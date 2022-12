Pantallas táctiles sustituyen empleados en el primer McDonald automatizado del mundo

diciembre 28, 2022

Está en Texas, en la ciudad de Fort Worth. Es este McDonald, las pantallas táctiles sustituyen a los empleados que trabajaban en caja o en la ventanilla del McAuto. En ellas, ya no hay un empleado entregando los pedidos, sino un transportador de comida y bebida.

Pantallas táctiles sustituyen a los empleados en el primer McDonald automatizado del mundo

Según ha explicado uno de los portavoces a ‘The Guardian‘, no se trata de un restaurante automatizado del todo puesto que cuenta con una cantidad de empleados similar al resto de locales. Sin embargo, no están de cara al público, por lo que el contacto del cliente con los trabajadores es prácticamente inexistente.

De hecho, el concepto de este restaurante está pensado para clientes que no vayan a consumir en su interior, sino para clientes «en movimiento» que solo acudan a recoger su pedido para llevar. De ahí que la interacciones con los empleados estén más limitadas, ya que, explican, cuenta con «tecnología mejorada que permite que el equipo del restaurante comience a preparar los pedidos de los clientes cuando están cerca». El objetivo, explican, es mejorar la velocidad y la precisión.

The minimum wage in Texas is $7.25/hour. https://t.co/GVqCtW2VpO — Nina Turner (@ninaturner) December 22, 2022

