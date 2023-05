Mejores aplicaciones de edición de fotos para tu teléfono o tableta

mayo 21, 2023

Si bien muchos fabricantes de Android ofrecen funciones básicas de edición de fotos en sus aplicaciones de galería predeterminadas, Google Photos y las aplicaciones de terceros tienden a ser más sólidas. Google Play Store tiene docenas de aplicaciones para hacer que sus imágenes se destaquen en las redes sociales o anotar capturas de pantalla para amigos y compañeros de trabajo. Dada la enorme selección, elegir un editor de fotos puede resultar desalentador.

Imagen vía Depositphotos

Esta guía lo ayudará a encontrar la mejor aplicación de edición de fotos para sus necesidades, ya sea que sea un fotógrafo de teléfonos inteligentes que luce el último buque insignia o que tenga un buen teléfono económico y desee mejorar sus fotos. Todas estas aplicaciones están disponibles en Google Play Store y es probable que también encuentre algunas de ellas en App Store. Los editores y escritores de AP toman muchas fotos de teléfonos inteligentes en docenas de teléfonos, y hemos probado todas las aplicaciones en esta guía. Aquí están nuestras mejores opciones para 2023.

Adobe Photoshop Express: Lo mejor para usuarios de Creative Cloud

Si paga una suscripción a Creative Cloud, no puede equivocarse con esta. Photoshop para Android permite la edición selectiva para crear un contraste llamativo o hacer una foto cohesiva. Puede usar la curación avanzada para eliminar elementos no deseados, eliminar ruido, crear collages, agregar una marca de agua personalizada y publicarla directamente en sus redes sociales con un solo toque.

La mejor parte es que puede comenzar a editar una foto en el dispositivo móvil, cargarla en su cuenta de Adobe y continuar editándola con la comodidad del escritorio y la web .

Costo: Gratis / Comienza en $10 por mes

Google Photos: lo mejor para los usuarios de Google One

Google ha estado mejorando constantemente Google Photos con nuevos complementos de edición de imágenes. Sin embargo, algunas funciones de edición son exclusivas para los suscriptores de Google One. Si se suscribe a un plan de Google One, obtendrá acceso a las funciones avanzadas de Google Fotos que le permiten desenfocar el fondo, desaturar los fondos, mejorar las fotos con sugerencias inteligentes y ajustar HDR para mejorar el brillo y el contraste.

Google Photos brilla en la automatización. Regularmente sugiere crear un collage, GIF, video o imagen panorámica de la biblioteca de medios cargada. Los propietarios de Google Pixel 7 Pro obtienen funciones especiales primero, pero Google implementa algunas opciones avanzadas para otros teléfonos Android con el tiempo.

Costo: Gratis / Comienza en $2 por mes

PhotoDirector: lo mejor para animar imágenes

No tengas envidia de la publicación de Instagram de tu amigo con decoraciones animadas. Puede aplicar los mismos efectos a sus fotos usando la aplicación PhotoDirector en Android. Además de más de 700 efectos animados, puede mirar más de 100 reemplazos de cielo para cambiar el estado de ánimo de la imagen, probar fondos increíbles y eliminar objetos no deseados de la foto.

Costo: Gratis / Comienza en $15 por mes

Canva: lo mejor para el diseño gráfico sobre la marcha

No descartes a Canva como una simple herramienta de diseño gráfico. Si bien es principalmente útil para crear carteles llamativos para redes sociales con una rica biblioteca de plantillas, Canva viene con herramientas de edición de fotos capaces. Puede aplicar diferentes efectos y filtros, ajustar la saturación y el brillo, y recortar una imagen para realizar cambios.

Puede guardar los cambios en su cuenta de Canva y continuar editando en la aplicación web. Con una cuenta de Canva Pro, puede desbloquear más herramientas de edición y programar publicaciones de Instagram.

Costo: Gratis / Comienza en $15 por mes

Photo Lab Picture Editor: lo mejor para crear imágenes estilizadas

Photo Lab Picture Editor ofrece una amplia colección de elegantes efectos fotográficos, y la aplicación ha adoptado el motor de temas Material You de Google . Los desarrolladores han dividido cuidadosamente los filtros en categorías, y no tendrá dificultad para encontrar su estilo de arte preferido. Los efectos funcionan mejor para fotografías de retratos con un fondo limpio para detectar el rostro y aplicar el estilo seleccionado.

Costo: Gratis / Comienza en $5 por mes

Pixlr: Lo mejor para hacer collages

Uno de los beneficios de Pixlr es que no requiere que pases por un largo proceso de configuración. Descargue la aplicación, otorgue los permisos pertinentes y comience a editar fotos con toneladas de funciones. Pixlr vence a todos sus rivales con llamativas plantillas de collages. Seleccione una plantilla, agregue imágenes desde el almacenamiento del dispositivo y su collage estará listo para compartir en las plataformas de redes sociales.

Costo: Gratis / Comienza en $2 por mes

Prisma: Mejor para filtros

Prisma generó mucho revuelo cuando se lanzó en Google Play Store. Puede convertir sus fotos ordinarias en impresionantes pinturas con un solo toque. Los filtros artísticos de Prisma son el siguiente nivel, y seguramente encontrará algo que le guste. Una vez que aplica el filtro a una imagen, puede ajustar la exposición, el contraste, el brillo y la saturación.

Con Prisma Premium, puede cambiar cómodamente entre Prisma móvil y web para completar la edición de imágenes.

Costo: Gratis / $8 por mes

TouchRetouch: lo mejor para eliminar objetos no deseados

Los cables telefónicos no deseados, los bombarderos fotográficos, los letreros de las calles y los botes de basura pueden estropear su foto perfecta. Ingrese a la aplicación TouchRetouch para eliminar estos objetos y obtener un resultado impecable. Con Blemish Remover, puede eliminar detalles menores como las imperfecciones de la cara. No necesita ser preciso al seleccionar un objeto. La aplicación es lo suficientemente inteligente como para detectarlo y borrarlo de la memoria. Es como Magic Eraser, por lo que es ideal para dispositivos Android que todavía no tienen acceso a Google Magic Eraser .

Costo: $4 (pago único)

Instasize: lo mejor para los usuarios de Instagram

Es hora de mejorar tu juego de Instagram con Instasize en Android. Ya sean filtros, texto o fondos de fotos, las funciones de Instasize están diseñadas pensando en los usuarios de Instagram. Puede crear collages, insertar marcos, agregar patrones divertidos como brillo, mármol, vacaciones y color, agregar texto y pasar por docenas de filtros para crear la foto perfecta para su próxima publicación de Instagram.

Costo: Gratis / Comienza en $5 por mes

Photo Editor: la mejor caja de herramientas del fotógrafo

Photo Editor llena los espacios dejados por la mayoría de los demás. Ofrece filtros y efectos como otras aplicaciones, pero la verdadera fuerza está en las funciones potentes que son menos comunes, como la clonación, el dibujo (incluso a nivel de píxeles) y la anotación con formas.

Lo que algunas aplicaciones de edición de fotos olvidan son los conceptos básicos. A veces es necesario recortar y cambiar el tamaño de una imagen. Photo Editor puede guardar en JPEG, PNG, GIF, WebP y PDF. Además, puede ver y editar metadatos EXIF.

Photo Editor es excelente como caja de herramientas de un fotógrafo, ya que ofrece corrección de perspectiva y lente, rotación y enderezamiento. Las operaciones por lotes le permiten procesar una carpeta llena de imágenes, realizando una secuencia de operaciones en cada foto.

Si tiene una suscripción a Google Play Pass, puede instalarla de forma gratuita. Si no, los anuncios son discretos. Por $ 3.50, puede eliminar los anuncios.

Costo: Gratis / $3.50 (pago único)

Snapseed: el mejor editor de fotos RAW de Google

Nik Software desarrolló Snapseed para iPad y iPhone en 2011, y Apple la nombró la aplicación del año. Google se dio cuenta y rápidamente adquirió la compañía detrás de esta aplicación poderosa pero fácil de usar y lanzó Snapseed en Android en 2012.

La versión de iOS todavía está disponible y Google mantiene activamente la aplicación en ambas plataformas. Snapseed se adelantó a su tiempo en 2011 y aún se destaca con sus características de cambio de paradigma de las que otros carecen.

La edición y los ajustes de puntos de control a través de la herramienta Pincel son dos excelentes ejemplos. Existen muchos efectos y filtros de acceso rápido, incluido un generador de memes de texto. La aplicación puede editar la mayoría de los formatos de fotos, incluso imágenes RAW.

Lo más impresionante es una interfaz de usuario consistente basada en gestos que hace que cada herramienta sea fácil de usar una vez que comprende el mecanismo básico. Deslice hacia arriba y hacia abajo para seleccionar el tipo de ajuste, o arrastre de un lado a otro para aumentar o disminuir el efecto. Otras opciones aparecen en una barra de herramientas en la parte inferior.

Gratis

Edita fotos en tu dispositivo móvil mientras estás en movimiento

Estas aplicaciones móviles no le brindarán esas poderosas herramientas de edición de imágenes de escritorio, pero deberían ser lo suficientemente buenas como para crear una foto aceptable para compartir en redes sociales mientras viaja. Echa un vistazo a algunos de nuestros consejos y trucos favoritos de Google Fotos si necesitas ayuda para organizar tus nuevas y llamativas fotos.

Origen: Las mejores aplicaciones de edición de fotos para tu teléfono o tableta