Manera fácil de convertir video a MP4 y viceversa

marzo 3, 2021

Recientemente, por la disponibilidad y la inmensa popularidad de los dispositivos móviles, el formato de video MP4 se está volviendo cada vez más popular. La popularidad de este formato se explica no solo por la alta relación de compresión con una mínima pérdida de calidad, sino también por las capacidades que le permiten almacenar múltiples transmisiones de video y audio, subtítulos, así como metadatos con información sobre el archivo. Además, las capacidades de MP4 le permiten transmitir datos a través de la red.

¿Qué es el formato de vídeo?

Un formato de video es un tipo de formato de archivo que se especializa en almacenar datos de video. Si bien muchas personas a menudo confunden la “extensión” de un archivo de video con su formato (por ejemplo, MP4, AVI o MKV), en realidad es solo una parte.

Básicamente, cada formato de video consta de al menos dos partes: un contenedor y un códec de video. Cada una de estas partes tiene un papel diferente que desempeñar y es necesario conocer ambas.

MP4 es un formato de medios digitales que combina video y audio, así como subtítulos e imágenes en un solo contenedor. Suele ser el formato más compatible para la mayoría de los dispositivos, incluidos los teléfonos inteligentes.

La conversión a MP4 es una transición (en este caso, de un archivo de video) del formato original a otro, y los programas que realizan el proceso de conversión y empaquetado de archivos en contenedores de medios se denominan convertidores. Por el momento, existen muchos programas diferentes para convertir archivos de video a MP4 desde otros formatos.

¿Cómo convertir los vídeos a formato MP4?

Hay varias formas de convertir un video de un formato a otro: usando un servicio en línea o una aplicación instalada en su computadora. La primera opción es adecuada para aquellos que no necesitan una funcionalidad extensa y tienen una conexión a Internet de alta velocidad ilimitada. Si no tiene un canal de Internet de alta calidad y también necesita un procesamiento avanzado de archivos de video, use un convertidor especial que se puede descargar de Internet.

Para convertir varios archivos de video como WMV, AVI, MP4, FLV, MOV, M4V, MKV, MPEG, MPG y otros, necesitará un convertidor confiable para hacer el trabajo, como el convertidor de vídeos Movavi. Está diseñado para convertir archivos de audio y video de un formato a cualquier formato que desee rápida y fácilmente en solo 4 pasos:

1. Instale el convertidor de vídeos

Descarga el convertidor de video a MP4. Una vez que se complete la descarga, ejecute el archivo descargado y siga las instrucciones de instalación.

2. Inicie el programa e importe el video

Inicie el convertidor y haga clic en el botón Agregar archivos y luego en Agregar video. Seleccione el vídeo que desea convertir a MP4 u otro formato y haga clic en Abrir o arrastre los archivos directamente a la ventana del programa.

3. Seleccione un formato de salida

Para seleccionar MP4 como formato de salida para su video abra la pestaña Video en la parte inferior de la ventana, luego haga clic en MP4 y seleccione el perfil que mejor se adapte a usted.

En caso si quiere guardar el video en MP4 para verlo en un dispositivo móvil, abra la pestaña Dispositivos y seleccione el modelo de su dispositivo.

4. Comience a convertir su video a MP4

Haga clic en el botón Guardar en en la parte inferior del programa y seleccione la carpeta de destino. Luego haga clic en el botón Convertir para iniciar el proceso de conversión de su video al formato seleccionado. El proceso de conversión comenzará inmediatamente. El archivo estará listo en unos segundos o minutos, dependiendo de su tamaño.

Una vez que se complete la conversión de vídeo, se abrirá una carpeta con los archivos terminados. El video ahora se puede descargar a su dispositivo portátil o mirar en su computadora.

Como puede ver, y viceversa no es nada difícil. Ahora sabe cómo convertir cualquier video a MP4 o convertir sus archivos MP4 a cualquier otro formato de video popular.

Fuente: www.movavi.com/es/support/how-to/how-to-convert-video-to-mp4.html

[+] Videos de nuestro canal de YouTube