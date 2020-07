Mascarilla transparente para que vuelvas a mostrar tu sonrisa en tiempos de pandemia

julio 20, 2020

Civility es una mascarilla transparente que deja ver la cara del usuario, y por supuesto su sonrisa. A ambos lados de la cara, a la altura de las mejillas, hay unas aberturas en las que encajan unos filtros con certificación NF 1827 EN 14683/ASTM F2100-19. No se trata de válvulas.

Recordemos que las mascarillas con válvula no son aptas para usar contra la covid-19 porque no filtran el aire de salida. Protegen al portador de los que le rodean, pero no a los que le rodean del portador. Los filtros de la Civility filtran el aire en ambas direcciones. La mascarilla es ajustable a cualquier tamaño de cara y sus gomas se sujetan a la parte posterior de la cabeza como las de las mascarillas profesionales, no torturándonos las orejas.

Una suave goma en los bordes asegura además un sellado perfecto alrededor de la cara para que el aire no escape por ningún otro hueco que no sean los filtros. Otra ventaja del sellado es que la Civility probablemente no empañe los anteojos.

Cada par de filtros tiene una vida útil de 12 horas. La mascarilla puede limpiarse con un simple trapo mojado en alcohol o en un limpiador con al menos el 60% de alcohol. sus creadores aseguran que dura muchos años si la tratamos bien.

