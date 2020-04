¡No actualices tu Mi A3 a Android 10! Xiaomi retira la actualización por tercera vez

abril 11, 2020

Xiaomi Mi A3, el teléfono inteligente Android One de tercera generación de la compañía, se ha ganado oficialmente un lugar en la lista de los teléfonos más problemáticos de la historia. Desde su lanzamiento, el teléfono ha sido criticado por su software por usuarios de todo el mundo. Lo que es aún más interesante es que la compañía una vez más retiró (por tercera vez) la actualización de Android 10.

Imagen vía Depositphotos

El Xiaomi Mi A3 se lanzó en julio de 2020 como un Mi CC9e modificado para los mercados internacionales. En lugar de MIUI, se envió con el software de Android 9.0 Pie de serie bajo el programa Android One. Esto significa que debería recibir dos actualizaciones de plataforma y parches de seguridad mensuales durante tres años. Sin embargo, la compañía aún no ha entregado una actualización estable de Android 10 libre de errores para el dispositivo. Se supone que los dispositivos Android One son uno de los primeros en obtener la última actualización de Android. Pero el dispositivo Android One de última generación de la compañía, el Mi A3 todavía ejecuta Android Pie desde 2018. Además de eso, la compañía nunca ha entregado parches de seguridad mensuales a tiempo y trató de generar una actualización de Android 10 sin errores por tres veces en fila.

Xiaomi lanzó por primera vez la actualización de Android 10 a los usuarios de Mi A3 a fines de febrero y pronto se retiró debido a errores. Una vez más, sembró la actualización a mediados de marzo, pero siguieron los mismos errores. Ahora, recientemente el 8 de abril, el fabricante chino de teléfonos inteligentes lanzó la actualización por tercera vez, desafortunadamente, «la tercera vez no es un encanto» para la compañía, ya que los errores también han logrado adherirse a esta versión.

Y, por lo tanto, la última actualización estable de Android 10 con el parche de seguridad de abril de 2020 se ha revertido según un ejecutivo de atención al cliente de Xiaomi. De todos modos, vale la pena señalar que no todos los usuarios enfrentan problemas. Pero aún así, le recomendamos que siga con Android 9 y solo continúe actualizando los parches de seguridad y evite la notificación de Android 10 OTA.

Estos son algunos de los errores / problemas reportados por los usuarios de Mi A3 en Mi Community y otras plataformas.

– Reinicios aleatorios.

– Drenaje excesivo de la batería.

– Retraso de la cámara.

– Problema del sensor de huellas digitales.

– Problema del obturador de la cámara (predeterminado a 1,4 segundos).

– UI Lag.

– Problema de rendimiento.

Origen: No actualice su Mi A3 a Android 10; Xiaomi retira la actualización por tercera vez – Gizmochina

