mayo 13, 2022

El mercado de teléfonos inteligentes Android es mucho más complejo que el mercado de iOS. También es importante señalar que las marcas chinas hacen que el mercado de Android sea aún más complejo. Pero, si eres de los que no quiere tener nada que ver con China, quizás quieras leer hasta el final. Incluso sin marcas chinas, seleccionar los mejores smartphones Android sigue siendo complejo.

Lista definitiva de los 5 mejores smartphones Android (no chinos) de 2022

Hay un par de criterios a considerar al elegir los mejores teléfonos inteligentes Android en un año. Las diferencias en diseño, precio, hardware, software y otras áreas son intrigantes. Sin embargo, algunos teléfonos inteligentes son mucho mejores que el resto. Independientemente del precio, aquí están los mejores smartphones Android que su dinero puede comprar:

1. SAMSUNG GALAXY S22 ULTRA

El Samsung Galaxy S22 Ultra puede considerarse un teléfono inteligente insignia «completo». Finalmente, los amantes del Galaxy Note ahora tienen un buque insignia perfecto de la serie S que pueden comprar. Aunque es un poco caro a $1200, este dispositivo vale cada centavo. Además de su diseño similar al de la serie Note, este teléfono inteligente también es compatible con el icónico S Pen. Este dispositivo viene con una pantalla similar a la de una tableta que admite un enorme brillo de 1700 nit. A partir de ahora, podría decirse que el Samsung Galaxy S22 es el teléfono inteligente Android más poderoso en los mercados occidentales.

Además del potente SoC Snapdragon 8 Gen 1, también tiene un tamaño de batería decente y una capacidad de carga rápida regular. Esto hace que este dispositivo también satisfaga las necesidades de juego, productividad y multitarea de los usuarios. Su cámara reproduce grandes detalles y es capaz de grabar video de 8K. Samsung también hace atractivo este dispositivo al actualizar su sistema One UI 4.1 con Material You. Ahora, los teléfonos inteligentes insignia de Android son más personalizables que nunca.

Lanzado en febrero de 2022, el Samsung Galaxy S22 Ultra es el último modelo de primera línea de la serie Galaxy S22. Este dispositivo viene con una pantalla Dynamic AMOLED de 120 Hz AMOLED de 6,8 pulgadas quad-HD+ (3088 x 1440) que admite video HDR10+. Debajo del capó, este dispositivo viene con Snapdragon 8 Gen 1 o Exynos 2200. Como es habitual, en China y EE. UU. los compradores tendrán la versión Snapdragon 8 Gen 1. Sin embargo, en Europa y otros mercados se venderá la versión Exynos 2200. Ambas versiones vienen en múltiples configuraciones de memoria/almacenamiento que van desde 8 GB/12 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB/1 TB de almacenamiento.

En la parte trasera, este teléfono inteligente viene con una configuración de cámara trasera cuádruple. Específicamente, este dispositivo usa una cámara principal de 108MP que admite OIS. También utiliza una cámara de teleobjetivo periscopio de 10MP que admite zoom óptico de 10x y OIS. Además, hay otro sensor de 10MP que admite OIS y zoom óptico de 3x. Por último, hay una cámara con lente ultra gran angular de 12MP. Es interesante notar que tres de las cuatro cámaras en la parte trasera son compatibles con la estabilización de imagen óptica (OIS).

Este dispositivo tiene una batería de 5000 mAh que admite carga rápida de 45 W, carga inalámbrica de 15 W y carga inalámbrica inversa de 4,5 W. Sin embargo, pruebas recientes revelan que la carga rápida de 45 W no es diferente de la carga anterior de 25 W.

ESPECIFICACIONES

CPU: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Pantalla: 6,8 pulgadas 1440 x 3088 OLED a 120 Hz

RAM: 8,12 GB

Almacenamiento: 128, 256, 512, 1024GB

Batería: 5000 mAh, carga máxima de 45 W, inalámbrica de 15 W

Sistema operativo: Android 12 con One UI 4.1

Cámara frontal: 40MP f/2.2, 26mm

Cámara trasera: 108 MP f/1.8 principal, 12 MP f/2.2 ultra gran angular, 10 MP f/2.4 teleobjetivo 3x, 10 MP f/4.9 teleobjetivo 10x,

Conectividad: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e; bluetooth 5.2; 5G mmWave y sub6

Dimensiones: 163,3 x 77,9 x 8,9 mm, 229 g

Precio: Desde $1.199

2. GOOGLE PÍXEL 6

Lo primero que notará cualquier amante de los teléfonos inteligentes con Google Pixel 6 es su nuevo y sorprendente diseño. La serie Pixel 6 viene con un diseño diferente pero atractivo que incluso puede llamarse innovador. Por supuesto, el nuevo chip Google Tensor de desarrollo propio también es un aspecto poderoso de este dispositivo. Además, Google tiene una de las mejores cámaras del mundo, por lo que no actualiza su sistema de cámaras con frecuencia. Sin embargo, Google Pixel 6 viene con una actualización de cámara. Teniendo en cuenta todo esto por solo $ 600, entonces no tenemos más remedio que incluir este dispositivo en esta lista.

La optimización del software de Google es casi perfecta. El Asistente de Google y la escritura por voz en Gboard son casi instantáneos, gracias a los núcleos de IA dedicados. Aunque Google Pixel 6 no viene con una cámara teleobjetivo, este dispositivo captura imágenes de la vida real. Esto es especialmente cierto para las personas con piel oscura que a menudo se “blanquean” demasiado con el procesamiento normal de la cámara.

Además del hecho de que este dispositivo recibe actualizaciones periódicas, también es el primero en venir con el sistema Android 12. Con la función Material You, este dispositivo ofrece elementos de sistema dinámicos, widgets, aplicaciones de colores y mucho más.

Si bien es posible que haya oído hablar de varios errores presentes en la serie Pixel 6, es importante tener en cuenta que estas fallas solo afectan a unas pocas unidades. Además, Google ha implementado actualizaciones relevantes para solucionar estos errores.

ESPECIFICACIONES

CPU: Tensor de Google

Pantalla: 6.4″ 1080p OLED, 90Hz

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128 GB, 256 GB

Batería: 4.614 mAh

Sistema operativo: Android 12

Cámara frontal: 8 MP f/2.0, 84° FOV

Cámara trasera: 50 MP f/1.85, 82° FOV (primario); 12 MP f/2.2, 114° FOV (ultra ancho)

Dimensiones: 6,2 x 2,9 x 0,4″, 7,3 onzas

Colores: Stormy Black, Sorta Seafoam, Kinda Coral

Precio: Desde $599

3. SAMSUNG GALAXY Z FOLD3

Uno de los mejores teléfonos inteligentes con Android que el dinero puede comprar tiene que ser un teléfono inteligente plegable. No podemos simplemente ignorar estos teléfonos de lujo como si no existieran. Cuando se trata de teléfonos inteligentes plegables, Samsung y Huawei están a otro nivel. Sin embargo, dado que no estamos considerando marcas chinas, Samsung toma este lugar. El Samsung Galaxy X Fold3 es, por mucho, el teléfono inteligente plegable más atractivo que puede comprar en este momento.

A pesar de que es un teléfono inteligente plegable, incluye todas las funciones principales de un dispositivo clásico. En primer lugar, no solo ofrece una pantalla de teléfono inteligente normal de 6,7 pulgadas, sino que también se despliega en una tableta grande de 7,6 pulgadas. Este dispositivo también viene con el tope de línea Snapdragon 888 junto con 12 GB de RAM y es compatible con S Pen. De hecho, ambas pantallas admiten una alta frecuencia de actualización de 120 Hz.

Es un teléfono inteligente plegable, por lo que no esperamos una cámara perfecta. Oh, sí, las cámaras Pixel 6 y S22 Ultra superan por completo a las del Galaxy Z Fold3. La batería también es comparativamente pequeña y puede ser inadecuada. Sin embargo, estos son los sacrificios necesarios que debe hacer este dispositivo.

En las primeras etapas del desarrollo de teléfonos inteligentes plegables, existían preocupaciones sobre la durabilidad. Sin embargo, la tecnología ahora está más madura y ya no tiene que cuidar su teléfono inteligente plegable. Por supuesto, todavía no se acercan a la naturaleza robusta de los teléfonos inteligentes normales. Sin embargo, no son tan débiles como muchos piensan. El precio puede ser un desaliento para muchos usuarios, sin embargo, un teléfono inteligente plegable es un lujo. Todas estas características llamativas y apariencia premium están disponibles por $1.800. Si te lo puedes permitir, créeme, tendrás uno de los mejores smartphones de la historia.

ESPECIFICACIONES

Procesador: Qualcomm Snapdragon 888

Pantalla: OLED de 6,70 pulgadas a 2268 x 832, hasta 120 Hz, pico de 1500 nits (externo); OLED de 7,6 pulgadas a 2208 x 1768, hasta 120 Hz, pico de 1200 nits (interno)

RAM: 12GB

Almacenamiento: 256 GB, 512 GB

Batería: 4.400 mAh de doble celda

Sistema operativo: Android 11 con una interfaz de usuario

Cámara frontal: 10MP f/2.2 (cubierta); 4MP f/1.8 (interno)

Cámara trasera: 12MP f/1.8 principal con OIS, 12MP f/2.2 ultra gran angular (123°), 12MP f/2.4 2x teleobjetivo con OIS

Dimensiones: 128 x 158 x 6,4 mm (desplegado); 67,1 x 158 x 16 mm (plegado); 271g

Colores: negro, verde, plata

Precio: Desde $1.800

4. SAMSUNG GALAXY Z FLIP3

Si cree que el Galaxy Z Fold3 es demasiado grande, no tiene por qué preocuparse. Hay una alternativa decente que puede no ser tan buena como el Fold3 pero hace un buen trabajo. Por supuesto, estamos hablando del Samsung Galaxy Flip3. Este teléfono inteligente no solo es práctico, también es portátil y económico. Básicamente, el Z Flip3 es el Galaxy S21+ que puedes doblar por la mitad.

Como la mayoría de los teléfonos inteligentes plegables, la cámara del Galaxy Z Flip3 no está a la altura de los estándares de Samsung . Sin embargo, para que un dispositivo plegable sea barato, necesita algunos sacrificios. La cámara y la batería son los corderos sacrificados en el Galaxy Z Flip3 al igual que el Fold3. Este dispositivo cabe perfectamente en tu bolsillo, en realidad es el único teléfono inteligente plegable que puede hacer esto.

ESPECIFICACIONES

CPU: Snapdragon 888

Pantalla: 6.7″ 1080p OLED, 120Hz

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128 GB, 256 GB

Batería: 3.300 mAh

Sistema operativo: una interfaz de usuario sobre Android 11

Cámara frontal: 10MP f/2.4

Cámara trasera: 12MP f/2.2 ultra gran angular (123°), 12MP f/1.8 principal con OIS

Conectividad: 5G (incl. mmWave), LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1

Compatible con eSIM y/o Nano-SIM

Dimensiones: Desplegado: 72,2 x 166 x 6,9 mm Plegado: 72,2 x 86,4 x 15,9-17,1 mm 183 g

Colores: crema, verde, lavanda, negro fantasma, gris, blanco, rosa

Precio: Desde $1.100

5. GOOGLE PÍXEL 6 PRO

El Google Pixel 6 Pro es uno de los teléfonos inteligentes Android más potentes del mercado. Este dispositivo viene con el Tensor SoC de 5nm. El chip Google Tensor es el procesador de desarrollo propio de Google y la serie Pixel 6 usa este chip. Debajo del capó, el Pixel 6 Pro viene con 12 GB de RAM y 128 GB/256 GB/512 GB de almacenamiento interno UFS 3.1. Además, este dispositivo utiliza una pantalla LTPO AMOLED de 6,71 pulgadas que admite una resolución de 1440 x 3120 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Este dispositivo también viene con una enorme batería de 5000 mAh que admite carga rápida de 30 W, carga inalámbrica de 23 W y carga inalámbrica inversa. El departamento de baterías es uno de los puntos de venta de este teléfono inteligente. Este dispositivo cuesta $ 900 y su funcionalidad es bastante cumplidora.

ESPECIFICACIONES

CPU: Tensor de Google

Pantalla: 6,7” QHD+ (1440×3120, 19,5:9) LTPO OLED, 120 Hz, Gorilla Glass Victus

RAM: 12GB

Almacenamiento: 128, 256 o 512 GB; UFS 3.1

Batería: 5003 mAh, carga por cable de 30 W (USB PD PPS), carga inalámbrica de hasta 23 W

Puertos: USB tipo C

Sistema Operativo: Android

Cámara frontal: 11.1MP f/2.2 (94° FoV, enfoque fijo)

Cámara trasera: 50MP f/1.85 principal (82° FoV con OIS), 12MP f/2.2 ultra gran angular (114° FoV), teleobjetivo de 48MP f/3.5 (23.5° FoV con OIS, 4x óptico y hasta 20x “ Zoom de superresolución”)

Conectividad: 5G, Wi-Fi 6E (802.11ax), Bluetooth 5.2, NFC, banda ultraancha

Otros: marco de aluminio pulido, IP68, sensor de huellas dactilares en pantalla, USB Type-C 3.1 Gen 1, Dual-SIM a través de eSIM, carga inalámbrica inversa

Dimensiones: 163,9 x 75,9 x 8,9 mm, 210 g

Colores: Sorta Sunny, Cloudy White y Stormy Black

Precio: Desde $900

Origen: Gizchina.com

