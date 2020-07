Pasos para crear un USB de arranque con Windows 10

julio 12, 2020

Puede que en algún momento determinado tu PC no responda o que Windows 10 presente algún fallo y una de las opciones más interesantes cuando no hay otra solución posible es contar con un dispositivo USB de arranque. Es una herramienta que sirve también para instalar Windows 10 de cero sin necesidad de restablecer el equipo, cuando este no cuenta con sistema operativo o para los casos en los que no existe una unidad de DVD. Las posibilidades que ofrece son enormes.

Imagen vía Depositphotos

Por eso vamos a explicar los pasos para crear un USB de arranque, una herramienta que lo que hace es instalar en un dispositivo USB los archivos necesarios para que Windows 10 se instale en el PC. Vamos a precisar de un ordenador con Windows 10 o si se usa un mac, de la utilidad BalenaEtcher que se puede descargar gratis.

Pasos a seguir

En este caso vamos a usar como herramienta un PC con Windows 10 que usaremos para crear el USB de arranque y lo primero es hacernos con la «Herramienta de descarga e instalación de Windows 10». Se trata de una aplicación gratuita que puedes descargar desde aquí. Una vez descargada en nuestro equipo, la instalamos para iniciar el proceso.

