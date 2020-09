MX Anywhere 3: nuevo mouse con botones para controlar las llamadas de Zoom

septiembre 21, 2020

Logitech anuncia un nuevo mouse inalámbrico, el MX Anywhere 3 que tiene la ventaja que puede ayudar a aquellos para quienes las videollamadas han reemplazado las reuniones en persona. Botones laterales personalizables que controlan la configuración de la cámara y el micrófono durante las videoconferencias.

Eso no es lo único que pueden hacer los dos botones laterales de Anywhere 3, pero es la nueva configuración más interesante que puede elegir. Además de las acciones preestablecidas, hay acciones específicas de la aplicación entre las que puede elegir al personalizar cada botón en el software Logitech Options. Los más nuevos le permiten presionar un botón lateral para iniciar / detener su transmisión de video, o silenciar / reactivar su micrófono, mientras está en una videollamada de Zoom o Microsoft Teams.

Los perfiles de aplicaciones en Logitech Options no son nuevos

Permanecen limitados a un puñado de aplicaciones, incluidas Google Chrome, Adobe Photoshop, Microsoft Word y Final Cut Pro. Básicamente, estos perfiles le permiten asignar accesos directos específicos de la aplicación a los botones de su mouse o teclado. Las acciones más recientes son particularmente oportunas ahora. Facilitan la activación rápida del sonido cuando necesite responder a la pregunta de su jefe o apagar la transmisión de video antes de atender a un niño necesitado. Estas características son exclusivas de MX Anywhere 3 en este momento. Pero como son solo parte de los perfiles específicos de la aplicación para Zoom y Microsoft Teams, eventualmente el MX Master 3 podrá adoptarlas.

En lo que respecta al diseño

El MX Anywhere 3 es casi exactamente del mismo tamaño que el Anywhere 2. Tiene nuevos agarres laterales de silicona y una protuberancia ligeramente más alta en la parte posterior que ayuda a que encaje en la palma de la mano un poco más fácilmente. Puede desplazarse lateralmente con el mouse presionando un botón lateral y moviendo la rueda MagSpeed ​​al mismo tiempo. La nueva rueda MagSpeed ​​de metal de este mouse es esencialmente una versión más pequeña de la del MX Master 3. Aporta desplazamiento electromagnético al Anywhere 3, que es más preciso y rápido que el mecanismo de desplazamiento anterior del Anywhere 2s. El nuevo mouse también tiene tecnología Darkfield de 4000 DPI que lo ayuda a rastrear cualquier material, incluso vidrio, y la rueda tiene una funcionalidad de clic central que puede personalizar en Logitech Options.

Con la rueda MagSpeed ​​de última generación, este nuevo mouse rueda silenciosamente hasta 1000 líneas por segundo. Cambia automáticamente entre el modo de trinquete y el modo hiperrápido, brindando al usuario la mayor precisión en un mouse compacto.

Todas estas características le permiten personalizar la forma en que se siente Anywhere 3 mientras lo usa

Y eso es algo bueno en un mouse que se supone que debe usar, bueno, en cualquier lugar. El Anywhere 3, es un mouse que está hecho para funcionar prácticamente sobre cualquier superficie, incluido el vidrio, mientras lo mueve por diferentes espacios de trabajo en su hogar u oficina. Anywhere 3 se conecta de forma inalámbrica a una distancia de hasta 10 metros y tiene carga rápida a través de USB-C, permanece encendido hasta 70 días con una carga completa, y una carga rápida de un minuto garantiza una autonomía de tres horas.

Precio y disponibilidad

Logitech MX Anywhere 3 viene en una versión universal, compatible con la mayoría de los sistemas operativos, incluidos Chrome OS y Linux, y una versión optimizada para MacOS. El primero funciona a través de Bluetooth o con un receptor USB unificador incluido, mientras que el segundo es solo Bluetooth. Ambos cuestan $79 y están disponibles para preordenar en el sitio web de Logitech.

Origen: El nuevo mouse MX Anywhere 3 de Logitech tiene botones para controlar las llamadas de Zoom | Engadget

