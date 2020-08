agosto 23, 2020

Warner Bros. por fin liberó el primer avance del largometraje, el cual nos ofrece un vistazo a Robert Pattinson como Bruce Wayne y Batman, quien no oculta su ferocidad y deseo de venganza. Para la producción fue todo un reto crear un tráiler lo suficientemente atractivo, pues hasta el momento solo han grabado el 25% del largometraje.

El filme, por desgracia, también fue perjudicado por la pandemia del coronavirus. El rodaje arrancó a mediados de enero y se suspendió en marzo con el fin de atender las medidas sanitarias. La buena noticia es que The Batman reanudará su filmación a principios de septiembre. Según la producción, el coronavirus no afectará la nueva fecha de estreno, misma que continúa programada para el 1 de octubre de 2021. Esperemos que en aquel entonces la situación sanitaria haya mejorado significativamente.

Mira el primer trailer de ‘The Batman’ con Robert Pattinson como Bruce Wayne

Así mismo, Warner aprovechó el evento para revelar varios datos claves de The Batman. En primer lugar, confirmaron que el largometraje se ambienta en otro universo. Es decir, no tiene relación alguna con el Universo Expandido de DC, logrando así evitar la confusión que existe con el Batman de Ben Affleck. Este último, como te lo adelantamos durante la semana, volverá a ponerse el traje del murciélago en The Flash, así que dos Batman coexistirán en esta época.

El hecho de adentrarse en otro universo permitirá, además, que Matt Reeves explote su creatividad para plasmar una visión propia de Ciudad Gótica, el vigilante nocturno y sus villanos (Pingüino y Acertijo). Sobre estos últimos, Matt Reeves prometió que veremos sus orígenes en el mundo del crimen.

