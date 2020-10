Lista de 21 aplicaciones maliciosas encontradas en Google Play y cómo protegerte

octubre 27, 2020

El equipo de Avast ha descubierto otro conjunto de aplicaciones maliciosas encontradas en Google Play Store. Esta vez, las apps en cuestión son 21 aplicaciones de juegos que vienen repletas de adware oculto. El código es parte de la familia HiddenAds. Según SensorTower, una empresa de inteligencia y conocimientos de marketing de aplicaciones móviles, las aplicaciones se han descargado aproximadamente ocho millones de veces hasta ahora.

Imagen por igorstevanovic vía Shutterstock

El malware HiddenAds se disfraza como una aplicación divertida o útil; en este caso, juegos que prometen prácticamente «dejar que su automóvil vuele por la carretera, árboles, colinas», disparar a los delincuentes desde un helicóptero o prácticamente planchar su ropa, pero en realidad existen para publicar anuncios intrusivos fuera de la aplicación. También ocultan con frecuencia sus íconos, por lo que no se pueden eliminar, y se esconden detrás de anuncios de apariencia relevante, lo que dificulta su identificación.

Lista de 21 aplicaciones maliciosas encontradas en Google Play

Shoot Them

Crush Car

Rolling Scroll

Helicopter Attack – NEW

Assassin Legend – 2020 NEW

Helicopter Shoot

Rugby Pass

Flying Skateboard

Iron it

Shooting Run

Plant Monster

Find Hidden

Find 5 Differences – 2020 NEW

Rotate Shape

Jump Jump

Find the Differences – Puzzle Game

Sway Man

Money Destroyer

Desert Against

Cream Trip – NEW

Props Rescue

Google ha eliminado 15 de las 21 aplicaciones de Android de la Play Store oficial durante el fin de semana.

Si bien Google está haciendo todo lo posible para evitar que HiddenAds ingrese a su Play Store, las aplicaciones maliciosas siguen encontrando nuevas formas de disfrazar su verdadero propósito, deslizándose así a la plataforma y luego a los teléfonos de los usuarios. Los usuarios deben estar atentos al descargar aplicaciones en sus teléfonos y se les recomienda que verifiquen el perfil de las aplicaciones, las revisiones y tengan en cuenta las solicitudes de permisos de dispositivos extensos.

Si bien el adware está oculto por diseño, hay pasos que cada persona puede tomar para protegerse a sí misma y a sus familias.

Leer realmente las críticas

Si una aplicación es una estafa , es probable que otros usuarios ya se hayan dado cuenta y hayan dejado comentarios negativos. Así que eche un vistazo y preste especial atención a las malas.

Y con la última ronda de aplicaciones de HiddenAd, el equipo de Avast “notó que los desarrolladores de aplicaciones tienen más aplicaciones, con muy pocas descargas y reseñas, pero el puñado de reseñas que tienen son extremadamente positivas y entusiastas, lo que también puede ser una señal de que algo está pasando. sospechoso ”.

Pregúntese: ¿Por qué cuesta tanto?

Regla básica: si el precio parece extrañamente alto para lo que está obteniendo, probablemente sea una estafa.

“Muchas de estas aplicaciones ofrecen características básicas o poco realistas, como juegos simples que dicen sorprender a los jugadores, o fondos de pantalla por alrededor de $ 8, una cantidad alta considerando que otros desarrolladores a menudo ofrecen juegos y características como esta de forma gratuita”.

Verificar permisos

¿Sabes cómo funcionan las aplicaciones para un montón de permisos, incluido el acceso a tu cámara, archivos, ubicación, etc., cuando las usas por primera vez? Eso es porque necesitan esos permisos para brindar cualquier servicio que prometen. Entonces, por ejemplo, Instagram necesita acceso a su cámara para que pueda tomar fotos en la aplicación.

Desafortunadamente, una forma clásica en que los delincuentes obtienen acceso a nuestros dispositivos es solicitando permisos que no necesitan. Va en contra de las reglas de Google y Apple, pero algunos aún se escabullen, como podemos ver en este caso.

Entonces, en lugar de simplemente tocar «Permitir», la próxima vez que una nueva aplicación solicite ciertos permisos, tómese un minuto para pensar si realmente necesita ese acceso o no. ¿Necesita una aplicación meteorológica acceder a su micrófono? No ¿Necesita una aplicación de fondo de pantalla acceder a su almacenamiento? No Esa es una señal de que la aplicación probablemente sea una estafa.

Habla sobre la seguridad de las descargas

Estos estafadores se dirigen intencionalmente a lugares donde los jóvenes pasan el rato, como YouTube y TikTok, porque los más jóvenes generalmente son buenos objetivos para este tipo de estafa. Eso significa que hablar con sus hijos sobre la seguridad de las descargas es esencial.

Infórmese sobre los signos de las aplicaciones fraudulentas y luego comparta esa información con sus hijos. Es posible que incluso desee considerar la posibilidad de establecer una regla para que sus hijos obtengan permiso antes de descargar cualquier cosa, no solo para evitar estafas sino también para «evitar posibles costos innecesarios», dice la gente de Avast.

Origen: Nuevas aplicaciones de malware en Google Play | Avast

[+] Videos de nuestro canal de YouTube