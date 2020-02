Nuevos Moto G Stylus y G8 Power: especificaciones y precios

febrero 7, 2020

La línea de teléfonos inteligentes Moto G de Motorola ha tenido algunos de los mejores teléfonos económicos del mercado, y los modelos de este año, el Moto G Stylus y el Moto G8 Power, buscan continuar esa reputación con pantallas más grandes, procesadores más rápidos, mejores cámaras y nuevas características durante su estancia por debajo de un precio de 299 dólares. El G Stylus, en particular, se destaca como uno de los pocos teléfonos Android disponibles en 2020 con un lápiz incorporado.

Para los teléfonos Moto G de este año, Motorola está abandonando el esquema de nombre numérico que se usa desde que se lanzó el Moto G original en 2013. Dicho esto, los nuevos teléfonos son efectivamente los sucesores del G8 de la alineación G7 del año pasado en todo menos en el nombre. (El G Stylus de 299 dólares reemplaza al G7, mientras que el G8 Power de 249 dólares reemplaza al G7 Power).

Los dos teléfonos tienen mucho en común

Los dos teléfonos tienen mucho en común. En la parte frontal de ambos hay una pantalla FHD + de 6.4: pulgadas y 19: 9 con una cámara perforada de 16 Mpx. Su procesador se ha pasado a un chipset Snapdragon 665, que proporciona suficiente potencia para los nuevos sistemas de triple cámara trasera en ambos teléfonos. Ambos dispositivos también cuentan con 4 GB de RAM, altavoces estéreo y Android 10.

Comparten un diseño similar, con exteriores de plástico brillante que albergan un conector para auriculares de 3.5 mm y un sensor de huellas dactilares montado en la parte posterior. El G Power es un poco más grueso y pesado, gracias a su batería más grande. Desafortunadamente, todavía no hay NFC o carga inalámbrica, lo cual es frustrante, incluso teniendo en cuenta las etiquetas de precio de presupuesto aquí. Los teléfonos también cuentan con un diseño “repelente al agua”, sino explícitamente son no resistentes al agua.

Las diferencias entre los dos teléfonos radican principalmente en sus características homónimas. El G Stylus, como se podría suponer, tiene un stylus. El lápiz óptico de Motorola es completamente analógico, sin ninguno de los elegantes botones de enlace de Bluetooth o obturador de cámara que se muestran en el S Pen del Note. Pero Motorola tiene algunos trucos de software bajo la manga aquí, como Moto Note, una aplicación ligera para tomar notas que aparece cuando sacas el lápiz cuando el teléfono está bloqueado. También hay un menú de inicio rápido personalizable que se encuentra en la esquina de la pantalla.

Uno tiene un lápiz y el otro tiene un batería gigante

A pesar de la falta de tecnología más avanzada, el G Stylus cuesta una fracción del buque insignia equipado con stylus de Samsung, lo que podría ser una buena opción para aquellos que prefieren el enfoque basado en el lápiz sin querer gastar precios superiores.

El G8 Power, por otro lado, ofrece una batería más grande: 5000 mAh, en comparación con la batería de 4000 mAh en el G Stylus más caro. Con esa batería masiva combinada con el procesador de rango medio, Motorola dice que el G8 Power debería durar hasta tres días con una carga.

La otra gran diferencia entre los teléfonos está en sus cámaras

Ambos teléfonos cuentan con una configuración de cámara triple en la parte posterior, pero las especificaciones son muy diferentes entre los dos. El G Stylus más caro tiene más amor de Motorola aquí. Hay una cámara principal de 48 Mpx que captura imágenes fijas de 12 Mpx y cuatro píxeles y presenta un modo de visión nocturna, junto con una lente macro de 2 Mpx, que puede enfocarse en objetos que están a solo dos centímetros de distancia.

La cámara más interesante del G Stylus es la cámara de video ultra ancha dedicada de 117 grados, que Motorola debutó en el Motorola One Action del año pasado. Al igual que One Action, el sensor de 16 Mpx aquí se gira físicamente para que filme video orientado horizontalmente cuando el teléfono se sostiene verticalmente, y se combina con algoritmos de software que prometen reducir la inestabilidad durante las tomas de acción. No es un sustituto del Go Pro, pero es una cámara divertida para jugar.

El G8 Power tiene una cámara principal de 16 Mpx, una cámara ultra ancha de 8 Mpx y 118 grados, y la misma cámara macro que el G Stylus. También ofrece la mitad del almacenamiento interno que el G Stylus, que tiene 128 GB en comparación con los 64 GB del G Power. Sin embargo, ambos teléfonos ofrecen ranuras para tarjetas microSD actualizables, en caso de que necesite más espacio.

Especificaciones técnicas de los Motorola Moto G Stylus y Moto G8 Power

MOTO G STYLUS MOTO G8 POWER DIMENSIONES Y PESO 158,55 x 75,8 x 9,2 mm

192 gramos 159,85 x 75,84 x 9,63 mm

199 gramos PANTALLA IPS de 6,4 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.300 x 1.080 píxeles)

Formato: 19,17:9

399 ppp IPS de 6,4 pulgadas

Resolución FullHD+ (2.300 x 1.080 píxeles)

Formato: 19,17:9

399 ppp PROCESADOR Snapdragon 665 Snapdragon 665 MEMORIA RAM 4 GB 4 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 128 GB ampliables con tarjetas microSD 256 GB ampliables con tarjetas microSD BATERÍA 4.000 mAh

Carga rápida de 10W 5.000 mAh

Carga rápida de 10W CÁMARA TRASERA 48 Mpx f/1.7

2 Mpx f/2.2 (macro)

16 Mpx f/2.2 (gran angular)

ToF 16 Mpx f/1.7

2 Mpx f/2.2 (macro)

8 Mpx f/2.2 (gran angular) CÁMARA DELANTERA 16 Mpx f/2.0 16 Mpx f/2.0 SISTEMA OPERATIVO Android 10 Android 10 CONECTIVIDAD 4G

Bluetooth 5.0

WiFi ac

GPS

USB tipo C 4G

Bluetooth 5.0

WiFi ac

GPS

USB tipo C OTROS Jack de 3,5 mm

Sonido estéreo

Lector de huellas trasero

Stylus Jack de 3,5 mm

Sonido estéreo

Lector de huellas trasero PRECIO 299 dólares 249 dólares

