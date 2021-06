MIUI 12.5: todos los errores en los móviles Xiaomi, Redmi y POCO

junio 6, 2021

El MIUI 12.5 viene en los últimos modelos producidos por Xiaomi, Redmi y POCO, como lo demuestra la hoja de ruta oficial, pero el error puede estar en MIUI 12 . Presentada oficialmente a fines de 2020, la nueva versión de la interfaz de usuario de Xiaomi está demostrando ser particularmente apreciada. Además del rediseño estético adoptado, el firmware introduce varias innovaciones funcionales, principalmente un aumento de la privacidad y la seguridad. Esto no quiere decir, sin embargo, que no existan problemas más o menos relevantes que aflijan a algunos modelos.

Para tener una visión general lo más amplia posible, se ha creado un artículo que contiene todos los errores conocidos discutidos dentro de la comunidad. No es seguro que, si tienes el smartphone indicado, también lo hayas encontrado. Es posible que los errores que encuentre informados se hayan solucionado. Dada su cantidad, no podemos realizar un seguimiento de cada uno de ellos y eliminarlos en caso de que desaparezcan.

Lista de errores de software MIUI 12.5 y 12 que afectan a los teléfonos inteligentes Xiaomi

23/03/21 – Muchos usuarios se han quejado de un mal funcionamiento de la aplicación MSA, el sistema MIUI que gestiona los anuncios.

13/12/21 – Algunos usuarios informan de la desaparición del efecto de transparencia al usar el Centro de control. En su lugar hay una pantalla monocromática gris, visualmente menos satisfactoria que antes. Pero no sería un error, sino una elección de Xiaomi para reducir menos el rendimiento de los modelos de menor rendimiento.

29/12/20 – Varios teléfonos inteligentes Xiaomi están teniendo problemas con la transmisión en Amazon Prime Video: a pesar de tener habilitada la certificación Widevine L1, los videos permanecen en 480p. La compañía es consciente de esto y dijo que está tratando de averiguar cómo solucionarlo.

29/12/20 – Algunos usuarios tienen problemas con la caída repentina de las aplicaciones de YouTube e Instagram. Los desarrolladores están trabajando para solucionarlo: mientras tanto, puede intentar solucionarlo borrando el caché y los datos de la aplicación y reiniciando su teléfono inteligente.

20/11/20 – Los desarrolladores de Xiaomi están investigando un error de MIUI que afecta a varios dispositivos. La actualización MIUI 12 Beta 20.11.16 desencadenó un problema de parpadeo en la apertura de páginas teñidas de amarillo. Un error de nicho pero que afecta a modelos como Xiaomi Mi 10, Mi 9 Lite, Mi CC9, Mi 9T Pro y Redmi K20 Pro.

13/11/20 – Hay problemas con la aplicación Mi Health, que ha desaparecido del cajón de aplicaciones.

06/11/20 – El registro de cambios del último MIUI 12 Beta informa cómo en Xiaomi Mi Note 10, Mi 9T y Redmi K20 hay problemas de volumen bajo con el altavoz. Por lo tanto, la Beta se ha suspendido temporalmente para corregir este error.

02/11/20 – Los usuarios con teléfonos inteligentes actualizados a MIUI 12 (pero también MIUI 11) tienen problemas con las actualizaciones de la aplicación del sistema.

29/10/20 – El informe de errores semanal de MIUI 12 indica problemas de interrupción de la aplicación Truecaller, siendo resuelto por sus desarrolladores.

23/10/20 – Varios usuarios se quejan de problemas de autonomía tras actualizar a MIUI 12.

20/10/20 – con la actualización de la aplicación Seguridad a la versión 4.2.6, la visualización del uso de la batería está limitada a solo 24 horas. Un moderador informó que, dados los diversos informes, los desarrolladores considerarán qué hacer. Sin embargo, no está claro si se trata de un error o de una elección de empresa muy específica.

10/07/20 – Varios usuarios informan sobre la imposibilidad de insertar un espacio al completar el nombre y apellido en la libreta de direcciones de MIUI 12.

10/02/20 – Esta vez estamos hablando de un error que parece afectar a múltiples modelos, al estar vinculado al propio MIUI 12. Los problemas se refieren al Asistente de Google, el modo oscuro y la pantalla siempre encendida.

Xiaomi Mi 11 y Mi 11 Ultra

06/06-21 – Es posible que el Xiaomi Mi 11 actualizado a MIUI 12.5.1 EEA y Global no pueda conectarse a redes Wi-Fi.

06/06/21 – Después de la actualización a MIUI 12.5 en Europa, los propietarios de Xiaomi Mi 11 Ultra han tenido grandes problemas de software relacionados con el GPS.

29/05/21 – Aquellos que actualizaron a la marca MIUI 12.0.6 Vodafone se quejan de haber bloqueado el teléfono, permaneciendo en bucle en el logotipo de Mi al inicio. En caso de que aún no se haya actualizado, espere y vea si es un caso aislado o no.

Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro

29/10/20 – Según lo encontrado por los usuarios de las ROM estables de MIUI 12.0.5.0/12.0.4.0 EEA, Xiaomi Mi 10T y Mi 10T Pro tienen problemas de volumen bajo durante la grabación de voz. La solución vendrá con la próxima versión.

Xiaomi Mi 10 Pro

29/05/20 – La actualización a MIUI 12.5 en Europa está dando problemas de falta de señal de la tarjeta SIM, irresolubles incluso intentando quitarla y ponerla de nuevo o reiniciar. La única solución parecería hacer un reinicio suave, esperando una actualización que corrija el error.

28/10/20 – La actualización a Android 11, aún en fase preliminar, está dando problemas con las notificaciones de WhatsApp. También hay un problema de retraso al abrir aplicaciones.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G

14/01/21 – Un error impide la señal de conexión correcta en Xiaomi Mi 10 Lite.

28/09/20 – Con la ROM MIUI 12.0.2.0 EEA, es posible que no escuche la llamada de voz con su Xiaomi Mi 10 Lite 5G, especialmente en lo que respecta a las unidades italianas.

Xiaomi Mi Note 10 Lite

15/10/20 – Después de Redmi Note 9, Xiaomi Mi Note 10 Lite también está teniendo problemas con el sensor de proximidad.

Xiaomi Mi 9

Mi Pilot: a través del programa de prueba se notó cómo Xiaomi Mi 9 tiene problemas con la visualización de los íconos en la barra de estado cuando se activa el Tema oscuro. La reproducción de video en pantalla flotante da como resultado una pantalla negra. Usando los widgets de MIUI, el relacionado con el Calendario no funciona, mientras que las notificaciones de WhatsApp no ​​tienen sonido. Además, la función de fotografía HDR no funciona cuando se dispara en modo Macro y la aplicación Weather devuelve un error de incapacidad para usar.

Xiaomi Mi 9T

06/06/21 – Después de actualizar Xiaomi Mi 9T a MIUI 12.1.2 Global, se han reportado numerosos problemas de retraso y congelación en el uso diario. Los informes incluyen un consumo excesivo de caché, ralentizaciones para la cámara y la galería, y congelaciones para el hogar, el sistema y las aplicaciones de terceros y Play Store.

09/11/20 – Los mismos problemas de consumo anormal de la batería del Xiaomi Mi 9T con MIUI 11 y Android 10 también se encuentran con MIUI 12 . Desde el principio, la nueva versión de la interfaz de usuario le dio problemas a Mi 9T, como en el caso del error de la barra de notificaciones. Desafortunadamente, Mi 9T ha tenido problemas de autonomía durante un año, por lo que esperamos que pueda resolverse pronto.

Mi Pilot: gracias al trabajo realizado por los miembros del programa Mi Pilot, se han encontrado muchos errores dentro del MIUI 12 para Mi 9T. Por ejemplo, la visualización incorrecta del texto en WhatsApp, el gesto de Aplicaciones Recientes que a veces no funcionan o el parpadeo de la pantalla durante el desbloqueo. Pero también las ventanas flotantes negras con App Lock o en la reproducción de video, el widget de Calendario no funciona, los íconos de notificación desaparecen, faltan las traducciones en inglés / chino, no hay animación de doble toque en las notificaciones, la incompatibilidad de Android Auto cuando hay aplicaciones duales, la aplicación Mi Video se bloquea y el modo de transmisión se bloquea.

Xiaomi Mi 9T Pro

Mi Pilot: la fase de prueba de MIUI 12 reveló problemas con la pantalla siempre encendida, que muestra la hora en modo AM / PM a pesar de haberla configurado en 24 h. Desplazar los widgets en el hogar conduce sin querer a bajar la cortina de notificaciones. Y al igual que con Mi 9 y Mi 9T, los videos de pantalla flotante se vuelven negros, el widget Calendario no funciona y el teclado se atasca en la pantalla de bloqueo.

Xiaomi Mi MIX 3 5G

21/05/21 – Con la actualización MIUI 12.0.5 EEA, quienes tienen un Xiaomi Mi MIX 3 5G se quejan de que el micrófono tiene un volumen demasiado bajo.

23/09/20 – Después de actualizar a MIUI 12 estable , algunos usuarios han notado que los Super Wallpapers ya no funcionan en Xiaomi Mi MIX 3 5G. A pesar de estar en la lista de modelos compatibles, el modelo 5G del último miembro de la familia Mi MIX ya no ejecuta fondos de pantalla animados con normalidad. Como nos informa un moderador de Xiaomi, el problema podría deberse a una actualización de la aplicación Temas.

14/09/20 – La actualización a MIUI 12 ha creado problemas en el departamento de conectividad de Xiaomi Mi MIX 3 5G. La actualización ha impedido que algunos usuarios tengan soporte 5G normal, castrando la conexión a redes de nueva generación. Un problema importante: si desea que 5G siga funcionando, la invitación es quedarse con el MIUI 10.3.23.0.PEMEUXM anterior hasta que Xiaomi solucione el problema. A menos que esté utilizando 5G, en ese caso, aún puede considerar la actualización.

Xiaomi Mi A2 Lite

16/11/20 – Se producen retrasos en el sistema con MIUI 12.0.2.0 Global en Xiaomi Mi A2 Lite. Con la próxima actualización, se lanzará una solución para mejorar la fluidez general.

Redmi K30 Pro

14/01/21 – Un error en Redmi K30 Pro fuerza el cierre de POCO Launcher con MIUI 12.2.3 EEA y ROM globales basadas en Android 11.

Redmi K20

11/11/20 – En Redmi K20 hay problemas de retraso con la captura de fotos tras la actualización de MIUI 12. El motivo estaría relacionado con las marcas de agua de la aplicación fotográfica, por lo que con la última Beta se han desactivado para aumentar la velocidad.

Redmi Note 10 y Note 10 Pro

06/06/21 – Con la actualización a MIUI 12.0.3 EEA y MIUI 12.0.5 / 12.0.10 Global, los usuarios han sido testigos de una reducción en la sensibilidad de la pantalla táctil Redmi Note 10.

29/05/21 – La actualización a MIUI 12.0.14 Global está dando problemas de incapacidad para conectarse a Wi-Fi. El problema parece depender de un mal funcionamiento del DNS privado presente en el sistema operativo. En caso de que también tenga este error, intente solucionarlo usando ADB para desinstalar esta aplicación: com.google.android.networkstack.

21/05/21 – Quien tiene un Redmi Note 10 Pro con MIUI 12.0.15 EEA y 12.0.14 Global se queja del mal funcionamiento del sensor de proximidad. La empresa promete más optimizaciones.

21/05/21 – Con las ROM globales MIUI 12.0.5 y 12.0.9, la pantalla táctil de Redmi Note 10 parece haber empeorado: se acerca una solución de software.

15/05/21 – Los propietarios de Redmi Note 10 Pro con MIUI 12.0.15 EEA y 12.0.14 EEA ROM informan un parpadeo anómalo al activar el modo oscuro. Esto sucede debido al cambio en la velocidad de fotogramas que afecta a la pantalla OLED.

15/05/21 – Los informes sobre anomalías del sensor de proximidad continúan, esta vez para Redmi Note 10 Pro con MIUI 12.0.15 EEA y 12.0.14 Global. Xiaomi promete más optimizaciones.

Redmi Note 9, Note 9S y Note 9 Pro

06/06/21 – Después de la actualización de MIUI 12 Global con Android 11, algunos propietarios de Redmi Note 9 han informado que las tarjetas SIM ya no se detectan.

21/05/21 – Con la actualización de MIUI 12.0.2 Global, los propietarios de Redmi Note 9S se quejan del retraso del sistema y ralentizaciones en el uso diario.

16/11/20 – Los propietarios de Redmi Note 9 Pro tienen problemas con reinicios inesperados.

16/11/20 – Hay problemas con la estabilización EIS de Redmi Note 9 con la ROM MIUI 12.0.2.0. El problema se deriva de los últimos parches MTK ARcore, se está trabajando en una solución para restaurar su correcto funcionamiento.

28/10/20 – Los problemas continúan para Redmi Note 9 Pro. Esta vez, sin embargo, es algo insignificante, con la palabra «Carga rápida» que reemplaza por error a la «Carga turbo».

21/10/20 – Con las versiones 11.0.4.0/11.0.5.0/11.0.7.0 Global y 11.0.4.0/11.0.6.0 EEA, algunos usuarios tienen problemas con el funcionamiento del altavoz. Desafortunadamente, el error también se repite con las últimas versiones: Xiaomi ha confirmado que está investigando el fenómeno.

20/10/20 – Tras la actualización a MIUI 12, algunos usuarios se quejan de problemas con la cámara Redmi Note 9. Aquí encontrarás todos los detalles .

28/09/20 – Si tiene un Redmi Note 9 Pro con MIUI 11.0.1.0/11.0.3/11.0.4 EEA o 11.0.5.0 Global, es posible que haya encontrado reinicios repentinos. La compañía es consciente de esto y está trabajando en una actualización para solucionarlos.

28/09/20 – En el caso del dúo Note 9 Pro y 9S, MIUI 11.0.3.0 EEA y 11.0.10.0/11.0.11.0 Global tienen problemas con la incapacidad de escuchar el audio de llamada. Ya se ha lanzado parcialmente una actualización decisiva y debería llegar a todos en estos días.

Redmi Note 8, 8T y 8 Pro

14/01/21 – La ROM MIUI 12.0.3.0 EEA está causando problemas de arranque a los usuarios con Redmi Note 8 Pro. Después de la actualización, el teléfono inteligente ingresa al modo de recuperación de manera anormal.

11/01/20 – Los propietarios de Redmi Note 8 y 8T están experimentando problemas con la desaparición del indicador de gestos de pantalla completa (la barra en la parte inferior) después de actualizar a MIUI 12.

25/10/20 – La actualización a Android 10 parece haber «roto» el sensor de brillo automático.

19/10/20 – Después de la actualización a MIUI 12, algunos propietarios de Redmi Note 8 Pro se quejan de problemas con el consumo de energía . Después de varios informes, los moderadores señalaron que se trata de un error relacionado con Android y que están trabajando para solucionarlo.

16/09/20 – Algunos propietarios de Redmi Note 8 Pro informan que no pueden abrir la página con información de la memoria (Detalles de almacenamiento) después de actualizar a MIUI 12 . Como confirmaron los moderadores, los desarrolladores conocen el error y se solucionará en una de las próximas actualizaciones futuras.

09/03/20 – Con la actualización de MIUI 12, algunas unidades de Redmi Note 8 Pro encontraron un error relacionado con el Centro de control. Dentro de los diversos Quick Toggles presentes, el relacionado con la función Auto Sync aparentemente ha desaparecido.

Mi Pilot: en la fase de prueba de MIUI 12 Global, se descubrió que la marca de agua en la cámara indica un modelo incorrecto. Además, Google Pay deja de funcionar, las notificaciones de WhatsApp se muestran incorrectamente, la barra de gestos tiene algunos problemas de transparencia y faltan algunos elementos en las opciones de Hotspot.

Redmi Note 7

16/11/20 – En MIUI 11.0.4.0 Global la cámara de Redmi Note 7 no funciona bien, con usuarios que se ven obligados a cerrarla a la fuerza. Xiaomi envió el error a Qualcomm.

Redmi Note 7 Pro

25/09/20 – Un propietario de Redmi Note 7 Pro señaló que, con MIUI 12, es imposible desactivar la cortina de notificaciones en la pantalla de bloqueo. La compañía respondió que se solucionará con las próximas actualizaciones.

Redmi 9A / 9C

28/10/20 – Las últimas actualizaciones para Redmi 9A y 9C están regresando errores con respecto a la aplicación dual, el segundo espacio y la pantalla dividida.

Redmi 6 Pro

16/11/20 – si tiene MIUI 12.0.2.0 Global en Redmi 6 Pro, es posible que haya encontrado algún retraso en el uso general. Xiaomi está trabajando en una solución de software para las próximas versiones.

POCO F2 Pro

28/10/20 – Después de actualizar a MIUI 12.0.3.0, un error afecta las aplicaciones bloqueadas en POCO F2 Pro, que desaparecen de la lista de aplicaciones recientes después de un tiempo. Sin embargo, en cuanto a MIUI 12.0.4.0, se encontraron problemas de reinicio inesperados.

20/10/20 – Al igual que Redmi Note 9S, los propietarios de POCO F2 Pro también tienen problemas con la conectividad Wi-Fi y GPS.03/09/20 – La actualización a MIUI 12 de POCO F2 Pro primero arruinó la certificación Widevine L1, luego el Centro de control. Con la nueva interfaz de usuario, el fondo borroso no parece funcionar, por lo que los Quick Toggles terminan superponiéndose de manera molesta con la pantalla de inicio a continuación. Los moderadores son conscientes de este problema y se solucionará en las próximas actualizaciones.

POCO F1

10/11/20 – Si tiene un POCO F1, es posible que haya notado que YouTube se eliminó de la lista de App Vault. Los moderadores del foro explicaron que la motivación está relacionada con los errores encontrados, pero no se sabe si será reintroducido ni cuándo.

28/10/20 – Aquellos que se han actualizado a MIUI 12.0.2.0 en POCO F1 tienen problemas de sobrecalentamiento mientras graban 4K a 60 fps. Aunque el hardware está estresado de esta manera, es un problema de software del que Xiaomi es consciente. Además, la pantalla del sistema de selección de fondos de pantalla ha desaparecido. En cuanto a otras versiones de software, existen fallos relacionados con la imposibilidad de editar videos 4K en la Galería, la falta de funcionamiento del gesto Atrás en el editor de video y los efectos de audio que se restauran cada vez que se reinicia el teléfono inteligente.

15/10/20 – Están apareciendo muchos otros errores con la actualización de MIUI 12 Global Stable.

09/11/20 – POCO F1 también forma parte de los modelos actualizados a MIUI 12 y no sin algunos errores. Desde el principio hubo problemas, ya que una ROM que se hizo pasar por Stable comenzó a circular en la red, pero que en realidad estaba limitada a usuarios pertenecientes al programa Mi Pilot. Luego llegó la actualización oficial de MIUI 12 Global Stable, pero ha surgido un lío de informes relacionados con errores de varios tipos. Los moderadores de los grupos dedicados también se vieron obligados a prohibir a varios usuarios particularmente insistentes. Pero el caso es que se ha confirmado que estos errores se solucionarán en las próximas actualizaciones.

Mi Pilot: incluso POCO F1 se ha probado a fondo, encontrando varios errores en MIUI 12. Por ejemplo, al cambiar el tema, los accesos directos en el Centro de control se restablecen, así como también hay problemas con la frecuencia de actualización del lanzador, notificaciones que sí lo hacen. no se abre correctamente, los gestos no funcionan correctamente y la grabadora de pantalla se bloquea.

POCO X3 NFC

15/05/21 – Los propietarios de POCO X3 NFC se quejan del mal funcionamiento del sensor de proximidad con MIUI 12.0.7 EEA. El problema viene del algoritmo que lo gestiona, que se ve afectado por un sensor de brillo que no funciona bien cuando se encuentra en contextos de poca luz. Una solución de software está en camino.

23/11/20 – Un error extraño afecta a la pantalla NFC de POCO X3, cambiando inadvertidamente su tono de color.

16/11/20 – MIUI 12.0.4.0 EEA y Global han bajado el volumen de audio en POCO X3. La razón proviene de una optimización del sonido para reducir la vibración de la carcasa trasera, pero con efectos no exactamente óptimos. Además, se encontraron problemas de congelación con la aplicación Discord con ROM 0.3.0 y 12.0.2.0, tanto EEE como Global. En ambos casos, se anunció el lanzamiento de una solución con la próxima versión.

29/10/20 – Según lo informado por el último informe de errores semanal en MIUI 12, la aplicación Discord sufre problemas de congelación y audio en POCO X3. Este error afecta a las ROM de MIUI 12.0.3.0 EEA / Global y 12.0.2.0 EEA / Global.

28/10/20 – Problemas de interfaz de usuario para actualizar a MIUI 12.0.3.0 en POCO X3 NFC. Después de la actualización, el ícono de porcentaje de recarga no encaja bien en el diseño de animación en la pantalla de bloqueo después de conectar el cargador.

