Lista de los 10 móviles preferidos por los fanáticos de AnTuTu en diciembre 2021

enero 17, 2022

AnTuTu Benchmark generalmente publica los 10 mejores móviles preferidos de los fanáticos cada mes. Para el mes de diciembre, el dispositivo con más elogios en el mercado chino es el Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Este teléfono inteligente ha sido un dispositivo favorito para los usuarios durante algún tiempo. Curiosamente, otro smartphone de Samsung, el Galaxy S21 Ultra 5G, se encuentra en la segunda posición. Los datos para este ranking provienen de la evaluación de AnTuTu, recopilada del 1 al 31 de octubre de 2021.

Mientras que el Galaxy Note 20 Ultra ocupa el primer lugar con un 97,25 %, el Galaxy S21 Ultra 5G ocupa un distante segundo lugar con un 93,14 %. Redmi Note 11 Pro+, que fue tercero el mes pasado, retuvo su tercera posición con una calificación de 92.86%. Además de los tres modelos anteriores, otros modelos del cuarto al décimo incluyen Huawei P50 Pro (92,75 %), Vivo S10 Pro (92,67 %), Huawei Mate 40 Pro (92,45 %), iQOO Z5 (92,45 %), Honor Magic3 ( 92,43 %), Honor Magic3 Pro (92,14 %) y Oppo K9 Pro 5G (91,54 %).

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

En términos de modelos específicos, Samsung Galaxy Note 20 Ultra es el modelo anterior lanzado el año pasado. Sin embargo, gracias a la poderosa configuración integral, todavía no está desactualizado. Además, los compradores chinos de Samsung son todos fanáticos acérrimos. No sorprende que este teléfono inteligente todavía ocupe el primer lugar en la lista de teléfonos inteligentes favoritos de los fanáticos.

Este dispositivo viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 865+. Utiliza una pantalla Dynamic AMOLED de 6,9 ​​pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3088 píxeles. Además, cuenta con 12GB de RAM y 128GB/256GB/512GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple con un sensor principal de 108MP. Además, este dispositivo viene con una batería de 4.500 mAh que admite una carga rápida de 25W.

Samsung Galaxy S21 Ultra 5G

El Samsung Galaxy S21 Ultra es el último teléfono inteligente insignia de la compañía. Este dispositivo viene con un SoC Qualcomm Snapdragon 888. Utiliza una pantalla Dynamic AMOLED de 6,8 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz y una resolución de 1440 x 3200 píxeles. Además, cuenta con 12GB/16GB de RAM y 128GB/256GB/512GB de almacenamiento interno UFS 3.1. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara cuádruple con un sensor principal de 108MP que admite videos de 8K. Además, este dispositivo viene con una batería de 5000 mAh que admite carga rápida de 25 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W.

Lista de los 10 móviles preferidos de los fanáticos de AnTuTu en diciembre 2021

Redmi Note 11 Pro+

El Redmi Note 11 Pro+ es el último dispositivo superior de la serie Redmi Note. La razón por la que Redmi Note 11 Pro+ puede estar en la lista de los teléfonos inteligentes favoritos de los fanáticos es inseparable de la carga rápida por cable de 120 W. Como modelo de gama media, es el primero en estar equipado con la carga insignia de 100W. Esta capacidad de carga ofrece una carga completa en solo 10 minutos. Esto es mucho más rápido que la potencia de carga de muchos teléfonos inteligentes insignia en la industria. Además, este dispositivo viene con un cargador de 120 W, solo se puede decir que Redmi es una marca genuina y rentable.

Huawei P50 Pro

Este teléfono inteligente viene con una pantalla OLED de 6,6 pulgadas que admite una resolución de 1228 x 2700 píxeles. Debajo del capó, tenemos un chip Kirin 9000 de 5 nm que admite 5G. Sin embargo, es importante señalar que el Huawei P50 Pro solo puede usar este dispositivo con red 4G. Además del Kirin 9000, algunos modelos de este dispositivo utilizan el SoC Snapdragon 888 4G. Este chip también es un procesador de 5 nm que admite solo 4G. Esto significa que el Huawei P50 Pro no admite conectividad 5G.

Además de los procesadores, este teléfono inteligente insignia también tiene hasta 12 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, utiliza una configuración de cámara cuádruple. Tiene una cámara principal de 50MP, un teleobjetivo periscopio de 13MP (ultra gran angular), 64MP y un sensor en blanco y negro de 40MP. Para mantener sus luces encendidas, este dispositivo utiliza una batería de 4360 mAh que admite carga rápida de 66 W y carga rápida inalámbrica de 50 W. Este teléfono inteligente insignia es el primer dispositivo que viene con HarmonyOS 2 listo para usar. Por supuesto, no es compatible con los servicios móviles de Google.

Vivo S10 Pro

El Vivo S10 Pro viene con una pantalla AMOLED de 6,44 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 90 Hz y una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Este teléfono inteligente viene con el SoC Dimensity 1100 y admite 8 GB/12 GB de RAM y 128 GB/256 GB de almacenamiento UFS 3.1. Utiliza una configuración de cámara trasera triple. Tiene una cámara principal de 108MP con sensores de 8MP (ultra gran angular), 2MP (macro). Para mantener sus luces encendidas, este dispositivo utiliza una batería de 4050 mAh que admite una carga rápida de 44 W.

Huawei Mate 40 Pro

Antes de enamorarse de cualquier dispositivo Huawei en la actualidad, es importante saber que no viene con los servicios móviles de Google. Esto significa que puede tener acceso a Google Play Store. Sin Gmail, Google Map, YouTube, nada. Por lo tanto, si vive fuera de China, es posible que desee pensar en esto antes de considerar este dispositivo. Aunque Huawei tiene HMS, que se supone que es una alternativa para GMS, no está del todo al nivel de GMS y todavía carece de algunas aplicaciones relevantes. Sin embargo, si GMS no es un problema, este teléfono inteligente tiene algunas especificaciones interesantes.

El Huawei Mate 40 Pro viene con el SoC Kirin 9000 de 5 nm junto con 8 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Además, este dispositivo utiliza una pantalla de 6,76 pulgadas que admite una resolución de 1344 x 2772 píxeles y una frecuencia de actualización de 90 Hz. Debajo del capó, hay una batería de 4200 mAh que admite carga rápida de 66 W, carga inalámbrica de 50 W y carga inalámbrica inversa de 5 W. El departamento de baterías es uno de los puntos de venta de este teléfono inteligente. A partir de ahora, no hay muchos teléfonos inteligentes con capacidad de carga inalámbrica de 40 W en la industria.

Los otros dispositivos que completan esta lista de los 10 mejores teléfonos inteligentes favoritos de los fanáticos son el teléfono para juegos Black Shark 4S, Honor Magic 3 y Oppo K9 Pro 5G.

IQOO Z5

El iQOO Z5 es un teléfono inteligente de gama media 2021 y viene con características acordes. En primer lugar, este teléfono inteligente viene con una pantalla LCD IPS de 6,67 pulgadas que admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. Este dispositivo tiene una relación pantalla-cuerpo del 85% y tiene una resolución de 1080 x 2400 píxeles. Debajo del capó, este dispositivo viene con un Snapdragon 778G 5G junto con hasta 8 GB/12 GB de RAM y 128 GB/256 GB de almacenamiento interno. En la parte trasera, tiene una configuración de cámara triple, que incluye un sensor gran angular de 64MP, ultra gran angular de 8MP y un sensor macro de 2MP. El tamaño de la batería es de 5000 mAh y admite carga rápida por cable de 44 W.

Honor Magic 3 y Honor Magic 3 Pro

La serie Honor Magic 3 es el primer teléfono inteligente insignia posterior a Huawei de la compañía. La parte más interesante del software de este dispositivo es que ejecutará el popular software y las aplicaciones de Google a su máxima capacidad. Esto significa que la serie Honor Magic3 tendrá Google Mobile Services, así como las populares aplicaciones de Google. Por supuesto, esto incluye Google Play Store y Gmail. Con estas adiciones, Honor tuvo un gran impulso moral con la preparación de su software. Aparentemente, estos teléfonos inteligentes no solo son compatibles con GMS, el sistema también es fluido.

Recuerde que Honor ha sido una parte integral del éxito de Huawei. De hecho, fuera de China, Honor tenía más influencia que su empresa matriz, Huawei. Una de las razones por las que Honor tuvo tanta influencia fue su sistema operativo. Tras las ventas de Honor, la empresa retuvo a todo su equipo. La única diferencia es que ya no está bajo el control de Huawei. Por lo tanto, no es una sorpresa que esta empresa esté en esta lista. Su equipo de software todavía está haciendo un trabajo maravilloso. Por supuesto, Honor todavía está un paso por detrás de Samsung y Apple. Sin embargo, el sistema de empresas está funcionando bastante bien.

Honor Magic 3 Pro viene con un SoC Snapdragon 888 con conectividad 5G activa. El Magic 3 Pro tiene una pantalla OLED de 6,76 pulgadas con una resolución de 1344 x 2772 píxeles. Este panel de visualización también admite una frecuencia de actualización de 120 Hz. Tiene 8 GB de RAM y 128 GB/256 GB de almacenamiento interno. Además, este dispositivo viene con una batería de 4.600 mAh que admite una carga rápida de 66W.

Oppo K9 Pro 5G

OPPO K9 5G se lanzó en septiembre del año pasado, con un precio inicial de 2199 yuanes (346 dólares). Este teléfono inteligente viene con un procesador Dimensity 1200 5G y cuenta con una pantalla AMOLED de 120Hz. Además, este dispositivo también admite carga rápida por cable de 60 W y una cámara principal de 64MP en su configuración de cámara trasera triple. De hecho, es un teléfono inteligente de gama media que supera el nivel integral.

Origen: Los 10 teléfonos inteligentes favoritos de los fanáticos de AnTuTu para diciembre de 2021

[+] Videos de nuestro canal de YouTube