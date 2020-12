Paso a paso para transferir todo el contenido de WhatsApp entre iPhone y Android

diciembre 17, 2020

WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones más importantes de las instaladas en nuestros teléfonos. Dentro de sus chats encontramos textos, sonidos, fotos y videos que son la viva memoria de nuestra vida digital. El problema es que al cambiar a un teléfono nuevo, especialmente con un sistema operativo diferente al anterior, transferir todo el contenido de WhatsApp de un móvil a otro no es tan fácil ni automático como debería serlo.

No hay manera oficial para transferir WhatsApp entre iPhone y Android. Todos esos contenidos y datos valiosos de tu WhatsApp no ​​son mudados directamente de un teléfono a otro y hasta podrías perderlo todo si no lo haces con cuidado. En el iPhone, por ejemplo, los datos de WhatsApp ocupan la mayor parte del espacio de almacenamiento de nuestro teléfono. Al realizar una copia de seguridad en iCloud, tantos datos nuevos hacen que nuestro plan llegue al límite y cada mes nos obliga a pagar por espacio extra.

Por otro lado, los métodos oficiales de respaldo guardan solo la última copia de seguridad. Además, el contenido de la copia de seguridad no se puede leer directamente desde el respaldo remoto, por lo que no podremos saber si esta restauración es la que realmente queremos.

No pierdas tus recuerdos guardados en WhatsApp

Aclarado el punto de la importancia de los contenidos almacenados en los chats de WhatsApp; hacer copias de seguridad, restaurar y transferir todo el contenido de WhatsApp entre dispositivos iOS y Android, son procedimientos que debemos conocer.

Como adelantamos, hacer estos procesos de forma manual es complicado, engorroso, poco confiable y hasta puede generarte gastos adicionales en tus planes de almacenamiento en la nube. Afortunadamente existen herramientas que te facilitan la vida.

iTransor for WhatsApp, por ejemplo, es un software para Windows y MacOS que está específicamente diseñado para gestionar y resguardar todo tu contenido de WhatsApp. Funciona con WhatsApp y con WhatsApp Business, tanto en Android como en dispositivos iOS.

Características clave de iTransor for WhatsApp

1. Transfiere datos de WhatsApp & WhatsApp Business entre dispositivos iOS y Android.

2. Hace copias de seguridad locales de WhatsApp & WhatsApp Business gratis y sin límite de almacenamiento. Todas las copias de seguridad se mantendrán sin sobrescribir.

3. Restaura la copia de seguridad de WhatsApp & WhatsApp Business en otro dispositivo, incluso en un sistema operativo diferente, con una función de vista previa de la copia de seguridad.

4. Exporta los chats de WhatsApp & WhatsApp Business a archivos Excel, HTML y pdf. Los chats exportados se verán como los originales en el teléfono.

Paso a paso para transferir todo el contenido de WhatsApp

A continuación encontrarás un video tutorial sobre cómo transferir, hacer copias de seguridad, restaurar y exportar WhatsApp entre dispositivos iOS y Android utilizando iMyFone iTransor for WhatsApp. El éxito de estas transferencias de WhatsApp está garantizado por sus desarrolladores. No necesitarás otras herramientas ni apps. Puedes transferir directamente WhatsApp desde un iPhone a otro móvil no importa si es nuevo o antiguo.

Paso a paso para transferir todo el contenido de WhatsApp entre iPhone y Android

[+] Videos de nuestro canal de YouTube