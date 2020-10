Nueva pantalla Sony permite a los creadores dar vida a sus ideas en 3D

octubre 16, 2020

La Spatial Reality Display es la nueva pantalla Sony que rastrea el ojo del usuario en tiempo real para crear una imagen en 3D. El nuevo dispositivo del gigante japonés utiliza una representación 3D de objetos que reaccionan a la inclinación que el usuario normalmente hace con la cabeza, por lo que la pantalla LCD 4K de 15,6 pulgadas ofrece una experiencia «holográfica».

Apodada la «Pantalla de campo de luz con detección de ojos», la pantalla de realidad especial de Sony tiene sensores para los ojos del usuario. Con esto, el dispositivo puede detectar y rastrear el movimiento del ojo del usuario a alta velocidad, mientras el usuario mueve la cabeza o el cuerpo alrededor del dispositivo. La pantalla de realidad espacial, divide la pantalla para los ojos izquierdo y derecho, creando una imagen estereoscópica al final. El nuevo monitor de Sony requiere una PC potente para poder funcionar, se recomienda una computadora con un Intel Core i7, sin mencionar qué generación, con una tarjeta de video NVIDIA GeForce RTX 2070 SUPER.

Según afirma el portal The Verge

El más reciente intento de pantalla holográfica de Sony llega al mercado donde ya tiene competidores como «Looking Glass». El producto es más económico que el de Sony, cuesta US $ 3.000 y requiere hardware menos potente para funcionar, funciona con un Core i5, 4 GB de RAM y una tarjeta de video Super GPU RTX 2070 de Nvidia. En la prueba realizada por The Verge el producto funcionó según lo propuesto por Sony, pero el portal destacó que no es difícil romper la ilusión 3D creada por el monitor. Uno de los puntos citados por el sitio web es la distancia para que funcione el dispositivo.

Spatial Reality Display permitirá a los creadores de diversas industrias, desde el diseño automotriz e industrial hasta gráficos por computadora (CG) y efectos visuales (VFX), así como aquellos en películas, realizar su creatividad en impresionantes pantallas 3D. Según el portal, Sony no limitará la venta y estará disponible para quien la quiera en su propio sitio web en noviembre, con un costo de $ 5.000.

Origen: Sony presenta pantalla con pantalla holográfica que cuesta $ 5,000 | Mundo conectado

