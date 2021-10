Mercado mundial de teléfonos inteligentes cae 6% en medio de la escasez de componentes

octubre 18, 2021

La escasez de componentes sigue imponiendo las condiciones en el mercado mundial de teléfonos inteligentes. Influyó en la producción de dispositivos y su costo. Después de analizar la situación en el tercer trimestre de este año 2021, los analistas de Canalys concluyeron que los envíos de dispositivos disminuyeron 6% interanual. El ranking de los fabricante se mantiene estable.

El número uno sigue siendo Samsung , que controla 23% del mercado móvil. La empresa mostró exactamente el mismo resultado un año antes. En segundo lugar quedó Apple , cuya participación fue del 15%, un 3% más que en el mismo período del año pasado. La estabilidad también la demuestra Xiaomi , que vuelve a ocupar el 14% del mercado de teléfonos inteligentes, como en el año anterior. El cuarto y quinto lugar fue para Vivo y Oppo con 10% de participación de mercado frente a 9% del tercer trimestre del año pasado.

La cuenta de unidades entregadas

En total, en el tercer trimestre de este año se entregaron al mercado 327 millones de unidades, mientras que un año antes esta cifra era de 348 millones de unidades. Los analistas predicen que no se deben esperar descuentos generosos y grandes ventas durante la temporada navideña. Debido a la escasez de componentes no hay suficientes dispositivos y no hay garantías de que las existencias del almacén pronto recibirán nuevos artículos para cubrir toda la demanda.

“La hambruna de los chips realmente ha llegado”, dijo Ben Stanton, analista principal de Canalys. “La industria de los teléfonos inteligentes se esfuerza por maximizar la producción de dispositivos lo mejor que puede. Por el lado de la oferta, los fabricantes de chipsets están aumentando los precios para desincentivar el exceso de pedidos; en un intento por cerrar la brecha entre la oferta y la demanda. Pero a pesar de esto, la escasez no se aliviará hasta bien entrado el 2022. Como resultado de esto, así como los altos costos del flete global; las marcas de teléfonos inteligentes han subido a regañadientes los precios minoristas de los dispositivos «.

Qué podemos esperar

“A nivel local, los proveedores de teléfonos inteligentes también deben implementar cambios de último momento en las especificaciones de los dispositivos y las cantidades de los pedidos. Es fundamental para ellos hacer esto y maximizar la capacidad de volumen; pero, lamentablemente, genera confusión e ineficiencia al comunicarse con los canales minoristas y de distribución”, continuó Stanton. “Muchos canales están nerviosos de cara a importantes feriados de ventas; como el Día de los Solteros en China y el Viernes Negro en el oeste. Los inventarios de canales de teléfonos inteligentes ya se están agotando; y a medida que más clientes comiencen a anticipar estos ciclos de ventas, la inminente ola de demanda será imposible de cumplir. Los clientes deben esperar que los descuentos para teléfonos inteligentes de este año sean menos agresivos. Pero para evitar la decepción del cliente, las marcas de teléfonos inteligentes que tienen un margen limitado deberían buscar agrupar otros dispositivos en su oferta».

Origen: Gizchina

