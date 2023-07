Movistar Empresas lanza eBook gratuito que comparte mejores prácticas sobre trabajo híbrido en la región

julio 25, 2023

Movistar Empresas anunció la publicación el eBook gratuito “Trabajo Híbrido: Cómo adaptar tu empresa al futuro del trabajo” que presenta claves y consejos para que los negocios de la región alcancen un modelo de trabajo híbrido sostenible con las mejores soluciones de cloud y ciberseguridad.

La adopción de la modalidad de trabajo híbrida puede generar diversos beneficios. Por ejemplo, la productividad de una empresa puede aumentarse hasta 50%, y por el lado de las eficiencias se puede alcanzar hasta 40% de reducción de gastos administrativos, según información recogida por Movistar Empresas en Perú y que se puede consultar en el eBook.

Cabe señalar que uno de los puntos de mayor impacto positivo del trabajo híbrido es en los colaboradores. Según “Work rebalanced: The Citrix hybrid work report”, un informe de la empresa proveedora de tecnologías Citrix, 69% de colaboradores sienten que su bienestar aumenta al trabajar de manera híbrida. Asimismo, 64% consideran quedarse o no en una compañía en línea con la flexibilidad del trabajo remoto, según “People at Work 2022: A Global Workforce View», un reporte de la firma de investigación del mercado laboral ADP Research Institute.

En un mundo cada vez más digitalizado el trabajo híbrido se ha convertido en una realidad para muchas organizaciones

La combinación de trabajo presencial y remoto presenta numerosos beneficios, pero también plantea desafíos que deben abordarse de manera efectiva.

“En el eBook Trabajo Híbrido: Cómo adaptar tu empresa al futuro del trabajo exploramos la importancia de la conectividad, el cloud y la ciberseguridad para garantizar una transición exitosa hacia este modelo laboral. Al abordar estos aspectos de manera adecuada, las organizaciones podrán aprovechar al máximo los beneficios del trabajo híbrido mientras protegen sus datos y mantienen la eficiencia operativa. De ese modo, las organizaciones podrán optimizar la colaboración y la productividad en cualquier ubicación”, señaló Rodrigo Rivera, Gerente Servicios Digitales de Telefónica Hispam.

El enlace para descargar sin costo el eBook “Trabajo Híbrido: Cómo adaptar tu empresa al futuro del trabajo” es el siguiente ebook-movistarempresas.com/