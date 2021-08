Lista de apps no oficiales por las que pueden suspender tu WhatsApp

agosto 8, 2021

Si recibiste un mensaje dentro de la aplicación notificando que tu cuenta fue “suspendida temporalmente” significa que probablemente estás usando apps no oficiales de WhatsApp. Si después de que tu cuenta haya sido suspendida temporalmente no empiezas a usar la versión oficial de WhatsApp, tu cuenta podría ser suspendida permanentemente.

Las aplicaciones no admitidas, como WhatsApp Plus, GB WhatsApp, o las que afirman ser capaces de mover tus chats de WhatsApp de un teléfono a otro, son versiones alteradas de WhatsApp. Estas aplicaciones no oficiales son desarrolladas por terceros y violan las Condiciones del servicio. WhatsApp no avala el uso de estas aplicaciones de terceros debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad.

Esta es la lista de las 5 apps no oficiales de WhatsApp que pueden hacer que suspendan tu cuenta:

WhatsApp Plus

Es una de las versiones de apps no oficiales más populares de WhatsApp, especialmente hace unos años. Esta app tuvo éxito gracias a las amplias opciones de personalización y modificación de la plataforma de mensajería que ofrecía. Actualmente, puedes encontrar en ella funciones como ocultar la vista de los estados, para que otros usuarios no sepas que los has visto, o la anti-eliminación de mensajes, que te permite leer mensajes eliminados por los otros contactos.

Pese a esa amplitud de opciones, WhatsApp Plus es una de las aplicaciones prohibidas por WhatsApp, por lo que debes evitar su uso si quieres seguir utilizando tu cuenta con normalidad.

GBWhatsApp

Otra de las aplicaciones alternativas a la plataforma, mencionada incluso por la propia WhatsApp en su web, es GBWhatsApp. Esta app ofrece numerosas opciones también que no están en la app original, como utilizar la cuenta en dos dispositivos de forma simultánea, ocultar el estado activo, escribiendo o grabando un audio, personalizar la fuente de texto…

Estas características, y muchas más, le convierten en uno de los mejores MODs de WhatsApp, pero también está bajo el foco de la plataforma, así que su uso no es recomendado si no quieres que te suspendan la cuenta.

WhatsApp Aero

Otro archivo APK externo a WhatsApp que puedes utilizar es WhatsApp Aero, en el que encontrarás funciones como la descarga de temas para personalizar la app, la programación del envío de mensajes, mayores opciones para personalizar todos los elementos de la interfaz y también en lo que al envío de archivos respecta.

WhatsApp Aero no es una de las aplicaciones citadas directamente por WhatsApp, pero sí entra dentro de la categoría “versión de WhatsApp no autorizada” de la que habla la compañía. Por lo tanto, y al igual que en las aplicaciones anteriores, el uso de WhatsApp Aero puede conllevar la suspensión de tu cuenta.

YOWhatsApp (YoWA)

Aunque es menos popular que las alternativas mencionadas hasta ahora, YOWhatsApp es otra versión no oficial de WhatsApp que modifica sus características para ofrecer otras herramientas a los usuarios. Por ejemplo, amplía las opciones de privacidad disponibles en WhatsApp, permitiendo incluso ocultar que el usuario está en línea.

FMWhatsApp

Por último, tampoco es recomendable el uso de FMWhatsApp para comunicarte con tus contactos, por muchas opciones originales que tenga. Por ejemplo, puedes descargar temas para personalizar hasta el último elemento de la interfaz, escribir hasta 250 caracteres en el estado, usar dos cuentas a la vez o bloquear el acceso a cada conversación de forma independiente.

