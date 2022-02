Android 13: Lista de móviles Xiaomi, Redmi y Poco que recibirán la actualización

febrero 21, 2022

Aunque la mayoría de los dispositivos móviles siguen esperando la actualización a Android 12, los desarrolladores de software para smartphones ya han lanzado la primera beta de desarrollo de Android 13. Tiramisu, debido a que este era el nombre tentativo de la nueva versión del robot verde, solo estaba disponible para los programadores por el momento, la versión final no aparecerá en dispositivos seleccionados muy probablemente en septiembre u octubre. No es difícil adivinar que se dará prioridad a los smartphones de la serie Google Pixel. Sin embargo, ha aparecido en la red una lista de teléfonos que pueden esperar la mencionada actualización. También encontraremos información sobre qué dispositivos no se deben actualizar.

Se incluyen todos los teléfonos inteligentes Xiaomi actuales, como la serie Xiaomi 12, pero también los predecesores de los modelos Mi 11. Pero las numerosas versiones de Mi 11 Lite también deberían recibir una actualización a Android 13 y así mantenerse al nivel de los modelos de gama alta.

Dispositivos Xiaomi que podrán instalar Android 13:

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12Lite

Xiaomi 11

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi 11X Hyper Charge

Xiaomi 11T

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 10S

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Liter 5G

Xiaomi 11 Lite LE

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX 5

Xiaomi MIX 5 PRO

Xiaomi MIX FOLD

Xiaomi CIVI

XiaomiPad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Se pone interesante con los teléfonos inteligentes Redmi. No solo están los modelos actuales que se acaban de presentar, sino también la serie Redmi Note 10. En realidad, los teléfonos inteligentes económicos de Redmi solo obtienen una importante actualización de Android. Aquí serían dos nuevas versiones con Android 12 y Android 13. Se ve similar con los teléfonos inteligentes Poco. Aquí, también, no solo la generación actual debería recibir Android 13, sino también algunos de los modelos de 2021.

Dispositivos Redmi que podrán instalar Android 13:

Redmi 10

Redmi 10 Prime

Redmi 10 2022

Redmi 10 Prime 2022

Redmi Note 10

Redmi 10S

Redmi 10 Pro

Redmi 10 Pro Max

Redmi 10 Pro 5G

Redmi Note 10T

Redmi 10 5G

Redmi Note 11

Redmi 11NFC

Redmi 11

Redmi 11S

Redmi 11 Pro 4G

Redmi 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi 11 Pro+

Redmi 11 11E Pro

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 5G

Redmi Note 11 4G

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro+

Redmi K40 Gaming

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Gaming Lite

Dispositivos POCO que podrán instalar Android 13:

LITTLE F3

LITTLE F3 GT

POCO X3 GT

POCO X3 Pro

LITTLE F4

POCO F4 Pro

LITTLE F4

POCO M3 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO M4 Pro 4G

LITTLE C4

Algunos teléfonos inteligentes Xiaomi no obtendrán Android 13, sin embargo, podría haber nuevas funciones para los teléfonos inteligentes a través de la interfaz MIUI de Xiaomi. La empresa china ya lo está haciendo. Algunos teléfonos inteligentes se atascan en Android 11 pero aún obtienen MIUI 13 con todas las características nuevas. Así que hay un buen compromiso aquí.

Origen: Android 13: Estos smartphones de Xiaomi recibirán la actualización

[+] Videos de nuestro canal de YouTube