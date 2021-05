7 cosas tecnológicas que debes hacer al dejar una relación abusiva

mayo 29, 2021

Dejar una relación abusiva y tóxica es aterrador, difícil y complicado. Muchos sobrevivientes descubren que sus vidas están tan entrelazadas con las vidas de sus abusadores que puede parecer imposible irse. De hecho, según la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica (sitio en inglés), se necesita un promedio de siete veces dejar a un abusador antes de que un sobreviviente se escape para siempre.

Es importante tener en cuenta que este enredo no es un accidente. Los abusadores aíslan a las personas de sus familiares y amigos y luego buscan formas de aumentar el control una vez que su pareja está esencialmente oculta a la vista. Y, desafortunadamente, la tecnología juega un papel cada vez más importante en la forma en que los abusadores controlan a sus víctimas. Se llama «stalkerware».

“Stalkerware es una categoría creciente de malware doméstico con implicaciones peligrosas y perturbadoras”, dijo anteriormente a Avast Jaya Baloo, CISO de Avast. “Roba la libertad física y en línea de la víctima. Usualmente instalado en secreto en teléfonos móviles por supuestos amigos, cónyuges celosos, ex parejas e incluso padres preocupados, el stalkerware rastrea la ubicación física de la víctima, monitorea los sitios visitados en Internet, mensajes de texto y llamadas telefónicas».

Desafortunadamente, ha habido un aumento tanto en la violencia doméstica como en el stalkerware durante la pandemia de Covid-19: los investigadores de Avast Threat Labs observaron un aumento del 51% en el software espía y el stalkerware de marzo a junio de 2020, en comparación con los primeros dos meses del año. Ese aumento hace que sea imperativo que las personas que están dejando una relación abusiva realicen una auditoría de su tecnología para asegurarse de que su abusador no las rastree . Aquí hay una lista de verificación de siete cosas tecnológicas que debes hacer al dejar una relación abusiva.

1. Configura tu pantalla de bloqueo y contraseñas

Si aún no tienes configurada la pantalla de bloqueo de tu teléfono, hazlo ahora. E incluso si lo tienes configurado, cambia tu PIN a algo completamente aleatorio para que tu abusador no pueda descifrarlo. Lo mismo ocurre con los iPads y las contraseñas en cualquier computadora portátil o de escritorio. El acceso físico a tus dispositivos le da a tu ex pareja una vista inmediata de tantos aspectos personales de tu vida, por lo que el primer paso para protegerse es ese código de acceso o contraseña.

2. Ejecute una comprobación de antivirus

El antivirus ya no es solo para cosas que vienen del exterior, sino también para detectar lo que llamamos «programas potencialmente no deseados» (PUP), que incluyen stalkerware, malware y otras aplicaciones potencialmente maliciosas. Avast Mobile Security te informará si tu teléfono tiene algún PUP. De hecho, ayudamos a Google a eliminar ocho de las aplicaciones de stalkerware más comunes de su Play Store el año pasado.

“En todo el mundo, se ha informado que el número de casos de violencia doméstica ha aumentado constantemente durante el encierro”, dice Baloo, “y eso concuerda con lo que estamos viendo. Estamos comprometidos a hacer todo lo posible para proteger a nuestros usuarios de esta creciente amenaza».

3. Limpia tu teléfono

Una vez que hayas eliminado las aplicaciones no deseadas con Avast Mobile Security, ejecuta una verificación para asegurarse que todo está en orden. Reinicia tu teléfono en modo seguro, ve a Configuración y Aplicaciones o Aplicaciones y notificaciones. Puedes desinstalar todo lo que no reconozcas directamente desde allí.

4. Deshabilita Buscar mi iPhone

Find My es una gran herramienta que ayuda a los usuarios de Apple a rastrear dispositivos perdidos y robados y también a mantenerte en contacto con sus seres queridos. Pero, desafortunadamente, también puede ser utilizado por una pareja abusiva para rastrear sus movimientos. Asegúrate de que tu ex sea expulsado de Find My para mantenerte a salvo de que no pueda saber dónde estás tú.

5. Desconecta las cuentas de Google compartidas

Google realizará un seguimiento de tu historial de ubicaciones. Deshabilita las cuentas de Google compartidas para asegurarte de que no tengan acceso a esos datos. Alternativamente, puede desactivar el rastreo de ubicación en Google Maps, lo que podría ser menos obvio para tu ex pareja que expulsarle por completo.

6. Comprueba el uso compartido de la ubicación

Google Maps, iMessages y Facebook Messenger permiten que las personas compartan sus ubicaciones con quien elijan. Pero cuando abandona una relación abusiva, esta función se puede utilizar para rastrearte. Ve a los tres y verifica que no hayas dejado activado el uso compartido de la ubicación, incluso si nunca recuerdas haberlo usado en primer lugar, porque tu expareja podría haberlo activado sin tu conocimiento.

7. Busca ayuda

Cuando esté listo para partir, busca ayuda y apoyo. Vale la pena considerar usar el dispositivo de otra persona, si esa es una opción, ya que es posible que tu ex pareja aún tenga acceso al tuyo. Busca organizaciones de apoyo a la violencia doméstica en su área y recuerda: puedes hacerlo.

Origen: 7 cosas tecnológicas que debes hacer al dejar una relación abusiva | Avast

