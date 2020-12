Participa en el concurso GetInsta para obtener seguidores de Instagram gratis y ganar grandes premios en 2021

diciembre 20, 2020

GetInsta es una app que te ayuda a ganar fácilmente seguidores y “me gusta” o likes en Instagram de gente real. Es gratis y no tienes que compartir tu contraseña, lo que mantiene tu cuenta 100% segura. Ahora, para recibir el año nuevo, han preparado un concurso para sumar seguidores de Instagram gratis y ganar grandes premios en 2021.

Participar en el concurso GetInsta es muy fácil. Los desarrolladores de la plataforma quieren que compartas frases o videos que narren tu experiencia con esta herramienta para obtener seguidores de Instagram gratis. Luego debes compartir tus historias en Twitter, Instagram o YouTube con el hashtag #2021withGetInsta y podrás optar hasta por un primer premio de 100 dólares.

Paso a paso para unirte al concurso

Descarga GetInsta e inicia sesión para calificar

Crea lemas o videos para compartir tu historia con GetInsta

Después de crear la frase o el video, publícalo en tu canal de Twitter, Instagram o YouTube con el hashtag #2021withGetInsta

Envía la URL de tu publicación o video en la página del concurso

Quiénes puedes ganar y cuáles son los premios

Las publicaciones o videos que obtengan más Me gusta, comentarios y vistas, tienen más posibilidades de ganar. Los premios son 100 dólares para un ganador del primer lugar. 50 dólares para 2 ganadores del segundo lugar y 75.000 monedas de la plataforma por persona para 10 ganadores del tercer lugar.

Los organizadores del concurso GetInsta publicarán los resultados en la página del concurso el 10 de enero. Los ganadores serán contactados por correo electrónico entre 5 y 7 días hábiles, luego de publicado los resultados.

Cómo GetInsta puede ofrecer seguidores y me gusta gratis

GetInsta proporciona seguidores reales de Instagram gratuitos ilimitados y me gusta gratis de Instagram, sin usar bots, sin pedir contraseñas ni verificación. Lo mejor, sin infringir las normas de la red social. El único requisito es que el perfil debe ser público.

Para lograr esto GetInsta reúne personas reales en su plataforma para se sigan y se gusten unos a otros. Todos pueden obtener monedas siguiendo a otros usuarios o cliqueando me gusta en sus publicaciones. De esta formas ganarás monedas. Con las monedas, puedes obtener seguidores y me gusta gratuitos ilimitados de Instagram para tus propias cuentas y publicaciones en esa red social.

Gratis es gratis

En otras palabras, no es necesario gastar dinero para obtener seguidores y me gusta. Es 100% gratis. Lo que necesitas son monedas. Cuando inicies sesión en GetInsta, obtendrás cientos de monedas instantáneamente que puedes usar para comprar seguidores y me gusta. Además, como dijimos, puedes ganar más monedas realizando tareas sencillas, como dando likes o siguiendo algunas cuentas.

Es decir que nada de esto es falso. Los miembros de GetInsta son usuarios reales de Instagram, no son usuarios falsos de bots generados de la nada. Los seguidores y me gusta que obtienes son solo de cuentas de Instagram activas y reales. Obtener un crecimiento orgánico de seguidores y me gusta reales de Instagram en el mejor sistema de seguridad de la plataforma.

