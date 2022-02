Lista de teléfonos Galaxy que recibirán la aplicación de cámara Expert RAW

febrero 21, 2022

Actualmente, la aplicación de cámara Expert RAW de Samsung solo está disponible en dos teléfonos inteligentes: el Galaxy S22 Ultra y el Galaxy S21 Ultra. Sin embargo, como confirmó Samsung la semana pasada, la aplicación pronto llegará a más buques insignia de Galaxy. Antes del lanzamiento oficial de la aplicación, Samsung ha revelado la lista completa de teléfonos Galaxy compatibles.

Según el anuncio en los foros de la comunidad de Samsung, la aplicación Expert RAW estará disponible para el Galaxy S22, Galaxy S22 Plus, la serie Galaxy S21, el Galaxy Z Fold 3 y más. Samsung dice que los requisitos mínimos de hardware para la aplicación Expert RAW incluyen un procesador Exynos 990/Snapdragon 865 o superior, 8 GB de RAM y un teleobjetivo con zoom óptico de 2x y compatibilidad con Bayer RAW.

Expert RAW estará disponible para la serie Galaxy S22 a partir del 25 de febrero. Mientras tanto, el Galaxy S21 Ultra y el Galaxy Z Fold 2 lo obtendrán en marzo y abril, respectivamente. Más adelante, la aplicación llegará al Galaxy S20 Ultra, Galaxy Note 20 Ultra y Galaxy Z Fold 2. Samsung señala que el Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S20, Galaxy S20 Plus y Galaxy Note 20 no son No es compatible, ya que el teleobjetivo de estos teléfonos no ofrece un zoom óptico de 2x (solo 1,1x).

Aquí está la lista completa de teléfonos Galaxy confirmados para recibir la aplicación Expert, completa con el cronograma de lanzamiento.

25 de Febrero

Galaxy S22 Ultra

El Galaxy S22 Plus

Galaxy S22

Principios de marzo

Galaxy S21 Ultra

Abril

Galaxy Z Fold 3

Primera mitad de 2022

Galaxia S20 Ultra

Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Fold 2

Para descargar la nueva aplicación será imprescindible acudir a la Samsung Galaxy Store. Cuando esté disponible para los teléfonos mencionados aparecerá para su instalación.

Expert RAW es una poderosa aplicación de cámara que ofrece funciones de disparo avanzadas, incluidos controles de cámara manuales completos. La aplicación es compatible con la captura de fotogramas múltiples HDR y le permite guardar tomas en formatos JPEG y DNG RAW. La aplicación Expert RAW también se integra con Adobe Lightroom, lo que permite a los usuarios abrir directamente sus imágenes RAW en la aplicación para las ediciones finales.

Origen: Samsung confirma qué teléfonos Galaxy obtendrán la aplicación Expert RAW

