120 hercios y 2560 x 1536 es la mejor en este rango de precios, y el lápiz óptico a juego de la compañía (desafortunadamente se vende por separado) es tan preciso como se puede. Luego está la batería impresionante, que debería durar más de un día entero para todos los casos de uso excepto los más intensivos. Aparte del precio y la mala cámara para selfies, no tiene inconvenientes notables.

La de mejor precio

Samsung Galaxy Tab A7 Lite

Casi el modelo de precio más bajo de una marca establecida, el Galaxy Tab A7 Lite es un dispositivo de uso relativamente enfocado con mucho valor. Con eso, queremos decir que no es muy versátil, ya que no puede realizar varias tareas a la vez ni ejecutar aplicaciones que consumen muchos recursos sin problemas, pero es perfecto para transmitir películas o deportes y navegar por la web. Su precio es de 130 dólares en Amazon y 160 dólares en Best Buy.

Ventajas

Tan asequibles como se ponen

La variante premium del sistema operativo Samsung OneUI

Compacto y relativamente duradero

Desventajas

La resolución podría ser mejor

Se retrasa un poco al cargar aplicaciones complejas

Si mantiene sus expectativas en el lugar correcto para esta tableta relativamente barata, es posible que termine perfectamente satisfecho. No tiene la potencia de fuego para hacer mucho en términos de productividad, y se retrasa de vez en cuando al cargar archivos grandes o software especialmente complejo. No obstante, su pequeño tamaño, bajo costo y su interfaz optimizada significan que es lo mejor que encontrará con un MSRP de menos de $200. La mayoría de las veces, también puede encontrarlo con un descuento moderado.

Con toneladas de almacenamiento

TCL TabMax 10.4

Una combinación de 6 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento hace que esta sea una opción fácil para cualquier persona con una gran colección de medios y videojuegos que requieren muchos recursos. Su conjunto de chips Snapdragon 665 tampoco está mal, especialmente a la luz del bajo precio. Tiene solo 7,7 milímetros de grosor y pesa 470 gramos, lo que la convierte en una de las tabletas de menos de $ 300 más livianas que existen. Su precio es de 260 dólares en Amazon.

Ventajas

Toneladas de espacio de almacenamiento

Soporta carga rápida de 18W

Bueno para jugar

Desventajas

Carece de DRM para algunos servicios de transmisión HD

Tiene solo dos altavoces de calidad media.

La TabMax 10.4 es una de esas tabletas de alto rendimiento a un buen precio. Lo primero que llama la atención son los 256 GB de almacenamiento interno, lo que significa que básicamente nunca tendrás que esperar mientras la carga de la aplicación se ralentiza. El conjunto de chips Snapdragon 665 hace un trabajo admirable en una experiencia de Android fluida e incluso puede manejar juegos razonablemente complejos. Sin embargo, si está considerando usar cualquier servicio de transmisión en línea, tenga cuidado: carece de la protección DRM Widevine L1 necesaria para usar servicios como Netflix o Amazon Prime en algo mejor que 480p.

La de gama media asequible

Samsung Galaxy Tab S6 Lite 2022

La Tab S6 Lite fue una tableta tan bien hecha en su lanzamiento de 2020 que Samsung decidió actualizar el software y volver a lanzarlo en 2022. Entonces, si bien el hardware no es absolutamente nuevo, ofrece una gran experiencia sin importar lo que haga. Incluso es lo suficientemente bueno para ejecutar una amplia variedad de juegos de Android. Su precio es de350 dólares en Samsung, 350 dólares en Amazon y 350 dólares en Best Buy.

Ventajas

Gran desempeño

Experiencia perfecta de Android

Incluye el excelente lápiz óptico S Pen

Desventajas

Resolución de cámara por debajo del promedio

No es ningún secreto que Samsung desarrolló uno de las opciones de Android más fáciles de usar, que se muestra en pantalla completa con la Tab S6 Lite de gama media. El procesador Snapdragon 720G funciona notablemente mejor que los conjuntos de chips internos Exynos de Samsung, y la conectividad Wi-Fi y Bluetooth son tan perfectas como es posible. El único problema importante es que deseamos que Samsung haya reducido el MSRP en esta tableta técnicamente de dos años, pero a menudo puede encontrarla con descuento.

La de alto valor y bajo costo

Lenovo Tab M10 Plus

Si está buscando una tableta básica para el consumo de medios pero no quiere hacer una gran inversión, vale la pena echarle un vistazo a la Tab M10 Plus. Su pantalla tiene una resolución más alta y un brillo máximo que muchos otros a este precio, y las cámaras también funcionan un poco mejor. Sin embargo, no está diseñado para aplicaciones que consumen muchos recursos, ya que los modelos más asequibles están limitados a 3 GB de RAM. Su precio es de 140 dólares en Lenovo, 230 dólares en Amazon y 190 dólares en Best Buy.

Ventajas

Asequible para una tableta de 10″

Sorprendentemente buena pantalla

Diseñado para uso horizontal

Desventajas

No apto para multitarea

Los altavoces incorporados no son geniales

Cualquiera que esté buscando una tableta básica y asequible debería echar un vistazo a la Tab M10 Plus. En su tercera generación, ofrece una buena experiencia con Android 12 y está programado para obtener una actualización de Android 13 en algún momento. En particular, el diseño físico y de software está claramente enfocado en la orientación horizontal en lugar de la vertical, lo que lo convierte en una excelente opción para la transmisión de medios sobre la marcha.

El mejor modelo de 8″

Samsung Galaxy Tab A8

La Galaxy Tab A8 no es muy diferente de la Tab A7, y eso es algo bueno. Es un poco más brillante, recibirá actualizaciones de software durante un año más que su predecesor y viene con software Android actualizado. Si buscas una pizarra sencilla y compacta a buen precio, esta es la tuya. Su precio es de 330 dólares en Samsung, 230 dólares en Best Buy y 178 dólares en Amazon.

Ventajas

Liviano y compacto

Ya recibí Android 13

Duración de la batería superior a la media

Desventajas

No es el mejor rendimiento de su clase

El Samsung Galaxy Tab A8 tiene un buen rendimiento, bajo precio y perfecta implementación de Android. No es exactamente una potencia de rendimiento, pero la experiencia fácil de usar tiende a compensar eso. En particular, la batería de larga duración y la carga rápida lo hacen especialmente conveniente para transmitir sus programas favoritos en cualquier momento.

La mejor tableta 2 en 1

Lenovo dúo 3

La serie Duet de Lenovo tiene un poco de crisis de identidad. Utiliza Chrome OS en lugar de Android, por lo que la experiencia es algo diferente en el sentido de que se parece más a una computadora portátil que a una tableta en algunos aspectos. Agregue a eso el teclado acoplado incluido, y obtendrá un dispositivo muy versátil, bueno para uso casual y un poco de trabajo y diversión. Su precio es de 430 dólares en Lenovo y 379 dólares en Best Buy.

Ventajas

Ideal para procesamiento de textos.

El teclado está incluido

La experiencia de Chrome OS está mejorando

Desventajas

Poca potencia para algunos tipos de trabajo

Menos puertos que la mayoría de las laptops

Lenovo Duet es una opción mucho mejor para el procesamiento de textos y otros trabajos que la mayoría de las tabletas debido principalmente al teclado sorprendentemente bueno que viene con él. Al ejecutarse en Chrome OS, es un toque más adecuado para ventanas más grandes y hace un gran trabajo con las modernas aplicaciones en la nube que suelen usar los trabajadores remotos. Sin embargo, si bien hace un trabajo decente en un reemplazo de tableta y computadora portátil, tampoco sobresale del todo. Por ejemplo, solo tiene dos puertos USB, a diferencia de muchas computadoras portátiles completas de bajo costo.

La más barata de todas

Amazon Fire HD 8 (2022)

La serie Fire HD de Amazon es tan básica como parece. Utiliza la propia bifurcación de Android FireOS de Amazon, lo que significa que es excelente para comprar o usar Prime Video, pero no puede usar Google Play Store. No obstante, es la opción perfecta para los usuarios más casuales o para aquellos que quieren conseguir una tablet para su hijo. Su precio es de 100 dólares en Amazon y 100 dólares en Best Buy.

Ventajas

Tan asequibles como se ponen

Experiencia optimizada de Amazon

Desventajas

Sin acceso a Google Play Store

Rendimiento general mediocre

Fire HD 8 es un poco diferente de la mayoría de las tabletas Android. Por ejemplo, el sistema operativo está mucho más bloqueado que otros, por lo que no tendrá acceso a todas las aplicaciones de Android, pero puede estar seguro de que lo que hay allí funciona muy bien. Como la tableta de 8 pulgadas más asequible de un fabricante de renombre, vale la pena considerarla si desea algo confiable y funcional. Pero no puede jugar juegos que consumen muchos recursos o realizar múltiples tareas, y no es lo mejor si desea hacer mucho más que navegar por la web o transmitir medios.

Lo que necesitas saber sobre las tabletas Android baratas

El Xiaomi Redmi Pad es el claro favorito en términos de precio y características. Es rápido, tiene mucho espacio de almacenamiento y RAM, tiene una pantalla mejor que casi cualquier otra y cuesta sorprendentemente poco. En realidad, es difícil encontrar algo mejor sin gastar más de $300. Incluso viene en un divertido color verde menta si el gris y el negro estándar son demasiado simples para ti.

Pero no es la única gran opción. La Lenovo Tab P11 Pro, es una Elección Premium, y es especialmente excelente si sube un nivel a la versión con 6 GB de RAM. El TCL TabMax 10.4 es otra opción asequible que ofrece inclusiones relativamente premium, como la friolera de 256 GB de almacenamiento interno.

También es un buen momento para comprar si tienes un presupuesto ajustado. La Lenovo Tab M10 Plus de tercera generación funciona especialmente bien por el costo. Por un precio casi imbatible, considere nuestra selección de mejor valor, el Galaxy Tab A7 Lite, que es excelente para la transmisión de medios. Finalmente, el Amazon Fire HD 8 es lo más asequible posible, pero recuerda, no puede acceder a Google Play Store.

