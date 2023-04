Loros domésticos aprenden a hacer videollamadas para sobrellevar la soledad

abril 25, 2023

Un reciente estudio ha encontrado una forma innovadora de ayudar a los loros domésticos a satisfacer sus necesidades sociales. Los loros, que son la cuarta mascota más popular en los Estados Unidos, a menudo viven en solitario, lo que puede tener un efecto negativo en su bienestar emocional. Los investigadores han establecido videollamadas entre los loros para que puedan socializar y hacer amigos, y los resultados han sido muy alentadores.

Videollamada entre loros domésticos (loro-a-loro)

El experimento duró tres meses y contó con 18 aves de varias especies de loros. Los animales aprendieron a conectarse con otras aves tocando una campana y una foto de otra ave en sus tabletas, y luego establecieron una videollamada. Los loros se organizaron en cinco grupos diferentes y en la fase dos se reclasificaron en seis grupos más pequeños. Aquí tuvieron varias sesiones de tres horas en las que podían elegir hacer llamadas a otras aves de su grupo.

Los cuidadores informaron que los loros disfrutaron de la experiencia de tener videollamadas con otras aves y que no hubo informes de experiencias negativas. Además, los loros parecían darse cuenta de que interactuaban con otras aves en la pantalla y su comportamiento a menudo reflejaba lo que se espera de las interacciones de la vida real entre este tipo de aves.

Este estudio proporciona una solución innovadora para satisfacer las necesidades sociales de los loros y puede tener un impacto positivo en su bienestar emocional. Los investigadores continúan trabajando en marcos éticos sólidos para el bienestar físico, mental y emocional de los animales que no se centren en los cuidadores humanos.

El artículo científico está publicado en Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems