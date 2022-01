Los antivirus más eficientes: ¿Cuál elegir en 2022?

enero 24, 2022

Actualmente existen muchos peligros que asechan los softwares. Con el fin de proteger tus dispositivos, lo mejor es instalar un antivirus. Por supuesto, la elección de este programa debe considerarse algunos puntos que aumentan la eficiencia de estos protectores. A continuación, te damos una lista de los softwares necesarios, sobre todo, cuando usamos internet con mucha frecuencia.

Beneficios de tener un antivirus

Teniendo en cuenta la cantidad de virus que existen hoy, proteger tu computador es sumamente importante. Pero también, es imperativo saber elegir un buen programa. Cuando tomas la mejor decisión, obtienes buenos beneficios, tales como:

Protección contra virus

Es obvio que esta es la ventaja que siempre buscamos al instalar un antivirus, pero este punto se refiere a la cantidad y variedad de virus de los que estamos protegidos. Vale recordar que hay virus inofensivos para el sistema, pero existen otros que pueden destruir tu computadora en cuestión de minutos.

Protección de información

A través de los virus, los hackers intentan robar información personal de los usuarios de internet. Es así como quieren robarte datos bancarios para acceder a tu dinero e información personal. Pero todo esto puedes evitarlo si descargas el antivirus correcto.

Comodidad

Muchas personas detestan hacer un análisis de virus, aunque este suponga seguridad para sus pertenencias y la persona en sí misma. Sin embargo, si no tienes un antivirus, entonces deberías preocuparte aún más pues no sabes de donde podría aparecer una amenaza para tu dispositivo. Lo bueno es que ahora existen antivirus que lo hacen todo por ti, y no tienes que estar haciendo análisis todos los días… los tiempos han cambiado.

¿Cuáles son los mejores antivirus para 2022?

Ahora que vimos los beneficios que tienen estos programas, no cabe duda de que son muy necesarios. Sin embargo, lo que los hace eficientes es el nivel de seguridad que nos ofrezcan. Por eso, aquí te damos una lista de los antivirus que se han posicionado como las alternativas más seguras de este año.

AVG Antivirus

Entre los antivirus gratuitos, AVG es uno de los más confiables pues ofrece un alto nivel de seguridad para tu dispositivo, defendiéndolo de cualquier ataque brusco que se presente. Tal programa es muy fácil de usar ya que es bastante intuitivo, y cuenta con actualizaciones en tiempo real y análisis constante de la computadora que te garantizarán protección 24/7.

ESET NOD32

Probablemente, el programa más reconocido de esta lista. Brinda protección a sistemas operativos Windows, macOS y Android. Además, es uno de los pocos que puede garantizarnos protección contra amenazas nuevas. Entre los aspectos que más resaltan de este programa es la capacidad de proteger tu privacidad y la banca online. Beneficios más específicos los obtendrás de acuerdo al plan de pago que elijas.

Avast! Antivirus

Otro de los antivirus estrella es Avast. De hecho, es una aplicación muy bien valorada en las tiendas de aplicaciones. ¿Por qué es una buena opción para proteger tus dispositivos? Además de garantizarte privacidad, este programa protege tu identidad personal y bloquea toda amenaza que se encuentre en línea. Su misión es brindarte tranquilidad mientras estás explorando el mundo virtual.

Norton Internet Security

Desde su salida al mercado, Norton Internet Security ha garantizado a sus clientes protección total de dispositivos y datos personales del usuario. Es así como puedes navegar en internet de forma tranquila y cómoda. No solo protege sistema Windows sino también equipos Mac y aparatos móviles. Protege tanto el software como la información personal que tengas en tus dispositivos.

Panda Internet Security

Haciendo eco de la popularidad que tenía hace muchos años, Panda vuelve con nuevos planes y un alto nivel de protección para tu computadora. No tendrás que preocuparte de amenazas y ciberataques pues este antivirus tiene todo para garantizarte un alto nivel de seguridad. Además de contar con actualizaciones frecuentes y un servicio de asistencia técnica 24/7.

McAfee

Con este antivirus detectas y eliminar toda clase de virus, ransomware, spyware y otros tipos de amenazas que ponen en peligro tus dispositivos e información personal. Vale mencionar que los delincuentes cibernéticos están en todos los rincones de internet, así que necesitas de un protector de experiencia, que te garantice seguridad a donde quiera que vayas en el mundo virtual. Eso y más, es lo que te ofrece McAfee.

