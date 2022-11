Llegan oficialmente a WhatsApp las comunidades y encuestas

noviembre 3, 2022

WhatsApp está comenzando a implementar en la versión final de su app algunas de las características que la compañía anunció o mostró en sus versiones de prueba hace meses. La app de mensajería ha comenzado a desplegar oficialmente las comunidades, para poder gestionar de una manera más precisa grandes grupos, de forma similar a como es posible hacerlo en Discord o Slack. El servicio propiedad de Meta también ha comenzado a añadir la posibilidad de realizar encuestas en los chats, así como un nuevo número máximo de integrantes en las videollamadas.

«Las comunidades harán posible que los administradores organicen grupos bajo un mismo paraguas, envíen anuncios y decidan qué grupos pueden ser parte de su comunidad para ayudar a que las conversaciones grupales funcionen para su organización», dijo Will Cathcart director de WhatsApp. «Para ayudar a respaldar nuestra visión de Comunidades, estamos implementando un montón de funciones para mejorar los chats grupales (ya sea que formen parte de una Comunidad o no).»

La novedad más importante, no obstante, son las nuevas comunidades. A diferencia de los grupos de WhatsApp, en las comunidades no hay un límite de personas, y es posible crear canales o grupos adicionales para organizar diferentes acontecimientos o hablar sobre distintos. Por ejemplo, en una comunidad de usuarios fans de un artista, puede haber un canal sobre noticias del propio artista, otro sobre eventos, etc. WhatsApp, además, permite el envío de anuncios a través de una sección en la que únicamente los administradores pueden escribir.

Las comunidades de WhatsApp, además, tendrán mucho protagonismo en la propia app de mensajería. Se mostrarán en una pestaña ubicada en el menú principal, junto a la opción de chats, estados y llamadas.

Las encuestas llegan a WhatsApp…

Sigue leyendo más sobre las nuevas funciones: Novedades de WhatsApp: comunidades, encuestas y más