septiembre 19, 2022

Después de los rumores de los últimos días, la serie Asus ROG Phone 6D debuta a nivel mundial. La línea consta de dos modelos, a saber, ROG Phone 6D y ROG Phone 6D Ultimate. Como sugirieron los teasers y las filtraciones, los nuevos teléfonos inteligentes para juegos de Asus vienen con el último conjunto de chips insignia de MediaTek en lugar de Qualcomm. También llegan con algunos cambios menores.

Nueva serie Asus ROG Phone 6D con MediaTek en lugar de Qualcomm

Echemos un vistazo a las especificaciones de estos teléfonos, además de su precio y disponibilidad.

Especificaciones de la serie 6D del teléfono Asus ROG

El ROG Phone 6D y el ROG Phone 6D Ultimate albergan un SoC MediaTek Dimensity 900 Plus . Para los que no lo saben, el ROG Phone 6 y el ROG Phone 6 Pro de hace un tiempo funcionan con un chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Ahora Asus usa MediaTek en lugar del de Qualcomm.

Además, los dispositivos más nuevos llegan con RAM LPDDR5x en lugar de RAM LPDDR5, pero el almacenamiento sigue siendo el mismo (UFS 3.1). Sin embargo, la variante maximizada está limitada a 16 y 12 GB para el 6D Ultimate y 6D, respectivamente. A modo de comparación, los modelos 6 y 6 Pro normales se pueden utilizar con hasta 16 GB de RAM y 18 GB de RAM, respectivamente.

Los últimos modelos ofrecen conectividad Bluetooth 5.3 en lugar de Bluetooth 5.2. Por último, el 6D Ultimate tiene una ranura en la parte trasera, que se puede abrir y usar con el accesorio AeroActive Cooler (incluido en la caja) para bajar la temperatura. AeroActive Portal es el nombre oficial de este nuevo sistema de refrigeración.

Con la excepción de las diferencias mencionadas anteriormente, la serie ROG Phone 6D comparte las funciones restantes con la serie ROG Phone 6

Por lo tanto, llega con una pantalla AMOLED de 6,78 pulgadas con una resolución de 2448 x 1080 píxeles, hasta una frecuencia de actualización de 165 Hz, un sensor de huellas dactilares en pantalla y protección Corning Gorilla Glass Victus.

Integra un sistema de cámara triple en la parte trasera que comprende un sensor primario Sony IMX766 de 50MP, una unidad ultra gran angular de 13MP y una cámara macro de 5MP. Mientras que la parte frontal de los teléfonos alberga un disparador de 12MP para selfies y videollamadas.

Las opciones de conectividad incluyen doble SIM, 5G, WiFi 6E, GNSS y NFC. Los teléfonos inteligentes también vienen con una clasificación IPX4, 2 puertos USB tipo C, un conector para auriculares de 3,5 mm, altavoces estéreo duales, micrófonos triples y una pantalla ROG Vision en la parte posterior.

Corren con Android 12 y ofrecen ROG UI y Zen UI

Asus promete dos actualizaciones de Android y 2 años de actualizaciones de seguridad.

Por último, pero no menos importante, los dispositivos están respaldados por una batería de 6000 mAh con soporte para carga rápida por cable de 65 W.

Asus ROG Phone 6D Series Precio y disponibilidad

La serie Asus ROG Phone 6D viene en una única opción de color gris espacial. Se venderá al por menor a los siguientes precios en el Reino Unido en las próximas semanas.

Teléfono Asus ROG 6D – £ 799 (~ $ 900)

Teléfono Asus ROG 6D Ultimate – £ 1.199 (~ $ 1.370)

La compañía aún no ha revelado el precio en otros mercados. Sin embargo, se ha confirmado que estos dos teléfonos no se venderán en América del Norte.

Origen: Gizmochina