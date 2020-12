Nokia C1 Plus: un celular con Android 10 realmente barato

diciembre 16, 2020

HMD Global anunció otro teléfono inteligente Android Go realmente barato, el Nokia C1 Plus. El nuevo teléfono de Nokia es un excelente Android Go apto para aquellos que quieren, sobre todo, gastar una cantidad muy baja, disponible en rojo o azul y cuesta solo 69 €.

En cuanto a las especificaciones técnicas, comencemos diciendo que el C1 Plus está equipado con una pantalla LCD HD + de 5.45 pulgadas, que ofrece una relación de aspecto de 18: 9 y una resolución de 1.440 x 720 píxeles. A bordo del nuevo nivel de entrada de la compañía, encontramos un procesador de cuatro núcleos a 1,4 GHz no especificado, 1 GB de RAM y 16 GB de memoria interna, ampliable hasta 128 GB mediante una tarjeta microSD. El dispositivo tiene en su interior una batería de 2.500 mAh – que se carga mediante microUSB a una velocidad de 5 W -, y tiene un conector para auriculares de 3,5 mm; el escáner de huellas dactilares de este teléfono inteligente económico, como era de esperar, no está allí.

En cuanto al sector fotográfico, una lente de 5 Mpx con flash LED se coloca en la parte trasera del terminal y encontramos la misma resolución para la cámara frontal para selfies.

Si bien es un teléfono de muy bajo precio, el Nokia C1 Plus, que viene con la variante Android 10 de Android Go preinstalada, es muy probable que se actualice a la versión de Android 11 de inmediato cuando esté disponible.

Resumen de especificaciones técnicas

NOKIA C1 PLUS PANTALLA LCD 5,45″

HD+ DIMENSIONES Y PESO 149.1 x 71.2 x 8.75 mm

146 g PROCESADOR Cuatro núcleos a 1,4 GHz RAM 1 GB ALMACENAMIENTO 16 GB

MicroSD hasta 128 GB CÁMARA FRONTAL 5 Mpx con flash CÁMARA TRASERA 5 Mpx con flash BATERÍA 2500 mAh extraíble

Carga a 5W SISTEMA OPERATIVO Android 10 (Go edition) CONECTIVIDAD LTE Cat 4

Wi-Fi b/g/n

Bluetooth 4.2

Micro USB

Radio FM

Minijack PRECIO 69 euros

Origen: Oficial Nokia C1 Plus: un Android 10 por 69 euros

