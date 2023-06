Lista de teléfonos Samsung Galaxy que no obtendrán One UI 6

junio 21, 2023

Los teléfonos inteligentes Samsung son famosos por su sistema de software de desarrollo propio, One UI, que se ejecuta sobre el sistema operativo Android. Los usuarios de Samsung Galaxy esperan ansiosamente One UI 6.0 basada en Android 14 y se preguntan qué teléfonos tendrán la suerte de recibir la actualización anticipada de One UI 6.0. Sin embargo, no todos los dispositivos Galaxy serán elegibles para la próxima actualización de One UI 6.0. En este artículo, arrojaremos luz sobre los populares teléfonos y tabletas Samsung Galaxy que pueden perderse la experiencia One UI 6.0 basada en Android 14.

Las empresas a menudo eliminan ciertos dispositivos de la lista de actualizaciones principales debido a cambios en las funciones del firmware que pueden generar problemas de compatibilidad. Desafortunadamente, esto significa que varios teléfonos y tabletas Galaxy no recibirán la muy esperada actualización One UI 6.0 (Android 14).

Dispositivos Samsung One UI 6.0 elegibles

Samsung ha implementado una política que ofrece cuatro generaciones de actualizaciones del sistema operativo y cinco años de parches de seguridad para sus dispositivos insignia lanzados a partir de 2021. Como resultado, se espera que los teléfonos de las series Galaxy S21, Galaxy S22 y Galaxy S23 reciban la actualización One UI 6.0 basada en Android 14. Además, algunos teléfonos de gama media, como el Galaxy A53 y el Galaxy A73, también están en la lista para recibir One UI 6.0 este año.

Dispositivos Samsung que no reciben Android 14 y One UI 6.0

Desafortunadamente, varios dispositivos Samsung Galaxy que no podrán disfrutar de la actualización One UI 6.0 basada en Android 14. Estos incluyen los dispositivos Galaxy S20 y Galaxy Note 20 series, Galaxy Z Flip (LTE/5G), S20 FE (LTE/5G), Z Fold 2 5G, Note 10 Lite, S10 Lite, A51 y A71. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque se perderán la actualización principal del sistema operativo, estos dispositivos seguirán recibiendo parches de seguridad durante un período determinado.

Lista completa de teléfonos inteligentes inteligentes y tabletas Samsung que no recibirán One UI 6.0 basado en Android 14

Samsung Galaxy S10 Lite

Galaxy S20 FE

Galaxy S20 / Galaxy S20+ / Galaxy S20 Ultra

Galaxy Note 10 Lite

Galaxy Note 20 / Galaxy Note 20 Ultra

Galaxy Z Flip (LTE/5G)

Galaxy Z plegable 2

Galaxy A22 (LTE/5G)

Galaxy A32 (LTE/5G)

Galaxy A51

Galaxy A71

Galaxy Tab A8

Galaxy Tab A7 Lite

Galaxy Tab S6 Lite (2020)

Galaxy Tab S7 / Galaxy Tab S7+

Lanzamiento de Android 14 y One UI 6.0

A principios de febrero, Google lanzó la primera versión preliminar para desarrolladores de Android 14. Como la propia línea de teléfonos inteligentes de la compañía, la actualización llegó por primera vez a los teléfonos inteligentes Pixel. Ahora, la compañía ya ha lanzado la tercera versión de vista previa para desarrolladores y se está preparando para la próxima. Una vez que la compañía haya terminado de lanzar todas las versiones beta, saldrá el paquete completo. Como de costumbre, Google lanzará la actualización final para los teléfonos inteligentes Pixel como AOSP (Proyecto de código abierto de Android). Esto abrirá la puerta para que todos los demás fabricantes se suban a bordo.

Samsung, por otro lado, probablemente comenzará su propia prueba beta a fines de agosto. Seguirá con una versión estable de One UI 6.0 a finales de este año.

Origen: Lista de teléfonos Samsung que no obtendrán One UI 6 – Gizchina.com