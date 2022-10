LiveU lanza su codificador portátil Solo PRO de próxima generación con capacidad 4K y HEVC

octubre 26, 2022

Solo PRO es la herramienta perfecta para los creadores de contenido de todas las plataformas en vivo, incluidas Twitch, Facebook, YouTube, Vimeo y TikTok. LiveU presentó su codificador de enlace portátil Solo PRO de próxima generación para coberturas en vivo, que combina calidad de video 4K y HEVC de nivel profesional con una confiabilidad sólida como una roca. El Solo PRO garantiza la experiencia de transmisión más fluida, combinando hasta seis conexiones IP (cuatro módems celulares 4G/5G, WiFi y LAN) aprovechando la tecnología patentada LRTTM (LiveU Reliable Transport) de LiveU.

LiveU Solo PRO, permite una producción en la nube optimizada con una configuración sencilla, se puede utilizar para cualquier tipo de cobertura de eventos en vivo, tanto en interiores como en exteriores, incluidas transmisiones corporativas, de entretenimiento, deportivas, gubernamentales, religiosas y de IRL (In Real Life Streaming).

LiveU Solo PRO se puede utilizar como parte de un flujo de trabajo en tiempo real de punta a punta. Los usuarios pueden transmitir en vivo directamente desde su cámara/ plataformas en línea populares a cualquier destino web.

Con un peso de poco más de 900 g (2 libras), LiveU Solo PRO ofrece una calidad de video excepcional en una unidad portátil compacta y liviana que se puede llevar a cualquier parte. Con una resolución de hasta 4Kp60 en H.264 o HEVC, la capacidad HEVC de Solo PRO ofrece la misma calidad en la mitad del ancho de banda de H.264, o el doble de calidad en el mismo ancho de banda. La cobertura ilimitada está garantizada con el tiempo prolongado de la batería interna, la batería externa USB-C fácil de usar y las opciones de transporte flexibles. Con su configuración modular de hasta seis conexiones, Solo PRO ofrece los mejores resultados en cualquier escenario.

Por primera vez, LiveU presenta un paquete de herramientas de transmisión adicional opcional, Solo Stream Tools, para producciones de transmisión en vivo más rápidas. Este paquete basado en la nube ofrece la caja de herramientas de producción esencial, que incluye multidestino, lo que permite a los productores transmitir simultáneamente en vivo a múltiples plataformas sociales con solo hacer clic en un botón, transmitir con respaldo, lo que permite el cambio a un mensaje predefinido y la adición de un marca de agua del logotipo para mejorar la visibilidad de la marca.

Troy Witt, presidente de Take One Productions, Inc. en el sur de California, dijo: «Usamos nuestros Solos cada vez más en cada producción que hacemos. Solo nos ayuda a producir contenido sin preocuparnos por contratiempos o interrupciones en nuestras transmisiones en vivo. Solo PRO transformará nuestro contenido porque podemos usar HEVC para lograr una mejor calidad de imagen en anchos de banda más bajos. Esto nos ahorra dinero en cargos celulares por datos y por lo que pagamos en el sitio por conectividad a Internet terrestre en hoteles y centros de conferencias. Estamos muy emocionados por Solo PRO nos permite usar aún más módems para mayor confiabilidad. Más módems significa que ofreceremos una señal celular más robusta y confiable sin importar dónde estemos».