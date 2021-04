Lenovo Legion Phone Duel 2 vs Xiaomi Mi 11 Ultra: ¿cuál gana?

abril 18, 2021

Lenovo acaba de lanzar un nuevo teléfono para juegos en el mercado global: el Legion Phone Duel 2. Los teléfonos centrados en los juegos no son los únicos dispositivos muy cómodos para jugar. Los buques insignia de primer nivel son otro tipo de teléfono perfecto para los jugadores más exigentes, a pesar de que estos teléfonos carecen de algunas características geniales centradas en los juegos. ¿Debería optar por un teléfono para juegos o por un teléfono normal con un departamento de hardware de primer nivel? Esta es una comparación entre el teléfono para juegos chino más avanzado y el mejor buque insignia lanzado por Xiaomi hasta ahora: el Xiaomi Mi 11 Ultra. Con suerte, le ayudará a elegir un buen teléfono para mejorar sus habilidades de juego.

Lenovo Legion Phone Duel 2 vs Xiaomi Mi 11 Ultra

Ficha técnica comparativa

Lenovo Legion Phone Duel 2 Xiaomi Mi 11 Ultra DIMENSIONES Y PESO 176 x 78,5 x 9,9 mm, 259 gramos 164,3 x 74,6 x 8,4 milímetros, 234 gramos MONITOR 6,92 pulgadas, 1080 x 2460p (Full HD +), AMOLED 6,81 pulgadas, 1440 x 3200p (Quad HD +), AMOLED PROCESADOR Qualcomm Snapdragon 888, 2,84 GHz de ocho núcleos Qualcomm Snapdragon 888, 2,84 GHz de ocho núcleos MEMORIA 12 GB de RAM, 256 GB – 16 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 256 GB – 8 GB de RAM, 256 GB – 12 GB de RAM, 512 GB SOFTWARE Android 11, ZUI Android 11, MIUI CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, Bluetooth 5.2, GPS Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax / 6e, Bluetooth 5.2, GPS CÁMARA Dual 64 + 16 MP, f / 1.9 + f / 2.2

Cámara frontal única de 44 MP f / 2.0 Triple 50 + 48 + 48 MP, f / 2.0 + f / 4.1 + f / 2.2

20 MP f / 2.2 cámara frontal BATERÍA 5500 mAh, carga rápida 90 W o 65 W 5000 mAh, carga rápida 67 W, carga inalámbrica rápida 67 W CARACTERÍSTICAS ADICIONALES Ranura para SIM dual, 5G, cámara emergente de montaje lateral Ranura para SIM dual, 5G, resistente al agua (IP68), carga inalámbrica inversa de 10 W, pantalla secundaria

Diseño

El Xiaomi Mi 11 Ultra tiene un diseño más sobrio ya que es un teléfono normal, mientras que el Lenovo Legion Phone Duel 2 tiene una estética agresiva ya que es un teléfono para gamers. El Lenovo Legion Phone Duel 2 tiene varias zonas sensibles a la presión, dos de las cuales también se conocen como activadores de juegos. No obtienes esta función con el Xiaomi Mi 11 Ultra. Además, tiene una iluminación RGB en la parte trasera, una cámara emergente de montaje lateral para transmisores y viene con accesorios de juego dedicados. Sin embargo, si desea el mejor diseño y calidad de construcción en general, debe optar por el Xiaomi Mi 11 Ultra. Tiene un cuerpo más resistente, una pantalla curva con biseles más estrechos y es resistente al agua con la certificación IP68.

Pantalla

El Lenovo Legion Phone Duel 2 ofrece una pantalla que es muy útil para los jugadores porque viene con una frecuencia de muestreo táctil increíblemente alta y una alta frecuencia de actualización de 144 Hz. Además, tiene un panel muy ancho de 6,92 pulgadas. Pero si excluimos las dimensiones, la frecuencia de actualización y la frecuencia de muestreo táctil, Xiaomi Mi 11 Ultra es superior en todos los aspectos. Tiene una resolución Quad HD + más alta, una mejor reproducción del color y es compatible con HDR10 + y Dolby Vision. Además, el Xiaomi Mi 11 Ultra viene con una pantalla secundaria en la parte trasera que permite usar las cámaras traseras para tomar selfies.

Especificaciones y software

El Lenovo Legion Phone Duel 2 y el Xiaomi Mi 11 Ultra funcionan con el mismo chipset: la plataforma móvil Snapdragon 888. Está emparejado con hasta 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento nativo UFS 3.1. Dado que el lado del hardware es el mismo, las prestaciones que pueden alcanzar estos teléfonos son similares. Pero el Lenovo Legion Phone Duel 2 tiene un sistema de enfriamiento más avanzado.

Cámara

No hay desafío: Xiaomi Mi 11 Ultra es el mejor teléfono con cámara de esta comparación y uno de los mejores teléfonos con cámara de todos los tiempos. Incluye una cámara triple con un sensor principal de 50 MP y un par de cámaras de 48 MP para zoom óptico (periscópico) y tomas ultraanchas. Por otro lado, Lenovo Legion Phone Duel 2 cuenta con una cámara frontal superior (con una resolución de 44 MP) que pueden usar los streamers mientras juegan en modo horizontal, ya que está montado lateralmente.

Batería

El Lenovo Legion Phone Duel 2 tiene una batería más grande de 5500 mAh y puede proporcionar una mayor duración de la batería, pero la diferencia con el Xiaomi Mi 11 Ultra no es enorme. El Mi 11 Ultra tiene una tecnología de carga rápida de 67W más lenta, pero a diferencia del Legion Phone Duel 2 (90W), no necesita dos cables para alcanzar las velocidades de carga más rápidas. El Xiaomi Mi 11 Ultra también admite la carga inalámbrica, mientras que su rival no.

Precio

Lenovo Legion Phone Duel 2 comienza desde € 999 / $ 1200 en el mercado global, mientras que el precio de lista inicial del Xiaomi Mi 11 Ultra es de € 1200 / $ 1440. No hay duda: Xiaomi Mi 11 Ultra es un teléfono superior. Pero si eres un jugador / streamer y estás buscando el mejor teléfono para juegos, entonces Lenovo Legion Duel 2 es una mejor opción debido a los disparadores de juegos, una cámara para selfies montada lateralmente, un sistema de enfriamiento avanzado y más.

Lenovo Legion Phone Duel 2 vs Xiaomi Mi 11 Ultra: PROS y CONTRAS

Lenovo Legion Phone Duel 2

PROS

Gran disipación de calor

Cámara emergente de montaje lateral

Cámara frontal de 44 MP

Batería enorme

Activadores de juegos

CONTRAS

Cámaras traseras inferiores

Xiaomi Mi 11 Ultra

PROS

Pantalla trasera secundaria

Carga inalámbrica

Impermeable

Velocidades de carga más rápidas

Cámaras impresionantes

CONTRAS

Precio

