abril 7, 2021

Incluso si LG se está preparando para cerrar la división de teléfonos inteligentes en los próximos meses, eso no significa que sus últimos teléfonos inteligentes dejen de recibir actualizaciones y parches de seguridad. La compañía surcoreana ha insinuado que el apoyo continuará, al menos durante algún tiempo.

No todo está perdido con el cierre de LG y sus celulares

Después de anunciar el cierre de la histórica división móvil, LG publicó un comunicado de prensa que indica que «proporcionará soporte y actualizaciones de software a los clientes de productos móviles existentes durante un período de tiempo que variará según el país». Los usuarios que hayan comprado recientemente un teléfono inteligente LG no serán abandonados de la nada.

En cuanto a Android 11, hace un mes LG ya había elaborado la lista de smartphones listos para recibirlo. Con Android 12, sin embargo, LG ha dado a conocer que el lanzamiento de la actualización depende del plan de distribución elegido por Google y del rendimiento de la actualización en cada teléfono inteligente. LG no ha revelado qué dispositivos recibirán la última actualización del sistema operativo de Google, pero lo más probable es que sean las series Velvet y Wing más recientes.

Otra duda se refiere a la duración del soporte con parches de seguridad: LG continuará la distribución, pero no está claro por cuánto tiempo. Por ahora, la situación no es del todo clara y es probable que las preguntas se respondan más tarde, teóricamente el 31 de julio, fecha del cierre definitivo de la división móvil. Además del soporte de software, los usuarios también disfrutarán de soporte de hardware. Básicamente, los centros de servicio no estarán cerrados y, por lo tanto, los teléfonos inteligentes aún se pueden reparar.

Origen: Hardware Upgrade

