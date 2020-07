julio 17, 2020

Microsoft confirma de forma oficial que deja de fabricar la Xbox One X y Xbox One S en su versión todo digital. Esto significa que más allá de las unidades que pueda haber en tiendas, de sus fábricas no volverán a salir unidades de ambos modelos. De la que sí seguirán manteniendo la fabricación habitual para su venta a nivel mundial será la Xbox One S.

Todo esto en parte explica el por qué durante las últimas semanas ha habido escasez de consolas de Microsoft. Es cierto que durante la pandemia que aún vivimos a causa del COVID-19 la demanda de consolas de videojuegos se ha disparado, pero si había menos unidades de ciertos modelos en parte era por esto.

Con ambos modelos de consola ya oficialmente descatalogados a nivel de producción Microsoft empieza a mostrar de forma mucho más visible y clara que se están centrando en lo que realmente importa: la futura Xbox Series X.

La próxima consola de la compañía será lanzada en breve y no llegará sola. Cada vez toman más fuerza los rumores que apuntan a una versión menos potente, pero también más económica. Una supuesta Xbox Series S que se centraría en ofrecer acceso a todos esos futuros juegos que están por llegar, pero con un rendimiento gráfico que llegarían a un máximo de resolución de 1080p o 1440p.

Origen: Microsoft deja de fabricar la Xbox One X y Xbox One S All Digital, ¿por qué?

[+] Videos de nuestro canal de YouTube

Anuncios