Mientras el dólar se enfrenta a la inflación, el BTC escala a máximos históricos

diciembre 21, 2021

Con la moneda de reserva del mundo, el dólar estadounidense, sufriendo un dramático pico de inflación, el bitcoin (BTC) ha subido recientemente a su valoración más alta de la historia, mostrando cómo puede ofrecer una alternativa radical al mundo de las finanzas tradicionales.

La estabilidad del dólar estadounidense ha experimentado varias tendencias a lo largo del año fiscal 2021, con un aumento constante que comenzó en el primer trimestre y siguió ganando impulso a medida que avanzaban los meses. Reuters identificó varias métricas clave sobre el estado de esta inflación del dólar, destacando que no sólo es más alta de lo que ha sido en 16 meses, sino que la tasa real no se ha visto en el dólar estadounidense desde hace más de 3 décadas.

No debería sorprender, ya que la falta de confianza en este antiguo sistema monetario haya supuesto un impulso para la nueva visión radicalmente descentralizada; sobre todo la que prometen el bitcoin y otras criptos. Conozca los aspectos más importantes del análisis de criptoactivos, la aplicación web de BitiQ analiza las subidas y bajadas del Bitcoin, afíliese de forma transparente y segura.

Indicadores en ascenso y expectativas

El valor del BTC comenzó a subir de forma constante hacia finales de 2020, pero el precio alcanzó un nuevo máximo histórico a principios de 2021, y se ha mantenido relativamente constante desde entonces. El miércoles 10 de noviembre, Bitcoin alcanzó otro breve pico, rompiendo un nuevo récord de precio de 69.000 dólares, antes de volver a bajar a alrededor de 65.000 dólares.

Estos datos dan credibilidad a las predicciones realizadas por los analistas de JPMorgan Chase en 2021, que compararon cómo la valoración del bitcoin ha cambiado drásticamente en relación con la valoración del oro, que ha sido respetado como depósito de valor duradero durante siglos. Los datos demuestran que cada vez más consumidores se decantan por el bitcoin como cobertura contra la inflación, en lugar del oro, lo que evidencia una mayor confianza del público en la criptodivisa.

Aunque el oro ha experimentado un notable repunte en la semana anterior a que el bitcoin alcanzara su máximo nivel, este repunte no sólo fue temporal, sino que, fundamentalmente, ni siquiera esta nueva subida ha sido capaz de igualar el nivel que el bitcoin vio en el mismo periodo de tiempo, por no hablar de lo que ha estado viendo constantemente durante meses.

Los próximos movimientos del bitcoin son algo difíciles de predecir. En este periodo de tiempo se han producido movimientos de precios en otras «coberturas de inflación», como en el caso del éter, considerado generalmente como el segundo criptoactivo más importante. Pero, de nuevo, el éxito del bitcoin ha superado a otras criptodivisas.

Mientras tanto, ninguna de las tendencias subyacentes en la economía estadounidense que han creado esta inflación se ha abordado de manera significativa. Entonces es posible analizar que, si esta tendencia va a aumentar, parece lógico suponer que el bitcoin tiene más subidas de precio en su futuro próximo.

Mientras la inflación mundial se calienta, el Bitcoin salva el día

Son muchos los factores que han provocado un aumento de la inflación, del que el bitcoin ofrece una vía de escape.

En abril 2021, la CNBC informó de que la inflación de los precios al consumo en Estados Unidos aumentó un 4,2% respecto al año anterior. Además, en junio, el índice de precios al consumo aumentó un 5,4% respecto al año pasado, el mayor salto desde la crisis financiera mundial de 2008. Excluyendo la energía y los alimentos, el IPC básico aumentó un 4,5%, el mayor salto desde 1991.

¿Bitcoin es la mejor cobertura contra la inflación?

En muchos países con un entorno económico complicado, donde son evidentes con la contracción económica y los “estímulos gubernamentales” que aumentan la oferta monetaria mundial, surgen opciones que se adaptan a las necesidades. La primera cripto representa una alternativa para evitar los efectos inflacionarios. A diferencia de la moneda fiduciaria, el bitcoin no está regulado por el banco central. Además, tiene una oferta finita de 21 millones de unidades. A diferencia de la moneda fiduciaria, que puede imprimirse en grandes cantidades, como ocurre en Estados Unidos.

La naturaleza descentralizada del bitcoin lo convierte en un depósito de valor perfecto. Además, los defensores del bitcoin creen que el precio de la moneda virtual podría aumentar a medida que los inversores huyan de los vulnerables sistemas financieros convencionales. Por lo tanto, Bitcoin puede actuar como un refugio seguro para los inversores.

Una adecuada protección contra “efectos inflacionarios” debe orientarse hacia activos que amplían su valoración de forma progresiva. En las últimas 52 semanas, el bitcoin ha aumentado un 235% y muchos analistas que se centran en la predicción de los precios del bitcoin llegaron este año a predecir que el BTC aún alcanzará la marca de los 100.000 dólares a finales del cuarto trimestre de 2021.

¿Es prudente su uso como reserva de valor?

El Bitcoin también es una excelente cobertura contra los trastornos sociales y la inestabilidad política que resultan de la inflación. Por ejemplo, la inflación galopante conduce a un aumento de la incertidumbre, la pobreza y la falta de confianza en las instituciones. Zimbabue, Argentina y Venezuela son algunos de los ejemplos.

Aunque estos casos son poco probables en los países desarrollados, es mejor prevenir que lamentar. Recuerde que Venezuela fue en el pasado uno de los países más ricos del mundo y mire cómo les va ahora desde el punto de vista económico. Por lo tanto, el uso de bitcoin como cobertura contra la inestabilidad, los sistemas de pago rotos y el control por parte del gobierno es un movimiento prudente.

Por suerte, el comercio de esta cripto se basa principalmente en el dólar estadounidense. Por lo tanto, a medida que el valor del dólar se reduce, no hay ninguna buena razón para que el par BTC/USD no siga aumentando. Además, la naturaleza descentralizada de la red Bitcoin y el hecho de que funcione con una tecnología creada por individuos anónimos que no ofrece ningún punto central de fallo o ataque, hacen del BTC un excelente activo de inversión. No se limita a la economía convencional.

