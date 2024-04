Nothing integra ChatGPT en sus nuevos auriculares Ear y Ear (a)

abril 18, 2024

Nothing lanzó una nueva generación de auriculares que incluyen una emocionante actualización de inteligencia artificial. Los nuevos modelos, denominados Ear y Ear (a), prometen una experiencia única de los auriculares gracias a la integración de ChatGPT, la popular herramienta de inteligencia artificial. Con un rápido gesto de pellizco y el último sistema operativo de Nothing, los usuarios podrán acceder directamente a ChatGPT a través de sus auriculares, abriendo un mundo de posibilidades en cuanto a interacciones inteligentes.

La integración de ChatGPT no se detiene aquí. Nothing tiene planes ambiciosos de llevar esta funcionalidad a sus smartphones, lo que permitirá a los usuarios interactuar con ChatGPT de manera más rápida y sencilla que nunca.

Jane Nho, portavoz de la compañía, anunció que la implementación de esta integración ya está disponible con el modelo Nothing Phone 2, y luego será extendida a otros dispositivos en las próximas semanas. Esta iniciativa busca brindar una experiencia más fluida y eficiente a los usuarios de la marca.

Además, Nothing tiene previsto mejorar aún más la experiencia de usuario en sus smartphones con Nothing OS, ofreciendo puntos de acceso directo a ChatGPT para funciones como compartir capturas de pantalla y widgets personalizados.

Nothing Ear

Nothing Ear mantiene el diseño transparente característico de Nothing mientras mejora la calidad del sonido. Debajo del capó encontrará un sistema de controlador de 11 mm, diseñado con materiales de primera calidad, como un diafragma cerámico, para obtener un audio más rico y agudos más nítidos. El diseño mejorado de doble cámara con ventilaciones adicionales también promete un sonido más claro.

Para los audiófilos, Ear admite códecs de alta resolución como LHDC 5.0 y LDAC a través de Bluetooth, lo que ofrece transmisión sin pérdidas de 24 bits/192 kHz. También hay una interesante función de perfil de audio personal que sintoniza el ecualizador según su audición.

Nothing Ear (a)

Si bien el Ear se encuentra en territorio premium, el Ear (a) económico es una opción más asequible sin muchos compromisos. Y también viene en un divertido color amarillo. Este presenta un nuevo controlador que promete un rendimiento de graves profundos. También tiene certificación de audio de alta resolución y transmite hasta 24 bits/96 kHz a través de LDAC.

El diseño se ha actualizado aquí con una carcasa de aspecto más pequeño, a diferencia del modelo Ear normal, que parece haber reciclado en gran medida el aspecto del Ear (2).

A pesar del precio más económico, este modelo aparentemente tiene la misma tecnología Smart ANC que el modelo más caro incluye con modos de transparencia adaptativos. La duración de la batería es ligeramente mayor, 42,5 horas.

Precios

El modelo Ear se venderá por 149 dólares, mientras que el Ear (a) tiene un precio más asequible de 99 dólares en EE.UU.

Auriculares con ChatGPT: Nueva categoría de gadgets

Este año ha marcado un comienzo complicado para algunos dispositivos de inteligencia artificial en el mercado. Sin embargo, Nothing apuesta por la innovación y la mejora continua, y la integración de ChatGPT en sus auriculares demuestra su compromiso con ofrecer lo mejor a sus usuarios.

Pero la estrategia de ChatGPT de Nothing gira en torno a sus dispositivos existentes; la startup de Carl Pei no está tratando de reinventar la rueda con un nuevo hardware adicional, al menos por ahora. Y no está imponiendo esta integración a nadie. Si no tienes ChatGPT en tu teléfono, tu experiencia no cambiará.