Lista de las 8 grandes preferencias de los usuarios de teléfonos inteligentes

octubre 17, 2021

Considerando qué es lo que más valoran los dueños de móviles, después de una encuesta, AnTuTu anunció la lista de preferencias de los usuarios de teléfonos inteligentes para el tercer trimestre de 2021. Según AnTuTu, los responsables detrás de la app de evaluación comparativa de móviles, realizó estadísticas multidimensionales. Las estadísticas consideran la pantalla, el procesador, el almacenamiento interno, la memoria RAM, y más para saber cuales son las configuraciones de hardware que más atraen de un celular.

Imagen vía Depositphotos

El mercado de los teléfonos inteligentes es bastante complejo pero interesante y las preferencias de los usuarios parecen cambiar rápidamente. Hace unos años, 64 GB de almacenamiento interno eran suficientes para cualquier teléfono inteligente. Sin embargo, hoy, 64 GB ni siquiera son suficientes para el modelo más bajo de una serie insignia. Del mismo modo, una cámara con sensor de 5MP era la norma hace algunos años. No podemos decir lo mismo de los teléfonos inteligentes insignia de 2021.

A continuación te traemos las preferencias de los usuarios con respecto a los diferentes aspectos del teléfono inteligente según AnTuTu.

Tamaño de la pantalla: las pantallas grandes siguen de moda

Hace unos años, las pantallas de 5 pulgadas eran el estándar para muchos fabricantes de teléfonos inteligentes. En los últimos años, la industria de los smartphones ha evolucionado tan rápido que incluso las 6 pulgadas no son suficientes para la mayoría de los usuarios. En el gráfico circular de la encuesta, podemos ver que la mayoría de los usuarios prefieren la pantalla de 6,6 pulgadas y esto representa 32,4%. Lo más cercano a este tamaño es la pantalla de 6,7 pulgadas que representa el 20%. Esto significa que los dos tamaños de pantalla (6,6 pulgadas y 6,7 pulgadas) representan en conjunto más de la mitad de las preferencias de los usuarios.

Estos tamaños de pantalla son en realidad el tamaño común utilizado por los modelos convencionales en el mercado actual. Esta encuesta también muestra de manera notoria el odio de los usuarios por los teléfonos inteligentes de pantalla pequeña. Los tamaños de pantalla de los teléfonos inteligentes entre 5,5 pulgadas y 6 pulgadas representan solo el 3,1%. Los teléfonos inteligentes de pantalla pequeña tienen un mercado muy pequeño en la actualidad y es por eso que compañías como Apple están eliminando (según algunos rumores) el modelo de pantalla más pequeña de su serie.

Resolución de pantalla: las pantallas de alta resolución son difíciles de popularizar

Otro aspecto deseado de un teléfono inteligente que los usuarios suelen tener en cuenta es la resolución de la pantalla. Las pantallas de alta resolución no son del todo extrañas en el mercado de los teléfonos inteligentes. Sin embargo, estas pantallas no son tan populares. Según la encuesta reciente, la pantalla 1080P sigue ocupando la corriente principal, con un total del 60,6%. Aunque muchos buques insignia han utilizado pantallas de resolución más alta este año, 1080P sigue es una característica insignia por ahora. Muchos modelos de gama media a alta no tienen mayor resolución por dos razones. Uno es el alto costo de las pantallas de alta resolución y el otro es que 1080P todavía es suficiente hoy en día. Si los nuevos teléfonos inteligentes de gama media deciden utilizar pantallas de alta resolución, estos dispositivos se volverán más caros y también consumirán más energía.

Frecuencia de actualización de pantalla: el refrescamiento rápido es una configuración necesaria

Al igual que la alta resolución, una alta frecuencia de actualización también consume más energía. Sin embargo, la alta frecuencia de actualización es más necesaria que la alta resolución. En el gráfico de distribución, la frecuencia de actualización de 60 Hz todavía tiene la mayor participación, con una participación del 41,6%. Bueno, esto de ninguna manera implica que la alta frecuencia de actualización no sea popular porque la frecuencia de actualización de 120 Hz también representa el 41,3%. La frecuencia de actualización de 90Hz parece estar entre estos dos extremos. Además, la frecuencia de actualización de 144Hz tiene un lugar en esta tabla y vendrá principalmente de los jugadores.

Marca del procesador: MediaTek es la primera opción del fabricante, pero no la de los usuarios

La participación de MediaTek ha superado a Qualcomm y ya es el mayor proveedor mundial de chips para teléfonos inteligentes. Sin embargo, la ventaja de MediaTek proviene principalmente del segmento de rango medio. En el extremo insignia, Qualcomm está claramente por delante entre las preferencias de los usuarios de teléfonos inteligentes. La tabla de preferencias del usuario de AnTuTu muestra que Qualcomm ocupa el primer lugar con una participación del 61,8%. Le sigue MediaTek con solo un 19,1%. Snapdragon o MediaTek: ¿Qué procesador debería elegir para mi celular?

Número de núcleos de CPU: ocho núcleos están completamente cubiertos

Los datos muestran que la proporción de procesadores de ocho núcleos es del 99,1%, que incluye Qualcomm, MediaTek, HiSilicon y otras marcas. Sin embargo, los chips de diez y cuatro núcleos no están completamente ausentes de la lista de preferencias del usuario.

Imagen vía Depositphotos

RAM: 6GB se está volviendo obsoleto

La capacidad de RAM es un gran problema en el mercado actual porque determina qué tan bien funciona su teléfono inteligente. Por supuesto, con las optimizaciones de software adecuadas, una menor capacidad de RAM podría ser suficiente. Sin embargo, el gráfico de AnTuTu muestra que cualquier cosa por debajo de los 8GB parece estar quedando fuera de la elección de los usuarios. 8GB y 12GB representan colectivamente el 76,4%. Mientras que 8GB representa el 49,8%, que es con mucho el más preferido, 12GB representa el 26,6%. El antiguo estándar, 6GB, se está volviendo obsoleto, pero no por completo. Por supuesto, los teléfonos inteligentes de gama media y de nivel de entrada todavía encuentran interesantes 6 GB de RAM. 6GB y 4GB de RAM representan colectivamente el 21,9%. Mientras que 6GB de RAM reclaman el 16.6%, 4GB de RAM tienen que conformarse con solo el 5.3%. Los usuarios ahora están prestando más atención a las ventajas de la RAM porque ahora se ejecutan más aplicaciones en segundo plano.

Almacenamiento interno: 128 GB es ahora el punto de partida

Según la encuesta de AnTuTu, el almacenamiento interno más bajo aceptable para los usuarios es ahora de 128 GB. Según el informe, 512 GB o más tampoco es tan popular, ya que el almacenamiento interno de 128 GB y 256 GB representan colectivamente el 89,9%. Mientras que 128 GB representa el 44,6%, el almacenamiento interno de 256 GB es el más preferido con un 45,3%. Mientras que 32GB y 64GB representan colectivamente menos del 8%, 512GB son los preferidos por solo el 2.6% de los participantes de la encuesta.

Conclusión

Parece que más usuarios de Android participaron en esta preferencia de usuario de teléfono inteligente que los usuarios de iOS. Desafortunadamente, AnTuTu no especificó el número de participantes ni a qué plataforma pertenecen. Podemos estar seguros de que una encuesta solo a usuarios de iOS dará un resultado diferente, especialmente en términos de RAM. Sin embargo, los parámetros de la pantalla y el almacenamiento probablemente tendrán resultados similares ya sea en las plataformas iOS o Android.

Origen: Gizchina

