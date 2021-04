Nuevos y baratos Nokia G20 y G10 con gran batería y Nokia C20 y C10 con Android Go

abril 8, 2021

Además de la serie X habilitada para 5G, HMD también presentó cuatro teléfonos Nokia de nivel de entrada: dos teléfonos G, los Nokia G20 y G10 con Android 11 completo y dos teléfonos C, los Nokia C20 y C10 con Android 11 Go Edition. Es importante tener en cuenta que la serie G recibirá actualizaciones del sistema operativo durante dos años.

Nokia G20 y G10

Ambos modelos son bastante similares, aunque el Nokia G20 es el claro favorito si te preocupas por la cámara. Tiene un módulo principal de 48 Mpx, combinado con una cámara ultra gran angular de 5 Mpx, una cámara macro de 2 Mpx y una de profundidad de 2 Mpx, más una cámara selfie de 8 Mpx. A excepción de la óptica ZEISS, esta es exactamente la misma configuración que el teléfono X10, que es más caro. Por el contrario, el Nokia G10 tiene una configuración más básica: 13 Mpx como cámara principal en la parte posterior, más los dos módulos de 2 Mpx, esta vez no ultra gran angular y una cámara selfie de 8 Mpx.

El G20 recibe un trato preferencial en lo que respecta al rendimiento. Funciona con el chipset MediaTek Helio G35 (8x A53 a 2,3 GHz, GE8320 a 680 MHz). Siempre viene con 4 GB de RAM, el almacenamiento es de 64 o 128 GB. En cambio, el G10 funciona con el Helio G25 (8x A53 a 2.0 GHz, GE8320 a 650 MHz) con 3/4 GB de RAM y 32/64 GB de almacenamiento. Ambos tienen ranuras microSD dedicadas y ambos comienzan con Android 11.

Excepto por las opciones de color, el resto es igual. Esto incluye la pantalla LCD de 6.5” con resolución de 720p + (20: 9). Tenga en cuenta que la serie G obtiene 2 años de actualizaciones del sistema operativo, junto con 3 años de parches de seguridad mensuales. El G10 y el G20 tienen baterías de 5.050 mAh, las más grandes de cualquier Nokia hasta ahora. Esto extiende la promesa de duración habitual de la batería de 2 a 3 días. Ambos teléfonos son compatibles con cargadores de 10W.

Por anticuado que sea, al menos HMD usó un puerto USB-C (USB 2.0). Aquí también hay un conector para auriculares de 3,5 mm con un receptor de radio FM. La tecnología inalámbrica más moderna incluye LTE Cat. 4, Wi-Fi b / g / ny Bluetooth 5.0. A sus lados, los teléfonos tienen un lector de huellas digitales y un botón Asistente de Google. Además, ambos teléfonos tienen una clasificación IPX2 de resistencia a la lluvia.

El Nokia G10 estará disponible por 140 € a finales de este mes. Es posible que desee esperar por el Nokia G20, que llegará en mayo por 160 €. Teniendo en cuenta la cámara, tiene una mejor relación calidad-precio, por una diferencia de 20 € le permitirá pasar de 13 Mpx a 48 Mpx.

Resumen de especificaciones técnicas

NOKIA G10 NOKIA G20 DIMENSIONES Y PESO 164,9 x 76 x 9,2 mm

194 gramos 164,9 x 76 x 9,2 mm

197 gramos PANTALLA IPS 6,5 pulgadas

HD+

20:9 IPS 6,5 pulgadas

HD+

20:9 PROCESADOR Mediatek G25 Mediatek G35 MEMORIAS 3/4 GB de RAM

32/64 GB ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB 4 GB de RAM

64/128 GB ampliables mediante tarjetas microSD de hasta 512 GB CÁMARA TRASERA 13 Mpx

2 Mpx macro

2 Mpx profundidad 48 Mpx

5 Mpx UGA

2 Mpx macro

2 Mpx profundidad CÁMARA DELANTERA 8 Mpx 8 Mpx BATERÍA 5.050mAh 5.050mAh SOFTWARE Android 11 Android 11 CONECTIVIDAD 802.11 b/g/n

LTE CAT4

Bluetooth® 5.0

GPS/AGPS + GLONASS + Beidou 802.11 b/g/n

LTE CAT4

Bluetooth® 5.0

GPS/AGPS + GLONASS + Beidou

NFC OTROS Botón para Google Assistant

Radio FM

Lector de huellas lateral

IPX2 Botón para Google Assistant

Radio FM

Lector de huellas lateral

IPX2 PRECIO Desde 140 euros Desde 160 euros

Nokia C10 y C20

Si los clásicos re-imaginados de los teléfonos con funciones de HMD no son lo suficientemente capaces para ti, pero no necesitas un Android completo, entonces vale la pena echarle un vistazo a la serie C. Al igual que los teléfonos G, estos dos son bastante similares. Ambos tienen una pantalla LCD de 6.52” con resolución de 720p + (20: 9). La pantalla del Nokia C10 está protegida con Panda Glass y tiene como objetivo 400 nits de brillo, 70% de cobertura NTSC.

Los dos teléfonos tienen configuraciones de cámara casi idénticas, con un solo módulo de 5 Mpx en la parte posterior y un módulo de 5 Mpx en la parte frontal. El C20 puede hacer procesamiento HDR gracias a su chipset más sofisticado (aunque no se emocione demasiado). El Nokia C20 funciona con Unisoc SC9863a (28 nm, 8x A55 a 1,6 GHz, IMG8322), mientras que el C10 recibe el Unisoc SC7331e (cuatro núcleos a 1,3 GHz), el mismo chip utilizado en el C1 original.

Como estos son teléfonos con Android 11 Go Edition, comienzan con 1 GB de RAM (con una opción para 2 GB). El almacenamiento es igualmente limitado, 16 o 32 GB para ambos. Si te sirve de consuelo, ambos tienen ranuras microSD dedicadas. HMD promete dos años de actualizaciones trimestrales para el dúo de la serie C.

El C10 y el C20 tienen baterías de 3.000 mAh con carga estándar de 5 W a través de microUSB. Sí, a diferencia de la serie G, estos dos traen microUSB en 2021. Al menos HMD mantuvo el conector para auriculares de 3,5 mm con radio FM. El Nokia C20 es un teléfono 4G (Cat. 4) con Wi-Fi b / g / ny Bluetooth 4.2. El Nokia C10 en realidad se reduce a conectividad solo 3G. El Nokia C10 y el C20 llegarán pronto, ambos costarán menos de 100 euros; eso es 90 € para el Nokia C20 (disponible a finales de este mes) y 75 € para el C10 (disponible en junio).

Resumen de especificaciones técnicas

NOKIA C10 NOKIA C20 PANTALLA 6,52 pulgadas

Ratio 20:9

HD+ a 1.600 x 720

Brillo máximo de 400 nits

NTSC 6,52 pulgadas

Ratio 20:9

HD+ a 1.600 x 720

Brillo máximo de 400 nits

NTSC PROCESADOR Unisoc SC7331e a 1,3GHz Unisoc SC9863a a 1,6GHz VERSIONES 1GB/16GB

1GB/32GB

2GB/16GB

MicroSD hasta 256GB 2GB/32GB

MicroSD hasta 256GB CÁMARAS TRASERAS Principal: 5 Mpx f/2.2

Flash LED Principal: 5 Mpx

Flash LED CÁMARA FRONTAL 5 Mpx f/2.2

Flash LED 5 Mpx

Flash LED BATERÍA 3.000 mAh

Carga de 5W 3.000 mAh

Carga de 5W SISTEMA Android 11 Go Edition Android 11 Go Edition CONECTIVIDAD 4G Dual

WiFi 4

Bluetooth 4.2

GPS

Conector de auriculares

Radio FM

MicroUSB 4G Dual

WiFi 4

Bluetooth 4.2

GPS

Conector de auriculares

Radio FM

MicroUSB DIMENSIONES Y PESO 169,9 x 77,9 x 8,8 milímetros

191 gramos 169,9 x 77,9 x 8,8 milímetros

191 gramos OTROS Desbloqueo facial Desbloqueo facial PRECIO Desde 75 euros 90 euros

