octubre 5, 2022

Llega otra novedad en WhatsApp y una vez más se ha encontrado dentro del canal beta de iOS, concretamente con la versión 22.21.0.71 distribuida en los últimos días a quienes se han sumado al programa de prueba. Una función que mejora la privacidad de sus usuarios de forma exponencial. En este caso hablamos de fotos compartidas y en concreto de las configuradas para una sola vista. Al parecer, será posible actuar con más fuerza en esta dirección y también frustrar uno de los métodos más utilizados para eludir la configuración, y hablamos de la posibilidad de hacer una captura de pantalla.

No podrán abusar de tu privacidad gracias a esta novedad en WhatsApp

La nueva característica aparece entre las funciones esenciales de la última beta de la aplicación para iPhone. Parece que el mecanismo de protección cubrirá tanto el contenido de video como las fotos reales. Esta función se ha lanzado a algunos probadores beta utilizando una versión beta actualizada de TestFlight, pero aparentemente se implementará rápidamente para más usuarios en las próximas semanas.

De forma predeterminada, no será posible guardar la pantalla que contiene imágenes y videos, sin embargo, no se aplicará lo mismo a las conversaciones, que estarán libres de imposición. El bloqueo será automático y no habrá notificación al respecto, según las primeras experiencias reportadas por quienes han experimentado su funcionamiento.

Esta característica actualmente solo se encuentra disponible para los usuarios de la beta de WhatsApp. Específicamente la versión 22.21.0.71. Esta opción, no puede desactivarse, por lo que pasará a ser una realidad permanente entre todos los usuarios cuando se decida lanzar en una versión estable. Por el momento las pruebas parecen afectar solo a iOS pero no podemos descartar que lo mismo pueda ocurrir en Android en las próximas horas.

Origen: WABetainfo