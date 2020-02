Mate Xs es el nuevo teléfono inteligente plegable de Huawei

febrero 24, 2020

Después de una primera versión que ha enfrentado algunas vicisitudes, el teléfono inteligente plegable de Huawei está listo para llegar al mercado con algunos cambios. Durante la conferencia de prensa virtual, que debería haberse celebrado en Barcelona, antes de la cancelación del Mobile World Congress, la compañía china anunció el Mate Xs. Una evolución del modelo del año pasado, con pocos cambios estéticos pero cambios importantes debajo del cuerpo.

Cuando está cerrado, Mate Xs puede contar con dos pantallas. Una pantalla interna de 6.6 pulgadas caracterizada por una relación de aspecto de 19.5: 9 y una resolución de 2,480 x 1,148 píxeles. Una pantalla externa de 6.38 pulgadas con una relación de aspecto en 25: 9 y una resolución de 2,480 x 892 píxeles. Cuando el teléfono inteligente se abre literalmente como un libro, aquí hay un solo panel de 8 pulgadas (2,480 x 2,200), prácticamente sin bordes.

Esto fue posible gracias a la integración de todos los componentes internos en la barra lateral derecha, una especie de parte fija del cuerpo que también integra los módulos de fotos (realizados en colaboración con Leica).

El motor del Mate Xs

A diferencia del predecesor, es el procesador Kirin 990 5G, el mismo que se ve a bordo del Mate 30 Pro. Por lo tanto, hay soporte para el nuevo estándar de red, con el SoC que está flanqueado por 8 Gigabytes de RAM y 512 Gigabytes de memoria interna.

Cuando el Mate Xs está cerrado, tiene un espesor de 11 mm que, teniendo en cuenta el factor de forma particular, ya no es excesivo en sí mismo. Sin embargo, cuando se abre alcanza un grosor de solo 5,4 mm. En este sentido, piense cómo el iPad Pro de Apple, reconocido universalmente como uno de los dispositivos móviles más delgados en circulación, tiene un grosor de 5,9 mm. Sin embargo, todo esto no ha impedido que Huawei tenga un ojo para la autonomía, integrando una batería de 4.500 mAh con una carga rápida de 55W (85% de carga en 30 minutos).

Sensor biométrico

La parte de autenticación se confía a un sensor biométrico colocado en el lado derecho del dispositivo. Sensor que también actúa como un botón físico para encender. La parte del software, basada en Android 10 personalizada con EMUI 10. No puede confiar en los servicios de Google, ya que carece de la certificación adecuada. Por lo tanto, todo gira en torno al Huawei Mobile Service y la tienda patentada App Gallery para la distribución de aplicaciones.

Obviamente, la compañía china ha adaptado Android para poder aprovechar el factor de forma particular. Por ejemplo, cuando desee tomar un selfie, la interfaz de la foto se transferirá automáticamente a la pantalla externa, para que pueda ver cómodamente lo que está enmarcando incluso durante los autorretratos.

Precio y disponibilidad

La fecha de llegada al mercado se comunicará en los próximos días. Para llevarse a casa, el Mate Xs requerirá 2.599 euros, una cifra que lo convierte en el teléfono inteligente plegable más caro del mercado. Un posicionamiento valiente, considerando la ausencia de servicios de Google.

Comparaciones técnicas del Mate X y Mate Xs

HUAWEI MATE X HUAWEI MATE XS DIMENSIONES 161,3 x 78,5 x 11 mm (plegado)

161,3 x 146,2 x 11 mm (desplegado) 161,3 x 78,5 x 11 mm (plegado)

161,3 x 146,2 x 11 mm (desplegado) PESO 300 gramos 300 gramos PANTALLA Plegado: Frontal 6,6 pulgadas (2.480 x 1.1148), trasera 6,38 pulgadas (2.480 x 892)

Desplegado: 8 pulgadas 2.380 x 2.200

OLED Plegado: Frontal 6,6 pulgadas (2.480 x 1.1148), trasera 6,38 pulgadas (2.480 x 892)

Desplegado: 8 pulgadas 2.380 x 2.200

OLED PROCESADOR CPU: Huawei Kirn 980

GPU: Mali-G76

NPU: Dual NPU

Módem Balong 5000 CPU: Huawei Kirin 990 5G

GPU: Mali-G76

NPU: Dual Big Core + Tiny Core NPUs

Módem 5G integrado MEMORIA 8 GB RAM 8 GB RAM CAPACIDAD 512 GB

Soporta NM Card hasta 256 GB 512 GB

Soporta NM Card hasta 256 GB CÁMARAS 40 Mpx Gran Angular f/1.8

16 Mpx Ultra Gran Angular f/2.2

8 Mpx Telefoto f/2.4 ToF 40 Mpx Gran Angular f/1.8

16 Mpx Ultra Gran Angular f/2.2

8 Mpx Telefoto f/2.4 ToF BATERÍA 4.500 mAh

Soporte Huawei SuperCharge 55W 4.500 mAh

Soporte Huawei SuperCharge 55W CONECTIVIDAD 5G 5G (bandas N41, N77, N78, N79)

4G LTE 5G (bandas N38, N41, N77, N78, N79, N1, N3, N28)

4G LTE CONECTIVIDAD Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

USB-C (USB 3.1 Gen.1 )

NFC Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0

USB-C (USB 3.1 Gen.1 )

NFC OTROS Sensor de huella en botón lateral

GPS, AGPS Sensor de huella en botón lateral

GPS, AGPS SISTEMA OPERATIVO Android 9 + EMUI 9.1.1 Android 10 + EMUI 10 (sin servicios o apps de Google) PRECIO DE LANZAMIENTO 2.299 euros 2.499 euros

