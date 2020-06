Microsoft bloquea actualización de Windows 10 de mayo 2020

junio 1, 2020

Microsoft impide que una gran cantidad de dispositivos se actualicen a la actualización de Windows 10 de mayo de 2020. Si bien la compañía de software lanzó la actualización la semana pasada, Microsoft ha reconocido en silencio que hay una serie de problemas conocidos que impiden que la actualización se instale en una variedad de PC.

Imagen vía Depositphotos

Microsoft tiene una lista de 10 problemas que está investigando actualmente, y 9 de ellos han resultado en una «incompatibilidad» que impide que la actualización de Windows 10 de mayo de 2020 se instale a través de Windows Update. Un problema que involucra errores inesperados o reinicios con dispositivos siempre conectados. Afecta a dispositivos como Surface Pro 7 de Microsoft o Surface Laptop 3.

Si ha estado revisando Windows Update para la actualización de mayo de 2020 y no ha visto nada, entonces es probable que su dispositivo esté bloqueado o no pueda actualizarse. Microsoft también ha agregado una advertencia a Windows Update durante el fin de semana para dispositivos que no están listos para ser actualizados.

Advertencia de actualización de Windows

Microsoft también está «ralentizando» la disponibilidad de la actualización de Windows 10 de mayo de 2020 a través de Windows Update, por lo que la opción podría no aparecer para muchos, independientemente de los bloqueos de dispositivos y controladores. La última actualización también se está bloqueando en sistemas con aplicaciones o juegos que usan GameInput Redistributable. Microsoft no deja en claro qué aplicaciones y juegos usan esto, pero la compañía descubrió que «las aplicaciones o juegos afectados podrían perder la entrada del mouse» con la actualización de mayo de 2020.

Sin embargo, Windows Update no es la única forma de obtener la actualización de Windows 10 de mayo de 2020. También puede forzarlo a través del asistente de actualización de Microsoft. La herramienta incluso pasa por alto los bloques que Microsoft ha implementado para los sistemas afectados. Sin embargo, no recomendaríamos usar la herramienta si Windows Update ha marcado problemas potenciales.

Origen: Microsoft está bloqueando la actualización de Windows 10 de mayo de 2020 en muchos dispositivos – The Verge

