¿Los AirPods son impermeables? Esto es lo que necesitas saber...

abril 9, 2021

Los AirPods son algunos de los mejores auriculares que puedes comprar, especialmente si tienes un iPhone. Son pequeños, elegantes y fáciles de usar. Sin embargo, hay algunas cosas que probablemente debería saber antes de comprar. Si esperas ir al gimnasio y sudar un poco o si vives en un área lluviosa, probablemente quieras saber si tus AirPods son impermeables. Tenemos tu respuesta y no todo son buenas noticias.

¿Mis AirPods son impermeables? ¿Qué pasa con AirPods Pro? Desafortunadamente, no, tus AirPods no son impermeables. Tampoco son resistentes al agua. No importa si se cargan de forma inalámbrica o con un cable Lightning, no encontrará una clasificación IP de ningún tipo. Tal vez podrías usarlos para un entrenamiento ligero, siempre que no sudes demasiado.

Si gastó un poco más de dinero en AirPods Pro, tenemos algunas noticias un poco mejores. Estos auriculares premium tienen una clasificación IPX4, que es buena para el sudor y las salpicaduras leves de agua. Esto los convierte en su mejor opción como compañeros de entrenamiento, y también resistirán mejor contra la lluvia. Sin embargo, esto no es una sugerencia de que debas usarlos en un aguacero torrencial. Probablemente tampoco debería usarlos para ducharse o nadar.

Finalmente, si gastaste el dinero en efectivo por los AirPods Max de 549 dólares, debes saber que esa es la única salpicadura que pueden manejar. El equipo de audio más premium de Apple abandona la clasificación IP y no ofrece protección contra la lluvia o el polvo. Tendrá que centrar su atención en otra parte si desea latas sólidas que puedan soportar un poco de agua.

¿Qué auriculares puedo comprar en su lugar?

Si planeas hacer ejercicio con regularidad o vives en un clima húmedo, es posible que esto te haya apagado los AirPods. La buena noticia es que no está de suerte. Hay muchos auriculares y cascos impermeables, solo tienes que saber dónde buscar. El último Galaxy Buds Pro de Samsung viene con una clasificación IPX7, que resistirá mucho mejor contra el agua. Los audífonos inalámbricos verdaderos JayBird Vista son otra excelente opción y vienen con aletas suaves que se bloquean en su oído. Tal vez Apple incorpore resistencia al agua a sus audífonos inalámbricos en el futuro, pero ahora mismo lo mejor es optar por una opción de terceros.

Origen: ¿Los AirPods son impermeables? Esto es lo que necesita saber: Autoridad de Android

[+] Videos de nuestro canal de YouTube